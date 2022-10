“Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos”.

John F. Kennedy

Primero los pobres, 40 millones de mexican@s galopan por la vida sin lo básico para subsistir, a nueve meses de inflación, el mayor nivel desde el año 2000, aniquila el valor del dinero, disparándose a la par el costo de los créditos, de enero a la fecha, los precios de los productos básicos aumentaron 60 por ciento, hoy la brecha de desigualdad no tiene precedente. Los precios de la canasta básica aumentaron de manera más acelerada que la propia inflación general, por ejemplo, un pan bolillo pasó de valer 1.50 a 2.50 pesos la pieza, lo que significa que el registro oficial está por debajo de un incremento de entre 33 y hasta 66 por ciento para la mayoría de los consumidores. A raíz de esto, la economía doméstica en el sótano.

Hablamos de 40 millones que ganan entre uno y dos salarios mínimos, que hoy no tienen la posibilidad de comprar los 24 productos básicos que integran el paquete contra la inflación y la carestía (PACIC). En sólo 9 meses, de enero a septiembre, l@s mexican@s somos más pobres, y pareciera que en el discurso oficial no nos damos cuenta de ello.

La 4 T en cuatro años, el poder adquisitivo ha caído 21.3 por ciento en números oficiales, simple y llanamente, de cada 100 pesos, que por cierto cuesta mucho trabajo ganarlos, hoy tienen un valor de 80.7 pesos, si se considera la cifra oficial, según afirman expertos, pero si se individualiza, el consumidor no puede sostener gastos aspiracionistas como pago de alquiler, medicamentos, servicios especializados de salud, gastos escolares, créditos de auto e hipotecarios, de seguir esta constante, la clase media va rumbo a la extinción.

Al leer el artículo “Analogía de un carrito de súper”, publicado por el blog del digital Animal Político, queda claro que vamos por la ruta equivocada. Sobre el título, publican la narrativa de una joven universitaria, quien comparte que cuando cursaba el cuarto año de primaria, cada mes algún padre o madre de familia era invitad@ a platicar en clases u actividad profesional. Cuando fue el turno de su papá, un economista que en ese entonces trabajaba en el Banco de México, centro su plática en explicar el mandato fundamental del banco central: una inflación baja y estable, y el por qué esto era importante para tod@s. Recuerda que llevó a su salón un carrito de supermercado lleno de artículos de consumo básico, y un montón de billetes de juguete. La actividad que organizó consistía en hacer una simulación en la que él figuraba como patrón y les pagaba a l@s niñ@s un sueldo (billetes de juguete) con el que tenían que comprar los productos que quisieran del supermercado hasta que se terminaran el dinero.

El ejercicio se repetía en un segundo y después en un tercer periodo de tiempo simulando exactamente lo mismo, pero dos y luego cuatro meses después de la primera compra, fechas en el que los precios habían cambiado. La sorpresa fue que con la misma cantidad de dinero, ya no se podía comprar la totalidad de bienes que en los meses anteriores, por tanto, tenían que dejar de consumir algunos productos. Con esto era evidente que el dinero ya no tenía el mismo valor aún cuando el ingreso no cambiaba, dejó claro que la inflación y el alza en precios a la que nos enfrentábamos era algo que perjudicaba a toda la población y que tenía un impacto directo en el poder adquisitivo de nuestro dinero. Diez años después (2022) ya como estudiante universitaria, le tocó vivir en carne propia lo que su papá intentó explicar con el ejercicio del carrito. Un ejemplo simple muestra como la vida es más cara, y cada vez, el carrito sale del supermercado más vacío.

México por desgracia, sigue sin rumbo claro, cada vez más pobre y violento, la 4T sigue sin resolver estos y otros temas prioritarios de la agenda pública, hasta ahora seguimos sumido en la politiquería rumbo al 2024, abandonando a su suerte a las instituciones, inaceptable que el gobierno, en vez de atender la realidad, desvíe su atención en cortinas electoreras. Como dijo John F. Kennedy: “Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos”. Sumemos Voces.