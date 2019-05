Cachetadita minera

Ciudad de México.- Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, afirma que "el primer trimestre nos dio una cachetadita". Como jinete experimentado añadió: eso es "como cuando montas a caballo, te vuelves a subir para montar mejor".

Para superar la contracción del primer trimestre, y conservar las posibilidades de crecer 4 por ciento al año en el sexenio, es importante mantener la inversión productiva, pero esto no ocurrirá si seguimos viendo casos en que los políticos extorsionan a los inversionistas.

La mina de Peñasquito en Zacatecas es un ejemplo. Desde el pasado 27 de marzo sus accesos han sido bloqueados por integrantes del ejido de San Juan de Cedros, así como por líderes de la empresa transportista CAVA, también formada por miembros de ese ejido. El senador de Morena José Narro Céspedes parece ser el organizador de este bloqueo.

La empresa señala que el mismo 27 de marzo que empezó el bloqueo el representante de los ejidatarios, Felipe Pinedo, asesor de Narro Céspedes, presentó "como principal exigencia un pago de 442 millones de dólares por la presunta afectación a un cuerpo de agua en dicha comunidad. Socios de CAVA indicaron que Pinedo y dos asesores jurídicos recibirían 80 millones de dólares de dicho pago". La empresa ha afirmado que no cederá a lo que tilda de extorsión.

El cierre de la mina ha tenido consecuencias negativas importantes en la zona. Peñasquito ha creado seis mil empleos directos y unos 14 mil indirectos. Es la segunda generadora de empleo en Zacatecas. La empresa ha tenido ya que suspender pagos a trabajadores, empleados, proveedores, contratistas y comunidades a las que otorga ayuda desde hace años.

No es esta la primera vez que Peñasquito, la mayor mina de oro de América, enfrenta problemas con algunos ejidatarios o sus líderes, pero los problemas han sido fundamentalmente con los integrantes de San Juan de Cedros. Desde que se empezó a estudiar el proyecto, los dueños han logrado acuerdos con 25 comunidades ejidales adyacentes, cosa indispensable dada la magnitud de la operación. Mazipil, el municipio donde se asienta la mina, es uno de los más pobres de Zacatecas y del país. Fuera de la minería, no tiene forma de prosperar. La empresa ha aportado, sin embargo, pozos, una planta de tratamiento de agua y apoyos a las comunidades.

Los líderes del movimiento afirman que se ha secado una fuente de agua conocida como el Socavón. La Conagua señala que no hay indicios de que esto se deba a la mina. Si hubiera una afectación, la forma de proceder sería solicitar una reparación o presentar una denuncia ante los tribunales, pero no bloquear los accesos. La empresa ha ofrecido realizar cualquier reparación necesaria, aunque no haya provocado los daños, pero los líderes han respondido que primero tiene que pagar y solo después se permitiría a sus ingenieros acercarse al Socavón. La idea no es obtener justicia o agua, sino dinero, mucho dinero. Es una simple extorsión.

La economía mexicana resintió un tropiezo en el primer trimestre. El propio jefe de la Oficina de la Presidencia dice que fue una cachetadita, pero muestra optimismo sobre el futuro. Quizá haya razones para ello. Pero si los inversionistas nacionales y extranjeros se dan cuenta de que los políticos de la Cuarta Transformación están usando su poder para extorsionar, la cachetadita del primer trimestre se va a convertir en un desplome económico.





Tomatazo

El tomate es uno de los productos de exportación más exitosos de nuestro país. Casi la mitad de los tomates frescos que se consumen en Estados Unidos son mexicanos. El arancel de 17.5 por ciento del gobierno de Donald Trump es un golpe muy fuerte.

