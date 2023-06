Candidat@ de la 4T, el interés nacional

Algo inédito está sucediendo en el país, la Cuarta Transformación no solo ha traído un proceso de cambios en las políticas públicas y de impacto social para los mexicanos, también en la vida democrática del México moderno, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, como partido y como movimiento, ha iniciado un nuevo proceso histórico en lo que la continuidad del proyecto refiere.

En la recta final del gobierno de nuestro presidente, y con el poder moral, político y social que sostiene, dejar una figura sucesora que logre estos niveles de aprobación y respaldo popular no se ve fácil, tampoco el mismo proceso de transición dentro del Poder Ejecutivo, no se diga, al interior del partido.

Y así como durante estos cinco años de su gobierno, López Obrador ha cumplido su palabra de no involucrarse en la vida interna de Morena, aún y cuando incluso hay reclamos al interior por esto, para AMLO era necesario marcar la línea entre el gobierno y el partido, y no ser llamado, como anteriormente se le decía al presidente, como “primer priista”, AMLO no ha sido el primer moreno.

Y esto explica el proceso que viviremos los mexicanos de manera innovadora para la vida pública de la democracia, y que todos los mexicanos podremos participar, y es el elegir, de manera indirecta, quien represente la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, sin que sea desviado el objetivo, de garantizar la defensa de los nuevos derechos adquiridos y los apoyos sociales que han permitido parte de la fortaleza de la economía mexicana.

Para las militancias al interior del partido, también se vive un júbilo con este proceso que deja atrás las viejas prácticas del priísmo arbitrario, el mal llamado “dedazo”, o cómo sostiene, “el tapado”, donde la voluntad del presidente se imponía para dejar presidente, una mala practica que dejó los primeros años de vida política después de la revolución mexicana.

Es por eso que ha despertado también el interés de la oposición, y de los entes de poder en el país, pero principalmente de los ciudadanos, quienes serán los que de manera aleatoria participarán en la o las encuestas que definirán al candidato de Morena para 2024.

Esto significa que Morena como partido político, ha permeado de distinta forma en la vida de los mexicanos, independientemente sí se es militante, o simpatizante, porque en esta decisión participarán todos, incluso los opositores, quienes puedan dar su visto bueno por el candidato que ellos crean mejor convenga a sus intereses, en Morena la participación es totalmente abierta.

Como parte de este importante proceso, el próximo domingo 11 de junio, será el Consejo Nacional de Morena, donde se realizará la primera sesión extraordinaria virtual, para discutir cómo seleccionar el candidato presidencial del partido, donde se discutirá la elección del candidato presidencial.

Estarán todos los aspirantes que buscan esta candidatura, aunque no sean consejeros, e incluso, aunque no sean militantes de Morena; Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Casaubon, Adán López, Ricardo Monreal y hasta Gerardo Fernández Noroña.

Se reflexionará y se tendrán propuestas para el proceso de selección del coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación 2024-3030, en donde se también se revisará la propuesta de Marcelo Ebrard, así como otras que surjan de los demás aspirantes y los consejeros.

No se trata de Morena en su exclusividad, este movimiento sigue poniendo el ejemplo en la vida política y democrática en México, porque México es lo que necesita, de pluralidad, de apertura, discusión y reflexión, y no de imposiciones que surgen de intereses ajenos al pueblo o a lo colectivo, en Morena no avanzan los proyectos personales, porque tenemos como parte de nuestros estatutos ver siempre por el bien de México, y también primero los pobres.