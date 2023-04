Calor extremo y energía cara

El pasado 22 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra, brindando la ocasión para realizar todos los análisis sobre el medio ambiente y la catástrofe climática que vivimos. Para el que suscribe dejo la oportunidad para identificar un problema real del que ya en otras oportunidades hemos dado cuenta al referirnos a la calidad de la vivienda (Véase, Dimensión perdida en la edificación de vivienda social. Opinión. 23 de marzo de 2023). Qué seríamos si la Madre Tierra no contara con su contraparte el Padre Sol. La respuesta es simple, no existiríamos. Quienes vivimos en ciertos paralelos geográficos recibimos con generosa prodigalidad cantidades enormes de energía solar y, si a esta variable le añade usted, el clima semidesértico y relativos bajos niveles sobre el nivel del mar, resulta que la mayoría de los habitantes del Estado de Chihuahua, radican en localidades en las condiciones extremas. Si, por otra parte, reconocemos que la porción mayor de las familias habita en casas dotadas de muros y techos con un índice de conductividad térmica muy alto, los hogares resultan verdaderas cámaras de cocción, y obtenemos, si no se toman medidas que palien en parte la condición, chihuahuenses en su jugo. Quienes hemos tenido la experiencia de habitar en casas de “interés social” lo importante que resulta estar fuera de los muros caseros y si hay seguridad, pernoctar fuera, pues las temperaturas resultan menores a la intemperie que al cobijo de una losa ardiendo a escasas decenas de centímetros de tu cabeza. Y aun cuando yazcas desnudo y con ventiladores no dejas de sudar. El descanso es bastante relativo. Para intentar aliviar en alguna medida el calor, se usan aparatos de aire acondicionado, llamados evaporativos, que pierden su eficiencia a partir de 36 grados centígrados. Ni recurriendo a su operación continua se pueden lograr temperaturas que se acerquen a los 24 grados centígrados en días con temperaturas a la sombra superiores a los 36 grados.

Como la tarifa A1 se aplica en función de los precedentes estadísticos de temperatura promedio en verano por localidad, según notas publicadas, no alcanzarán subsidio de temporada de verano la mayoría de las localidades del estado. En el supuesto de que así ocurra, la mayoría de los hogares verán mermados sus ingresos reales pues el impacto por uso de ventiladores y aires acondicionados será significativo.

De este modo se configura una situación problemática que amerita acciones de política pública sobre una trayectoria estratégica pero que atenda parte del problema en el corto plazo.

Para ello debe tomarse en cuenta que la instalación de paneles solares es una acción que puede instrumentarse en el corto plazo, y dado el desarrollo tecnológico verificado en los años recientes el costo por Kw instalado a precios constantes se ha reducido en más del 40 por ciento. Segundo, la energía eléctrica generada por los sistemas domésticos no se desperdicia, pues se revierte el exceso a la red principal de la CFE. Tercero, la energía fotovoltaica tiene usos diversos tanto en verano como en tiempo de calor como de frío. Cuarto, los grupos financieros estarán dispuestos a canalizar recursos con tasas de interés competitivas, si cuentan con el aval del gobierno estatal y/o municipal. Quinto, a la par se puede avanzar en acciones de aislamiento de muros y techos en el mediano plazo. Sexto, las acciones de política pública de corto y mediano plazos serán consistentes con los cambios a las leyes y reglamentos de construcción con miras a establecer el derecho a la vivienda adecuada, conforme a los parámetros de las Naciones Unidas. Séptimo y último, no pasa inadvertido que acciones de política pública como las señaladas tienen un valor político significativo para las autoridades que las instrumentan.

Atender en todo o en parte las necesidades y los derechos de las personas y las familias tiene su mérito y por ende el reconocimiento de quienes son sujetos de derechos o sufren el peso del desarrollo inequitativo.