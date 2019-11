Carta a los promoventes del plebiscito

Estimados jóvenes:

No es para agüitarlos, pero lo más probable es que van a perder contra el "Sí" de la corrupción pandémica nacional. Más es bueno que comprendan que muchas veces en la vida se pierde ganando, mientras que su contrincante de hoy, el gobierno municipal de Chihuahua, va a ganar perdiendo, más de lo que se imagina. Aunque movilice a todas sus bases cooptadas, pagadas y disciplinadas. No es el problema del alumbrado público, que seguro estoy, ustedes ni necesitan en las colonias donde viven, aunque se sientan comprometidos por sus semejantes que sobreviven con verdadero miedo de caminar en la cotidiana oscuridad nocturna. Su ejemplar lucha contra el poder inepto-incapaz de aluzarnos, debe ir más allá para trascender; si no se cansan, si no se desesperan, si no se pierden dentro del sistema corrupto y corruptor de sus actuales adversarios.

Han evidenciado de buena forma la sombría tragedia de Chihuahua. Le han puesto nombre, forma y fondo al cambio que se necesita; porque han activado la incipiente primera convocatoria reglamentada a la participación ciudadana en nuestra capital. Y con eso ya ganaron. Pero deben comprender que se han enfrentado a un poder con dinero a su favor del presupuesto que les damos todos, hasta de ustedes y sus familias. Un poder que ya regala chamarras, cobijas y calentones a los pobres de las periferias en busca del próximo "Sí". -Oh malhadado frió contingente-.

Ah, chavalos cabrones y beligerantes (perdón), pero han atemorizado al poder administrador del dinero de todos, y con eso ya ganaron. Precipitaron el incremento a la publicidad del Gobierno municipal en medios de comunicación. Deberían hablar con los gerentes de muchas empresas de radiodifusión y portales de internet, para que les compartan el 15 por ciento legal de pago a sus vendedores en las próximas semanas. Perdiendo los han evidenciado. Así que ya ganaron.

En el foro organizado por el IEE de Chihuahua, liberales se vieron jóvenes, con su desgarbado atuendo asexual frente a funcionarios públicos que se tuvieron que quitar el traje y la corbata para verse contra ustedes un poco más parecidos a la mayoría de los chihuahuenses que les pagamos sus sueldos. Ganaron. Deberían mandar en sus redes sociales la suma de edades entre ustedes y su contraparte en el buen casi-debate, que gastó mínima parte de los millones de pesos pagados al “imparcial” instituto organizador, que preocupado debe estar para no hacer el ridículo a nivel nacional en su primigenio plebiscito. -Sé de buena fuente que el IEE está contratando a familiares y amigos a diestra y siniestra, como responsables capacitados o incapacitados a contracorriente de las pocas mesas de votación que se instalarán el próximo 24 del noviembre. Ojalá les vaya bien, porque si no, le van a dar en charola de plata la votación al moreno Congreso de la Unión, sobre la ansiosa ley que los quiere desaparecer--, ¡aguas, pónganse las pilas señores del IEE, si no quieren perder su chamba! Ya ganaron jóvenes. Los pusieron contra las cuerdas, aunque bien que ellos se saben mover entre millones de pesos recibidos por el necesitado "Sí", para no perder su trabajo.

El llamado foro en el que hablaron firmes y seguros estimados jóvenes, fue visto por muy pocos ciudadanos chihuahuenses votantes, desgraciadamente. --Cuando me metí al canal de Youtube del IEE, a la mitad el evento, el número estaba en 60 observadores y alcanzo al final los 68. El instituto aseguró que el clandestino encuentro, -a mí por lo menos no me dejaron entrar-, lo admiraron miles de chihuahuenses. ¿De dónde manejaron esa ficticia cifra?, me pregunto.

Pero al final, cierto es que en el inusitado evento, ustedes jóvenes, desnudaron al sistema contra el que han hecho muy buen trabajo. Resulta que lograron que el gobierno municipal sin preguntas a través del Ichitaip, confesara. ¿Cuántas lámparas del alumbrado público no funcionan en la ciudad? No sabemos, entre 10 o 15 por ciento, tal vez. ¿Cuántas casas no pagan alumbrado público? No sabemos porque eso lo cobra la CFE y sólo nos da 177 millones de peso al año por el Derecho (inconstitucional) de Alumbrado Público, de las familias chihuahuenses con casa propia, que lo pagan sin remedio en su recibo de luz. ¿En dónde, en que colonias comenzaría el cambio de luz amarilla por la azulada de leds, y cuáles serán las últimas? No, no les podemos decir eso, porque es lo que se debe ocultar para siempre, hasta que firmemos el jugoso negocio con nuestro buen amigo empresario concesionario multimillonario. ¿Qué va a pasar con las miles y miles de lámparas en buen funcionamiento que se reemplacen en su idiota y corrupto proyecto? Pues, ah qué caray, tampoco sabemos, se las podríamos regalar o vender a algunos municipios pobres. El fraude y el peculado va. Los desnudaron jóvenes.

La alcaldesa Maru Campos, quiere ser candidata del PAN a gobernadora. Este plebiscito debe ser para ella una especie de revocación de mandato. Su asesor en jefe el obeso e iracundo secretario Jáuregui Moreno, la está llevando al límite del precipicio para saber si va o no va a la contienda del 2021. Con este lamentable proyecto de entregar a los empresarios el servicio público del alumbrado con un brutal endeudamiento por lustros para todos los contribuyentes, va a sumar un poquito más a la derrota de su partido blanquiazul, frente a una Morena deseosa de errores y fraudes qué denunciar el próximo año. Ganaron pues jóvenes, aunque el "no", no triunfe el domingo de la desigual contienda: ciudadanos vs poder, pero aún será interesante experiencia. Su esfuerzo vale en la medida que prosigan combativos y solidarios, más allá del alumbrado público de esta nuestra oscura pero amada ciudad capital. Enhorabuena, vale.