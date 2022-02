Cambios a la Ley Orgánica de la UACH

Bastantes universitarios coincidimos en que la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua está obsoleta desde hace bastante tiempo. El Consejo Universitario, máxima autoridad de Nuestra Máxima Casa de Estudios, no es operativo porque todo se aprueba por unanimidad o por mayoría absoluta. Así, expide y reforma los reglamentos generales. Aprueba el presupuesto anual de ingresos e ingresos propuesto por la rectoría. Aprueba la desafectación, gravamen o enajenación de los bienes inmuebles de la universidad. Ratifica la modificación de los programas académicos aún si están incompletos.

Designa a oscuros miembros del patronato de la Universidad. Designa y remueve al rector y a los directores de Facultades. Crea, modifica y suprime dependencias de la administración central. Incorpora o desincorpora instituciones educativas. Aprueba los calendarios escolares. Confiere menciones y reconocimientos honoríficos -como la Medalla al Mérito Universitario a Lucha Castro- y nunca juzga conveniente hacer comparecer a algún miembro de la comunidad universitaria. Son demasiadas atribuciones que finalmente el rector en turno controla. Lo anterior se contempla en el artículo 9º de la Ley Orgánica. Una vez sentado en la silla el consejero votará por lo que su director le indique.

Sé que para modificar la Ley Orgánica es preciso lanzar una convocatoria, consultar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Llevar a cabo mesas de trabajo. Una vez escrito el borrador analizar su contenido, resolver dudas, lagunas e incoherencias. Y finalmente llevarlo al Honorable Congreso del Estado de Chihuahua que es donde se aprobará con o sin correcciones.

Pero no hay tiempo para eso. Los legisladores y los universitarios tienen hoy la oportunidad de “parchar”, “remendar”, “adecuar”, la ley orgánica para impedir que viejos vicios continúen sobre todo cuando este año se elegirá rector, quince directores y con ellos el futuro del Alma Mater. Por eso me atrevo a sugerir modificaciones inmediatas para que después se realice el proceso.

En primer lugar seis años de rector o directores son demasiado tiempo sobremanera si cometen errores como en un pasado inmediato. Podríamos volver a los tres años con posibilidad de una reelección o cuatro pero sin esta oportunidad. Seis años son demasiados si los directivos son malos. Anular el derecho del Consejo Universitario de elegir rector y directores. No suena democrático ni representativo que una escuela con más de mil universitarios tenga el mismo peso que otra de cien.

Tampoco que directores, maestros y alumnos de otras instituciones completamente ajenas designen el destino de una unidad académica en particular. También suprimir el Reglamento de Elección de Directores porque –hoy- si solo hay tres candidatos inscritos la comunidad no tiene voz en la elección. Podría cambiarse por una junta de gobierno integrada por el rector saliente (o el secretario general), representante del gobierno estatal, del gobierno federal (el delegado, por ejemplo), de la iniciativa privada (posiblemente Coparmex), un diputado local, uno más del Instituto Estatal Electoral y otro del Supremo Tribunal de Justicia. Esto es para que no existan influencias entre los integrantes. El proceso para que la Junta nombre rector y directores sería que el Consejo Universitario enviara las ternas que sólo podría ser devuelta si alguno de sus miembros no cumplen con los requisitos. La Junta de Gobierno consideraría la votación obtenida entre los profesores y los estudiantes.

Si un candidato a director obtiene amplio apoyo solo les restaría ratificar la voz de los directamente involucrados. Por supuesto no tendrían el derecho de abstenerse para evitar empates. Luego ya en una Nueva Ley Orgánica se establecerían las bases para que en las decisiones del Consejo Universitario se tomara en cuenta a su comunidad y posiblemente más atribuciones a la junta de gobierno (supervisión, fiscalización, observaciones, etc.). Hoy pregunto a estudiantes y docentes ¿saben quién es su representante ante el Consejo Universitario? ¿Alguna vez les ha consultado sobre a qué y a quién o cómo dirigir su voto? Y la más difícil ¿ustedes los eligieron?

