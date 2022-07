“Provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento de Fidel Castro”. Así lo dicen textualmente, los documentos que dieron lugar a la emisión de la orden 3447, firmada por John F. Kennedy, Presidente de Estados Unidos, hace 60 años, cuando se proclamó el “embargo” comercial a Cuba.

Los de mi generación y la anterior y quizá la posterior también; mentalmente, cuando escuchamos la expresión “bloqueo económico” inmediatamente lo relacionamos con EUA-Cuba. Así es y así ha sido por décadas.

Traigo a colación este asunto de antaño, pero vigente, previendo lo que podría ocurrir a nuestro país.

No lo deseo. No lo invoco. Es más, no debería ni pensarlo siquiera. Ya que como buena mexicana, anhelo lo mejor para mi país. Me atrevo incluso -sin soberbia-, a afirmar que con cada acción que realizo día con día, desde una modesta trinchera, lucho con ahínco, como lo hacemos la gente de bien, para con nuestras acciones tratar de aportar un “granito de arena” para intentar que haya mejores condiciones en nuestra comunidad.

La relación binacional México-Estados Unidos, es cada vez más álgida. La liga se está estirando demasiado; al grado que comienza a romperse.

Con acciones y decisiones del gobierno federal, se pone el riesgo el T-MEC firmado y ratificado por los tres países de Norteamérica.

Lo que ya causa preocupación; es la burla absurda e innecesaria del presidente Andrés Manuel, al proyectar en la pantalla en su conferencia “mañanera”, el video de su paisano, el conocido cantante mexicano que se hacía llamar “Chico Ché” y su grupo “la crisis”; proyectando el fragmento de la canción que dice: “Uy!, que miedo, mira como estoy temblando, que el dólar va para arriba y el peso sigue bajando; Uy! Que miedo, mira como estoy temblando…”.

Con su risa sarcástica y el espectáculo mediático, parece que el residente de palacio ha perdido la razón; eso podría pensar cualquiera que lo vea y lo oiga. Tildarlo de “loco”. Así de simple. Sin embargo, habría que analizar a fondo lo que pasa por su cabeza; pero también preguntarnos, a quiénes estaría beneficiando con esa actuación.

Trato de descifrar, pero no logro entender, qué motiva a este hombre para hacer tanto daño al país; nos ha hecho creer que el manejo de México es unilateral y que todos bailan al son que él toque. Pero creo, que hay intereses superiores, de otros actores y fuerzas, que son realmente el cerebro que lo mueven como títere, para hacer lo que hace. El poder tras el trono, como luego se dice.

Es un grave atrevimiento lo ocurrido al no asistir a la Cumbre de las Américas; el poco o nulo beneficio para los connacionales con su visita a Washington, que sólo derivó en el compromiso de captura de un afamado capo, costando la vida de militares; y ahora esto, su desdén y desinterés por los temas macroeconómicos que complicarían aún más la situación de crisis en la que estamos envueltos y que se ha agudizado en los últimos cuatro años.

¿Qué pasaría si los poderes ejecutivos de Estados Unidos o Canadá, decretan un bloqueo económico a nuestro país?

Si ya vamos al abismo en muchos aspectos, ¿qué más nos espera en el mediano o corto plazo?

¿Quiénes se benefician si se da el rompimiento comercial?

Los congresistas norteamericanos ya se pronuncian fuertemente contra López. Estemos atentos a lo que viene. Deseando que no nos perjudique aún más, de lo que ya de por si nos tiene sucumbidos.

Ya es momento…