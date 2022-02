“Morena y sus aliados, aprobaron la reducción de recursos en el presupuesto federal para la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático”

El cambio climático, hecatombe del siglo, destruye sin piedad al planeta, debido a que la atmósfera no tiene fronteras, el clima determina las condiciones de vida: las posibilidades de alimentación, la actividad económica en general y la seguridad de las poblaciones; hoy por hoy, determina cómo son los ecosistemas. Si no cuidamos el planeta, no tenemos futuro como especie.

Los efectos contribuyen a forzar el efecto invernadero natural y acentúan el calentamiento global, por ejemplo, cuando los rayos solares llegan a superficies blancas (zonas de nieve) se reflejan casi en su totalidad. El cambio climático provocará un incremento de temperaturas, y por tanto, aumentará la evaporación del agua de los ríos, esto supondrá la concentración de los niveles de contaminación que ya existen en los ríos.

Hace que los incendios forestales sean más frecuentes y peligrosos, La escasez de agua y la sequedad de las plantas y árboles les convierte en combustibles perfectos ante el fuego. Con el cambio climático lloverá menos, las sequías serán continuas y por ello los incendios serán más frecuentes, peligrosos y extensos.

El cambio climático provocará un aumento de las temperaturas de la superficie de ríos y mares, en muchos casos estos ecosistemas acuáticos ya están sufriendo incrementos térmicos debido a que sus aguas se usan para refrigerar instalaciones como las centrales térmicas.

El ser humano ha ido modificando su entorno como consecuencia de su forma de vida. El medio natural se ha visto afectado por la construcción de grandes infraestructuras que han ido fragmentando y alterando gravemente el territorio: carreteras, grandes obras hidráulicas, urbanizaciones, etc.

México, en la era 4T, ha sido incongruente en el tema, le apuesta en sus dichos a la protección del planeta y en los hechos, impulsa políticas públicas que atentan contra la protección ambiental y toman un rumbo diametralmente opuesto al del resto del mundo; incluso en diciembre pasado, Morena y sus aliados, aprobaron la reducción de recursos en el presupuesto federal para la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático.

El presidente en diversos foros ha dejado claro que la ecología y el medio ambiente son estrategias del neoliberalismo, para saquear a los países como México, acusó que “agencias internacionales que apoyaban el modelo neoliberal, de pillaje, donde corporaciones se apropian de bienes nacionales, del pueblo, financiaban, y lo siguen haciendo, a grupos ambientalistas, defensores de la libertad (…)”.

En el compromiso de las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, México se ubica entre los 15 países que más emite. Incumpliendo el Acuerdo de París. Además, la actual política energética de México está lejos de favorecer la transición energética para poder lograr la reducción de emisiones. El sector energético es el que más emisiones de gases de efecto invernadero genera en el país. Abiertamente se opone a las energías limpias, consisten en unos sistemas de producción de energía que excluyen cualquier tipo de contaminación, principalmente por emisión de gases de efecto invernadero, como el CO2, causantes del cambio climático.

Nuestra falta de interés y/o irresponsabilidad esta matando al planeta, la extinción de la raza humana está en nuestras manos, como dijo Albert Einstein “El mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo”. Sumemos voces de conciencia.