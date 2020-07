Capacidad y sensibilidad para ser Fiscal

El documental “Atleta A” y el de “Jeffrey Epstein”, tienen varias cosas en común, sin embargo, la que quiero destacar en este artículo es la complicidad y la responsabilidad de las mujeres con los hombres para que realicen sus delitos.

Que una mujer guarde silencio ante el conocimiento de delitos realizados a otras mujeres, es inadmisible. Que una mujer condene el hecho teniendo toda la autoridad para investigarlo y juzgue antes de tener claro el panorama, es inconcebible. Y como ejemplo de lo anterior: la Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de Chihuahua.

Con el trágico y sensible deceso de Susy, se expuso la falta de sororidad, de responsabilidad y de profesionalismo de la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género.

Afirmar o dar a entender que semejante suceso había sido un suicidio, no sólo es lamentable, es una falta de respeto para todas las mujeres de Chihuahua. ¿Acaso es ella quien debe hacer justicia por todas las mujeres asesinadas en nuestro Estado? ¡En buenas manos estamos si realiza boletines de prensa antes de tener clara la investigación!

Si no fuera porque a Susy le tocaron unos padres muy valientes, y alzaron la voz exponiendo que su hija había tenido una muerte violenta, no conoceríamos el tema, y el presunto feminicida, estaría en su casa, sin decir lo que lamentablemente ocurrió. Hoy, está en prisión preventiva y no es gracias a la Fiscal, es gracias a los papás de Susy y a la presión que ejerció la opinión pública por esclarecer el asunto.

Un aspecto que no puedo dejar pasar es: ¡Qué es una mujer! Una mujer es la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, y qué bueno, siempre y cuando aparte de la capacidad, tenga la sensibilidad que el cargo requiere. Dar declaraciones oficiales nada más porque es lo que “parece” es un grave error, tienen ya, la lista de frases a utilizar como: “Estamos investigando”, “Daremos información cuando tengamos clara la línea de investigación”, etc. El error fue, afirmar el suicidio con tanta premura.

Tanto deseamos las mujeres posiciones en la administración pública, para que al momento de ejercer el liderazgo en el área, ella haya demostrado que no conoce ni la empatía, ni la sororidad, ni la responsabilidad que su cargo necesita. ¿Así cómo vamos a alcanzar justicia respecto a los feminicidios? ¿Cómo? Si la fiscal se atreve a desestimar antes de tener clara la investigación. Si la ciudadanía no cree en las autoridades, en parte, es por errores como este. Se pierde la confianza.

Ser ineficiente la hace cómplice de la injusticia que viven las familias de mujeres asesinadas en nuestro Estado.

Estratega de comunicación política y Coordinadora del Canal del Congreso de México