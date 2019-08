Brillantina rosa y Derechos Humanos

La brillantina rosa incrustada en el traje de un representante del Estado, es la representación simbólica de una lucha por los derechos humanos de las mujeres. Es, además, una acción legitima que busca los reflectores de los medios de comunicación y que muestra la ruptura del discurso oficial.

Este tema ha polarizado a los mexicanos. Desde la mirada de los más liberales, las manifestaciones feministas tienen una razón legítima, porque los grupos que han salido a las calles, en todo el país, exigen justicia, no solamente para un caso, sino para todas las mujeres que son víctimas de la violencia en México, que lamentablemente se cuentan por miles. Aunque el detonante, es el caso de una joven que fue abusada sexualmente por policías en la Ciudad de México, detrás hay una larga historia de injusticias contra las mujeres.

Por otro lado, los más conservadores, ven a grupos que quieren desestabilizar políticamente, que provocan daños al patrimonio público y privado, que destruyen sin ninguna razón y que, por lo tanto, son delincuentes que usan una bandera para encubrir sus actos criminales.

Antes de continuar, hagamos una reflexión sobre los principios de justicia. Es frecuente que dos principios se contradigan; en el caso del aborto, por ejemplo, están enfrentados el derecho a la vida y el derecho a la libre elección de la mujer sobre su cuerpo. La discusión no está agotada y todavía levanta expectativa cada vez que se menciona el aborto en el debate público.

Según la teoría más aceptada en la administración de justicia, esta colisión entre principios se resuelve a través de un proceso de ponderación, donde es necesaria una evaluación -que es un pesaje de principios-, para saber cuál de los principios en contradicción es más importante en el caso particular. Cabe mencionar que este es un proceso único, que no significa la descalificación de un principio de forma permanente, al contrario, el resultado de la ponderación es solamente para el caso particular que se evalúa.

En las manifestaciones a las que hago mención, también hay dos principios en juego, por un lado está el derecho a la justicia y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y, por el otro, está el derecho de propiedad privada y el principio de legalidad que prohíbe causar daños en propiedad ajena.

La pregunta en este caso es ¿qué vale más?¿La seguridad y la justicia de las mujeres o la propiedad privada y el principio de legalidad? La respuesta fácil será que ambos. Pero la elección de las manifestantes fue anteponer estos derechos de las mujeres e irrumpir en el orden para exigir justicia.

En este sentido, como una acción colectiva, la manifestación tiene una alta legitimidad en su lucha, porque nadie en sus cabales estará en contra de los derechos de las mujeres, pero muchos no están de acuerdo en la forma en que exigen estos derechos.

Entonces, ¿de qué otra forma se pueden manifestar? Quienes están en contra, dirán que se pueden manifestar por los canales legales, por ejemplo, en las mismas instituciones de administración de justicia, en los medios de comunicación o en las oficinas de gobierno, siempre y cuando lo hagan de manera pacífica. Pero ¿tendrían el mismo resultado? La respuesta es no.

No hay que perder de vista que vivimos en un país con un alto índice de impunidad, donde según un estudio de la Universidad de las Américas Puebla presentado en 2018, la impunidad en México es de 99.3 por ciento, el estudio concluye que no hay suficientes jueces, ni policías, el sistema judicial está colapsado y la procuración de justicia está sobrepasada por la delincuencia.

Es evidente que el Estado no cumple con su obligación de garantizar la seguridad ciudadana, la violencia en todo el país sigue aumentando, a pesar de lo que dicen las autoridades; y la situación se agrava cuando son señalados los policías de abusar sexualmente de una joven mujer.

¿No es indignante esta realidad? Podemos estar o no de acuerdo con el movimiento feminista, pero la realidad ahí está, no la podemos ocultar. En las últimas manifestaciones en la Ciudad de México, el grupo pasó de los gritos a los destrozos y después a los golpes con algunas personas, como el caso de un reportero agredido por los manifestantes que ha sido ampliamente difundido. Ninguna agresión física es legítima, cuando lo que se exige es justicia y seguridad.

Siguiendo con la ponderación de principios, la manifestación, como derecho a la libertad de expresión, no está por encima de la integridad física de las personas. No es legítimo agredir físicamente para exigir derechos.

Según Kant, la justificación de las decisiones se explica a partir de dos principios de la razón moral: no hagas lo que no quieras que te hagan y piensa si lo que vas a hacer es tan trascedente para la comunidad que todos deberían hacerlo y convertirlo en un principio.

Desde esta perspectiva, la brillantina en el secretario de Seguridad de la Ciudad de México no es un daño físico, ni un detrimento patrimonial, fue una forma estratégica de manifestarse para hacer notar lo débil que es el Estado frente a la criminalidad que crece en el país.

Los daños a las propiedades, aunque tienen un antecedente legitimado socialmente, no pasan el filtro kantiano de la razón moral, ni el de la razón legal, sin embargo, son un asunto menor frente al abuso sexual del que fue víctima una joven y de los miles de casos que quedan impunes en todo el país.

Por otra parte, la agresión a periodistas, es evidente que no tiene ninguna justificación moral, ni ética y además es ilegal, por lo tanto, no tienen ni un ápice de legitimidad. Esas conductas deben erradicarse, porque solamente distraen del asunto principal, la seguridad y la justicia de las mujeres.

En lo particular tengo un alto compromiso con derechos de las mujeres, puesto que representan una lucha histórica por los Derechos Humanos, estoy convencido que todos nos deberíamos sumar a estas causas y no debe existir ninguna clase de criminalización de las manifestaciones.

Por otro lado, creo que estos derechos no deben exigirse con la misma violencia que quieren erradicar, por lo que es necesario desaparecer la agresión física y los daños en las propiedades para no permitir que se desvíe la atención de lo importante.