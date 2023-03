Calcinados

¿Cómo podrás dormir por las noches, luego de llevar en la conciencia, que dejaste morir ardiendo en llamas a por lo menos 40 personas?

La pregunta no va dirigida para los agentes o para el titular del Instituto Nacional de Migración; sino directamente para Andrés Manuel.

Como en todo este tipo de sucesos, no se sabe ni se sabrá la verdad. Y como siempre, el presidente culpará a otros o dirá que tiene otros datos.

Los hechos informados por los medios, señalan que en los separos de migración se encontraban detenidos 68 inmigrantes, entre hombres y mujeres, provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Ecuador y Colombia.

Ese día implementaron una redada para retirar de las calles y de las afueras de negocios comerciales a los migrantes, para ser llevados a un centro de detención del INAMI en Ciudad Juárez. Ante la amenaza de que serían deportados, comenzaron a gritar, golpear barrotes y paredes. Según se dice, alguien de entre ellos mismos inició el fuego, generando “chispa” con unos cables sueltos y quemando las colchonetas del lugar.

Ante el incendio, debían seguirse los pasos marcados en protocolos de protección de la vida y protocolos de protección civil. Si bien, estaban en calidad de detenidos para investigación, ante una situación de peligro, debió ponderarse la vida y la integridad de las personas.

Se trata de seres humanos, que simplemente fueron ignorados, (según se aprecia en el video que ha circulado en redes). Los funcionarios que estaban en ese momento de guardia, salieron del área. Sin importarles la salvaguarda de los recluidos. El saldo, 39, 40 o 41 personas fallecidas (no hay precisión en ese dato) y alrededor de 27 lesionados, algunos con daño severo en su salud, que se encuentran hospitalizados.

Se está procesando a dos elementos federales, un estatal y a cinco guardias de una empresa de seguridad privada.

Por cierto, haciendo una indagatoria preliminar, ya se supo algo acerca del prestador de ese servicio particular; se dice que la empresa es propiedad del cónsul de Nicaragua, Elías Gerardo Valdez Cabrera. Este sujeto ha sido beneficiado con más de 3 mil millones de pesos en contratos de vigilancia para la Fiscalía General, la CFE, el IMSS y desde luego, los bancos del bienestar, además de otras dependencias federales. Esa empresa recibió contratos directos por el gobierno de López Obrador para favorecer a la dictadura nicaragüense.

Trato de encontrar algún calificativo para tratar de entender lo sucedido. Lo podemos llamar “indolencia”, pero se queda corta esa palabra; “tragedia”, claro que lo es; “negligencia”, de quienes, en qué medida y por qué; “genocidio”, el hecho encuadra en la definición; “xenofobia”, hay evidencias para afirmar dicha discriminación; ¿pero habrá castigo para los culpables? ¿acaso habrá algún autor intelectual? ¿alguien se beneficia de esto? ¿qué instrucciones tenían los funcionarios federales? ¿qué dice el gobierno de Estados Unidos?

Esto es noticia local, nacional e incluso lo han estado evidenciando medios internacionales; hay procedimientos e investigaciones ya abiertas por diversas autoridades, comenzando por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propia ONU (Organización de las Naciones Unidas).

El tema migratorio es vasto y complejo. No ha sido atendido como prioridad. El Gobierno Federal ha abierto las puertas para el incremento desmedido de personas de Centro y Sudamérica, para que pasen por nuestro territorio y que al no poder ingresar a USA, se quedan asentados acá; eso por un lado, pero además, abrió la frontera norte, para la deportación de indocumentados, que son devueltos de USA, bajo el polémico Título 42, una vieja directiva que fue resucitada por el Gobierno de Donald Trump para poder expulsar a México a los migrantes sin papeles, y que Joe Biden todavía no ha retirado.

Es decir, la condición geográfica nos coloca en medio. Eso hace que la cifra de migrantes supere los 2.7 millones en estos últimos 4 años. Inimaginable. Exorbitante. Incontrolable.

El año pasado se celebró en Juárez el Encuentro Binacional de Seguridad y Migración. “La frontera que todos queremos”, encabezada por el lado mexicano por Ebrard (un tipo que no sirve para nada); el punto es que anunció “una inversión de más de 700 millones de dólares que forman parte de un paquete total de 4 mil 500 millones”, para atender la política migratoria, como un tema de trascendencia. De eso no se sabe nada. No hay inversión. No hay infraestructura. No hay albergues. No hay ningún programa para dar solución a este tema, que ahora derivó en la muerte de personas, sin deberla ni temerla.

Según lo declarado por el propio residente de palacio, vendrá a la entidad en estos días; específicamente a la fronteriza Ciudad Juárez; pero a inaugurar sucursales del Banco del Bienestar; otra de las grandes “pifias” de este gobierno.

No viene a ayudar a las familias de las víctimas, ni a visitar a los que aún se encuentren hospitalizados; tampoco a implementar albergues; mucho menos a establecer políticas migratorias; ni siquiera a reunirse con autoridades de la materia; ni a resolver en lo más mínimo la problemática. Mejor que ni venga.

Ya es momento, de justicia y de garantizar los derechos humanos. Momento de políticas migratorias apropiadas. Momento de responsabilizar y castigar a los verdaderos culpables. Unas cuantas renuncias no son suficientes.

Ya es momento…