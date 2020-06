Bonito futuro tendremos en Chihuahua

El viernes pasado, el Gobernador Javier Corral, convocó a un “selecto” grupo de jóvenes al evento virtual que se llamó: “Reforma Electoral: Elecciones Primarias, diálogo con juventudes”.

Como cualquier otra ciudadana, estuve atenta a su desarrollo. Mi responsabilidad era analizar en qué manos estaremos el siguiente año y la forma en que eventualmente se elegirán a nuestras autoridades. Además, como apasionada de la comunicación política no me iba a perder semejante joya. Me llevé una gran sorpresa…

En primer término, para la fecha en que se realizó ese foro, la reforma electoral planteada por el ejecutivo eran meras palabras; no se había presentado siquiera al Congreso de Chihuahua. Entonces me pregunté: ¿Qué documento leyeron los jóvenes invitados? ¿Acaso leyeron la propuesta presentada en 2017, queriendo aplicarla al 2020, cuando la situación económica, social y política del Estado es otra?, ¿Qué leyeron para darle su apoyo, o su rechazo? Aunque bueno, sólo la rechazó una persona. Entonces me enfocaré en la mayoría.

En segundo lugar, es irresponsable opinar de una reforma que ni siquiera habían leído. El gobernador presentó dicha reforma al Congreso del Estado días después del foro. Inclusive, el gobernador les dijo: “yo les agradezco a ustedes sus preguntas, sus observaciones” ¿Observaciones de qué? ¿No me digan que el gobernador tomó en cuenta dichos sin fundamento jurídico de “los jóvenes”? Nadie mencionó la Ley Electoral del Estado. Nadie analizó que las elecciones en Chihuahua se hacen en conjunto con el INE. Nadie mencionó el proceso de aplicación de la famosa propuesta. ¿Saben que existe una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que emitió el Congreso de la Unión, pero que el Instituto Estatal Electoral tiene que atender aparte de la Ley Electoral local? ¿Saben de plazos y términos en procesos electorales? ¿Cómo aplicaría la nueva reforma?

¿Qué clase de jóvenes ponen a opinar? Hay que leer la ley, conocer de procesos electorales actuales en forma y fondo. Las leyes electorales y sus procedimientos no son opiniones que han surgido sólo porque a alguien se le ocurrió de la nada. Hay una historia detrás que parece desconocerse.

No escuché preguntas concretas sobre el presupuesto: ¿El Estado está en números rojos y se quieren invertir en urnas electrónicas? ¿Saben cuánto cuesta cada urna electrónica? Más de 20 mil pesos. ¿Cuánto tiempo llevaría la licitación? ¿Saben cuánto cuesta un proceso electoral? Porque si lo saben, entonces están de acuerdo en invertir en unas simples elecciones primarias de más de 300 millones de pesos. En ese eventual hecho, ¿creen que lo vale en la situación en la que estamos?

Para estar en condiciones de opinar a favor o en contra de una reforma, primero debemos conocerla. Hablaron porque les dieron el espacio. Sin embargo, ese hecho compromete a toda nuestra generación. En ese foro había “profesionistas” y “graduados universitarios". ¿Esa clase de alumnos egresan de las universidades de Chihuahua? Recuerden que en su curriculum se llevan a las instituciones en las que han trabajado y en las que estudiaron.

Me llama la atención que se llenaron la boca usando el término “participación ciudadana”. ¿No se les hace raro que a un año de elegir gobernador en Chihuahua les interese a las cúpulas de poder, ahora sí, la participación ciudadana? ¿Saben de cuánto fue el abstencionismo en elecciones pasadas? No se trata de “participación ciudadana” en letras; se trata de “participación ciudadana” en la realidad. Y eso no se logra con reformas electorales. Habrá que leer primero la Ley de Participación Ciudadana del Estado; los invito a revisar todos los mecanismos de participación ciudadana que tenemos. Encuentren el verdadero problema y dejen de tergiversar el término.

Hay jóvenes que saben de derecho electoral en Chihuahua. Son capaces y estudiados, que tienen la práctica y la teoría, para hacer cuestionamientos interesantes y válidos, no para estar de acuerdo a la primera. Trabajan en el Instituto Estatal Electoral y en el Tribunal Estatal Electoral. También, hay jóvenes representantes de partidos políticos, que han vivido procesos electorales dentro de lo que implica una impugnación en la materia, militantes de partidos políticos que conocen la ley y sus procedimientos en procesos electorales. ¿Por qué ellos no estuvieron? Se priorizaron jóvenes de otros estados como Tamaulipas, Colima, Ciudad de México… ¿Para opinar de la realidad de nuestro estado?

Seguramente veremos en la boleta electoral de algún partido a alguno de los jóvenes que dieron su punto de vista sobre un tema que no habían leído; que en ese momento no era oficial. No quiero creer que cayeron en la trampa mediática. Pongamos cuidado. Analicemos bien.

Finalmente, debo reconocer la valía de tomar en cuenta a los jóvenes; sin embargo, en esta ocasión, hizo falta un buen diálogo, debate. También, pediría elijan a los que sí pueden hablar con autoridad democrática del tema. Porque de otra manera, bonito futuro tendremos en Chihuahua.