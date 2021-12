Bella palabra es Navidad

Ciudad de México– Prácticamente no hay confín sobre la tierra que no tenga un momento de celebración con motivo del recuerdo en la Natividad, o sea el nacimiento de Jesús de Nazareth. No es obstáculo para las celebraciones, la profesión de religiones distintas a la cristiana o el abstenerse de practicar cualquier tipo de ideología de fe, pues siempre habrá motivos de cercanía con el momento espiritual donde algunos guardan el recato o como en otros casos, primordialmente en occidente, se dan festividades y motivos de júbilo por todas partes. Aún recuerdo con melancolía, los tiempos en que mi hijo César estudiaba en la Universidad Ming Chuan, en la lejana isla de Formosa, conocida como Taiwán, y a pesar de qué confluyen múltiples religiones y distintas creencias, siempre el 24 de diciembre con las catorce horas de diferencia en el huso horario, había un espacio para la celebración.

Es tan grande el legado del hijo del Creador, que a más de 2 mil años de su estancia en este mundo, su insistencia de la práctica del amor perdura y se exalta con mayor intensidad por su su nacimiento y su pensamiento, por sus anhelos de fraternidad y de cercanía con el prójimo, no obstante las enormes diferencias étnicas, de idioma, y de cualquier tipo que son inherentes a la condición humana.

Dentro de su filosofía destaca la noción del perdón por encima de todas las cosas y es precisamente de tal magnitud su concepción que casi en todos los idiomas guarda el mismo contexto, o sea la idea de darse a los demás. En efecto, el último gran filósofo de Acción Nacional, como lo fue Carlos Castillo Peraza gustaba recordar con su conocimiento lingüístico la identidad que guardaba la palabra para comunión de todos los hombres. Perdonar es donar, pardon en francés, perdono en italiano, to Forgive en inglés, das verzeihung que en aleman significa gracia y condonación, prácticamente significan DAR, entregarse a los demás.

Desde luego en el cristianismo, recogido de las lecturas del Evangelio ha quedado la huella del soporte por los más débiles, de los enfermos, de los desvalidos, de los que hoy se conocen como vulnerables y desde luego aquel que sufre.

Por lo que sin afanes de altruismo o de generosidad, sino simplemente dejando de lado los egoísmos, hoy es menester el acercamiento con el prójimo, cualquiera que éste sea sin importar diferencia alguna y menos las que sean marcadas por la política o la manera tan distinta de atender la cosa pública.

Buen ejemplo dieron de este actuar esta semana, quienes siendo diferentes son capaces de sentarse a dialogar en la Secretaría de Gobernacion, o bien la convocatoria amplia que hizo el Presidente para reunirse con todos los gobernadores. Que ese afán perdure, dependerá en buena medida de continuar con la ejemplaridad de quien hace más de dos mil años se entregó por los demás.