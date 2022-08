Benditas lluvias

El problema de escasez de agua no es ajeno a los chihuahuenses. Mientras en otros estados de la república las lluvias pueden ser nefastas, para Chihuahua suelen ser una bendición. Por un par de semanas hemos tenido la alegría de ver cómo las zonas áridas han cambiado un poco de color, mientras las nubes cubren el cielo. Es cierto que las lluvias pueden generar estragos. La situación de los baches en las calles, o las inundaciones en zonas residenciales pueden tornarse caóticas, pero al final de cuenta, los chihuahuenses siempre se sienten agradecidos por las lluvias.

Desde hace varios meses, incluso años, la problemática del agua en nuestro país iba en una tendencia catastrófica. No olvidemos los sucesos ocurridos en la presa La Boquilla donde la Guardia Nacional tomó el control de esta para cumplir el acuerdo del tratado de aguas entre México y Estados Unidos, situación muy lamentable que repercutió en enfrentamientos y en la pérdida de una vida humana. El descontento por productores agrícolas y ganaderos se hizo notar, mientras que la preocupación por el vital líquido se acrecentaba en toda la población.

Más recientemente hemos tenido conocimiento de la situación crítica por la cual está pasando nuestro estado vecino de Nuevo León. La escasez del agua ha generado estragos de sequía que han sido catalogados como extremos. Sus reservas de agua están prácticamente secas, y las circunstancias del estado vecino, principalmente en la ciudad de Monterrey han oblígalo a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tratar esta situación como un tema de seguridad nacional.

La falta del agua aquí y en cualquier otra latitud del mundo siempre lleva a grandes preocupaciones, principalmente a los gobiernos, quienes de alguna manera administran su uso. La escasez del líquido repercute en la economía de todas las personas, no solo a las grandes industrias o productores de bienes, servicios y/o alimentos. Las circunstancias y preocupaciones han llevado a países con gran desarrollo económico a invertir miles de millones de pesos en innovación y tecnología para solventar el tema de escasez del agua y por lo menos tener un control sobre la seguridad alimentaria.

Sin embargo, con la llegada del temporal de lluvias, y más cuando son abundantes como en esta ocasión, podemos tranquilizarnos aunque sea un poco. Los últimos días han sido una bendición por las precipitaciones de lluvia que han estado constantes en prácticamente toda la entidad generando que los ríos y arroyos que se encontraban ya secos retomaran su cauce. Para los chihuahuenses que estamos acostumbrados a ver grandes extensiones de tierra completamente áridas, ha sido digno de contemplar como todo se torna verde aunque sea por unas semanas.

Al mismo tiempo, observamos que las presas van captando un poco más de agua, aunque no debemos cantar victoria y seguir extremando cuidados del agua, pues todavía no estamos cerca de llegar a la máxima capacidad de captación. En la presa La Boquilla, por ejemplo, la captación de agua es de apenas el 26%. En la presa Francisco I. Madero, mejor conocida como Las Vírgenes, hay una captación del 46%, mientras que en la presa conocida como El Granero, apenas llega a un 20%. Es cierto que estas son tres de las presas más importantes del estado, por lo que son más grandes y más lentas en llenarse. Por este motivo, no debemos bajar la guardia.

Como seres empáticos, no olvidamos cómo en algunas ocasiones las lluvias se concentran en partes diversas de la ciudad generando afecciones en bienes materiales como casas, vehículos, parques y calles. Quienes han visto una película ganadora del Oscar llamada “Parásitos”, recordaran una emblemática escena, cuando sobre la ciudad cae una lluvia torrencial. Una familia de escasos recursos, al llegar a su casa observa que la lluvia les arrebató todas sus posesiones, incluso la ropa. Al día siguiente, el padre de esta familia escucha con un profundo malestar, como su jefa, de clase alta, habla acerca de la bendición que fue la lluvia de la noche anterior. Lo que para algunas personas puede ser bueno, para las personas en situaciones de vulnerabilidad, como la pobreza, puede volverse un tormento.

Todo ello nos debe invitar a ser conscientes del cuidado del agua, por un lado, pero también del cuidado de nuestro prójimo, sea por una situación de escasez o de desastre pluvial. Esta es una ocasión más para recordar que Chihuahua es una tierra de gente solidaria, valiente, noble y leal.

jpmartinez@uach.mx