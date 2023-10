“Hoy y siempre, todos somos rosa”

Cáncer de mama, una de las principales causas de muerte a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, cada año en las Américas, más de 462 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, y casi 100 mil mueren por esta causa. En América Latina y el Caribe, el mayor porcentaje de fallecimientos ocurre en mujeres menores de 65 años (56 por ciento), en comparación con los Estados Unidos y Canadá (37 por ciento). En México, es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más; 10 mujeres diariamente pierden la batalla, superando la media mundial.

El 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, tiene por objeto visibilizar la enfermedad y concientizar a la población sobre la importancia de la detección temprana. Gracias a los avances científicos, 8 de cada 10 mujeres superan el cáncer de mama a los cinco años de diagnóstico, por ello insistimos, la detección temprana, el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno pueden salvar vidas.

En cáncer de mama es una muerte silenciosa, en sus primeras etapas se manifiesta con la aparición de un tumor, el cual no duele, lamentablemente cuando los síntomas se agravan es porque el cáncer está muy avanzando. En México, el 70% de las mujeres padecen sobrepeso u obesidad, según expertos representa un gravísimo problema, ya que otras latitudes del mundo, no existe un incremento “tan dramático”. Se consideran factores de riesgo: embarazos tardíos, no amamantar, consumo de alcohol y tabaco, vida sedentaria, dietas altas en grases, harinas procesadas y azúcares refinados, sobrepeso, primera menstruación a temprana edad, uso indiscriminado de hormonas femeninas como estrógenos y progesterona para combatir la menopausia por tiempo mayor a 5 años. Se estima que del 30 al 40 por ciento de los cánceres se pueden prevenir al reducir la exposición a estos factores de riesgo.

La revista Forbes publicó un informe de la aseguradora GNP, 14 de cada 100 mujeres mueren de cáncer en México, y el costo de recibir atención médica privada para el tratamiento asciende a más de 100 mil pesos. Las mujeres entre 40 y 59 años son el grupo de edad más afectado por tumores malignos en México.

En 2020, la 4T desaparece el Seguro Popular, lo suplió por el INSABI, luego de su fracaso desaparece en 2022, para darle vida al IMSS-Bienestar, el cual tampoco garantiza los tratamientos de calidad, así que padecer esta enfermedad, seguramente ni vendiendo lo poco que tiene un ciudadano común podrá costear la prevención y su tratamiento, y por desgracia, el cáncer avanzará hasta consumir a la paciente. Aún y cuando el gobierno federal tenga otros datos, los dichos de las pacientes afirman lo contrario, basta leer el sitio oficial de la Secretaría de Salud para darnos cuenta de que ya no se tal y como hacía en sexenios anteriores.

Además. En junio de este año, el presidente y sus aliados en el congreso federal, cancelaron sin más, 33 normas oficiales mexicanas (NOM) relacionadas con servicios de salud, entre las que destacan el tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama y del cáncer cérvico uterino. Al desaparecer estas regulaciones técnicas, se pone en riesgo la calidad de medicamentos, en la atención en centros de salud y limita la obligación de determinados servicios; incluso según expertos, se potencia las violaciones al derecho a la salud y aumenta los riesgos sanitarios, lejos de asemejarnos a los países nórdicos.

El miedo, la vergüenza, la desinformación y la desidia pueden causar la muerte, pueden arrebatarnos de tajo nuestras ilusiones, sueños, ganas de vivir y compartir cada momento con nuestros hijos y seres queridos. Redoblemos esfuerzos, hombres y mujeres a la par, el objetivo es alentar y alertar a más mujeres para que se practiquen la autoexploración y sus chequeos médicos, todas sin excepción requerimos información, ninguna está exenta de contraer la enfermedad. ¡Explórate, prevenir está en tus manos! Sumemos Voces.