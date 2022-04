Borges y traidores

“Que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia del sentirse libres, que la libertad no se implora, se conquista”

Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México—El pasado 5 de abril el presidente López Obrador hizo un llamamiento a los diputados de oposición: “Y se van a rebelar. Y llamo a eso, a que se rebelen, para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria”.

En su arenga, AMLO recurrió a ese escritor argentino que los presidentes mexicanos citan para aparentar una cultura que no tienen: “Que no olviden lo que comentó en una ocasión Jorge Luis Borges. Le preguntaron: ‘Maestro, que ha escrito los mejores ensayos, los mejores poemas, que es de los intelectuales más lúcidos, no sólo de Argentina, de América Latina, del mundo, ¿qué le gustaría llevarse cuando muera, a su tumba? ¿Qué le gustaría llevarse de todo lo que ha creado y de lo que ha vivido?’. Y contestó: Esos pequeños momentos en que viví con arrojo’”.

La atribución es falsa. El cursi texto al que se refiere el presidente, “Instantes”, es de una escritora estadounidense, Nadine Stair. Una versión en español ha sido atribuida incorrectamente a Borges, pero cualquier conocedor de la austera prosa de Borges sabe que esa atribución es imposible. Al presidente, sin embargo, le pareció que la cita apócrifa fortalecía su llamamiento a los diputados de oposición. Muchos de sus seguidores han adoptado con entusiasmo sus palabras y han afirmado, en “el coro de los grillos que cantan a la luna” (frase que sí es de Antonio Machado), que “Un voto contra la reforma eléctrica es una traición a la patria”.

Los diputados no se han dejado amedrentar. Al terminar de escribir este artículo, no han votado todavía, pero es claro que la reforma será rechazada. No sorprende. Apenas en 2013 el PRI y el PAN votaron por la reforma que abrió la electricidad a la inversión privada. Si algún partido se ha dejado manipular es el Verde, siempre cercano al poder, que en 2013 apoyó la reforma de Peña Nieto y hoy ha anunciado su respaldo a la de López Obrador, aunque sea absurdo que un partido ecologista vote por un sistema que privilegiaría la energía sucia.

Aun antes de la votación, el presidente y sus aliados empezaron una campaña de linchamiento contra los legisladores de oposición. Los han acusado de traición a la patria, por no haber apoyado una contrarreforma regresiva, que elevaría los costos de la electricidad, pero así es la política. El presidente está pensando en el 2024. Todo aquel que no acepte sus dogmas es un traidor, ya que él es la “encarnación de la patria”.

En mi opinión, los legisladores que están rechazando la contrarreforma han procedido de forma correcta. Lejos de ser traidores a la patria, han pensado en el bienestar de los mexicanos. Han resistido las amenazas de un régimen que recurre al patrioterismo para linchar a quien piensa diferente.

Lo curioso es que el presidente haya escogido a Borges para lanzar su campaña de linchamiento. Borges no tiene nada que ver con el escritor inventado por quienes no lo han leído. Él era como los gauchos de su cuento “El otro duelo”, a quienes “el concepto de patria les era ajeno”. Aunque escribió en “Tigres azules” que “sé que todo hombre da por sentado que su patria encierra algo único”, despreciaba los nacionalismos. Se sentía más a gusto en la universalidad de las bibliotecas. “El nacionalismo es el canalla principal de todos los males”, declaró. El presidente se equivocó al citar a un escritor que claramente no ha leído.

La discusión

Cierro la redacción de este artículo cuando la discusión sobre la reforma eléctrica sigue en curso. He escuchado más descalificaciones y gritos que argumentos. Ante el previsible rechazo de la reforma, seguiremos viendo juicios de amparo contra los esfuerzos del gobierno por controlar la electricidad.

Twitter: @SergioSarmiento