Como seguramente sabrán mis lectores, sobre todo quienes me conocen de tiempo atrás, provengo de una familia trabajadora, dedicados y enfocados en salir adelante, de forma íntegra y honesta; en ese origen, recuerdo que era común en mi infancia, el término “carestía”, cuando pedíamos algún regalo o cierto “lujo”, nuestros padres, padrinos o tíos nos respondían: “estamos en carestía”. Casi puedo asegurar que las generaciones de jóvenes en la actualidad no han de conocer el significado de este término; por distintas razones, les ha tocado vivir en mejores condiciones; sin embargo, parece que en este momento comienza a ponerse de “moda” este precepto.

Se hace alusión a la palabra carestía, cuando hay escasez o carencia de algo, especialmente tratándose de víveres o alimentación; de igual manera, al hacer referencia a precios altos en los artículos o servicios de primera necesidad.

Nos encontramos en la peor crisis económica de nuestro país en los últimos tiempos.

Se pensó que la inflación no podría estar más arriba cuando el mes pasado señalaban los analistas que se encontraba en el punto máximo, al alcanzar el 8.16% y que de ahí vendría un descenso. Craso error.

En este momento, la inflación general se encuentra en 8.62%; es evidente que no será el pico máximo. Desafortunadamente seguirá subiendo. El Estado de Chihuahua es de los más altos del país, con una inflación del 9.2%.

La inflación va en aumento, principalmente por el incremento en los precios de los alimentos, que es el segmento que más impacta en la economía de las familias mexicanas; sobre todo, en aquellos hogares de escasos recursos. La inflación en este rubro, se encuentra en 13.77% (solo se asemeja al incremento más alto ocurrido en 1999, cuando reportaba el 14.53%), de acuerdo con datos del INEGI.

En lo que respecta a productos agropecuarios, se reporta en un 14.50%.

Estas cifras y montos que he expresado, son meramente datos fríos, estadísticas que no parecen importantes. Lo verdaderamente impactante es el detrimento causado en el bolsillo de los mexicanos y, de forma particular en los chihuahuenses, puesto que, cada día alcanza para menos satisfactores básicos de nuestras necesidades.

La canasta básica, parece ya no ser tan básica cuando una cartera de huevo cuesta alrededor de los $100 pesos; cuando el precio de la tortilla supera los $21 pesos; cuando un kilo de jitomate está en $23; el kilo de papa cuesta $52; un litro de leche ya anda en $27…. Y así sigue la lista con precios altos, que las familias no pueden pagar. Al trabajador promedio, no le alcanza.

Ya es momento, de que el gobierno haga su trabajo; que vele por el bienestar real de la ciudadanía; que el erario público se ocupe en programas que incentiven el desarrollo y el progreso en general; regalar dinero no es la solución; crear empleos, mejorar la economía, crear infraestructura, apostarle a la educación, garantizar seguridad en todos los sentidos; eso sí es atender y resolver de fondo los problemas sociales.

Ya es momento de ocuparse y preocuparse por frenar esta crisis en la que estamos inmersos.

Ya es momento…