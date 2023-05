Desafortunadamente, a diario vemos en las noticias como resaltan los titulares que tienen que ver con: violencia, homicidios, robos, ejecuciones, feminicidios, acoso sexual, violaciones, atracos, secuestro, riñas, etc. No debería ser así, pero lo es. En otro tiempo, le llamábamos “amarillismo”, o la “nota roja” y se trataba solo de casos aislados -no por ello, menos importantes-.

Desgraciadamente, de unos años a la fecha, prevalecen este tipo de situaciones, que de hecho las hemos ido “normalizando”. Dejamos de sorprendernos. Olvidamos que se trata de la integridad, la salud o la vida, de seres humanos.

Abordar temas de seguridad, es muy complejo. Habría que hacer un análisis delicado y exhaustivo, de cada uno de los tópicos que en ello se incluyen. Sus orígenes, formas de manifestación, consecuencias, clasificación, niveles o gravedad, son tan variadas, que requerirían uno o varios artículos.

En esta ocasión, para mi aportación de esta semana, me permitiré comentar con ustedes, algunos aspectos que tienen que ver con un anglicismo que hemos estado popularizando: El Bullying.

En esta semana, se conmemoró el Día del Bullying y el Acoso Escolar. Esta efeméride, data apenas de 2011.

Tener una fecha marcada en el calendario, dedicada a esta forma de violencia, se promovió a raíz de que diversas asociaciones u ONG´s, a nivel mundial, aspiran a concientizar a la sociedad en general, sobre el riesgo que representa el acoso escolar y el bullying en niños y jóvenes. Se busca establecer los protocolos de actuación ante casos de esta índole, al ser advertidos, sobre todo en las escuelas de nivel básico y medio superior; ya que este tipo de casos, se han convertido en un enorme peligro, que llega a magnitudes no esperadas ni deseadas por nadie.

Cito textualmente, a la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay: “Proteger nuestras escuelas de todas las formas de violencia, significa también luchar contra el acoso, que inflige sufrimientos físicos y morales a millones de niños de todo el mundo”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo describe de la siguiente manera: “Se considera acosos escolar o bullying, a los actos de violencia física o psicológica, ejercidos de forma sistemática y repetida por un estudiante o grupo de estudiantes sobre un compañero, con el propósito de intimidar, someter o humillarlo. Esta violencia generalmente se dirige a estudiantes que no encajan dentro de las pautas de conducta y convenciones sociales establecidas dentro de una escuela o comunidad; es decir, funciona como un mecanismo de rechazo hacia aquello que es percibido como diferente y raro, por ser disruptivo con el estatus quo.”

Puede sonar un tanto ambiguo este párrafo anterior.

Los niños y jóvenes de esta generación, son más listos, más dinámicos. Decimos los adultos que “traen un chip integrado”. Tienen ideas revolucionarias y evolucionadas. Quieren saber más y de todo. Hay mayor apertura en estos tiempos hacia la diversidad, sobre todo de índole sexual; se aceptan y reconocen más de dos géneros. Tratan de resaltar o diferenciarse de los demás, por su propia naturaleza. Les tocó nacer en un mundo cambiante.

¿Cómo entonces es que son castigados -por unos cuantos-, por ser diferentes? Cuando debería haber mayor respeto a la diferencia de ideas, creencias y pensamientos.

Hay señales, que los niños y jóvenes a veces tratan de ocultar, por temor, por amenazas, por evitar pasar una vergüenza frente a sus compañeros. Entre más conozcamos del tema y se socialicen las medidas o directrices para una intervención oportuna, podremos ir avanzando en su erradicación. Debemos identificar dichas señales, tanto de la víctima, como del que es abusador.

Por el uso generalizado de redes sociales, en gran medida se propaga la violencia, a través del espacio digital. El ciberacoso, es igual de grave. El anonimato virtual del internet, por una parte, les brinda impunidad a los acosadores; pero, por otro lado, dejan un rastro que sirve de prueba en caso necesario. Se difunden fotografías comprometedoras o avergonzantes, videos hirientes o abusivos, amenazas y agresiones. Tiene consecuencias tan desastrosas, que ha llevado a muchos jóvenes al suicidio. Esas cifras van en incremento. Habrá que ponerles un alto. La denuncia es un mecanismo para ello.

Si bien, existen ya en las legislaciones locales, algunas normas para prevenir y erradicar el acoso escolar; aún queda mucho por hacer. Debe ser un compromiso legal y moral de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, de la mano de la sociedad en general y de forma específica, los mandos educativos y comunidad escolar, que incluye desde luego a los padres de familia, docentes, personal administrativo y alumnos. Todas y todos, debemos comprometernos en evitarla, pero en caso de tener conocimiento de algún hecho, saber la ruta para denunciar y actuar de forma adecuada, pertinente e inmediata.

Ya es momento, de una comunidad educativa libre de bullying. Momento de establecer relaciones interpersonales armónicas, pacíficas. Ya es momento, de respetar los derechos humanos (independientemente de la edad de las personas). Momento de inculcar y practicar valores de tolerancia, convivencia y paz.

Todos somos iguales, aunque seamos diferentes.

Ya es momento…