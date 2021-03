Carta al doctor López Gatell

Estimado galeno:

Antes que nada le deseo recupere la salud. Ni al peor enemigo se le desea sufra este terrible mal del siglo 21. Y a usted no lo considero como tal. Vamos al tema. He de reconocer que hace un año yo no sabía de su existencia.

Pero cuando lo nombraron vocero oficial de la Secretaría de Salud y responsable de las estrategias de salud pública ante el fantasmagórico y su desconocido jefe secretario de estado apellidado creo Alcocer, he de reconocer que en sus primeras declaraciones no le fue bien. Dijo usted, entre otras cosas [El presidente] “casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él en lo individual […] se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune y entonces ya nadie tendría esta inquietud sobre él” “La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio”. Estimado heredero de Paracelso, por supuesto que califiqué de desafortunadas esas declaraciones. Falta de experiencia porque es un médico, no un político, lo excusé.

Mis conocimientos de historia de la medicina, epistemología y estadística me permitieron entender sus aseveraciones y me di a la tarea de defenderlo cuando lo atacaban. Yo preguntaba “¿Entiendes qué son estadística descriptiva y estadística inferencial? ¿Comprendes lo que es una curva epidémica? ¿Conoces de metodología científica?” y mil cosas más. También estuve de acuerdo cuando hablaba de la imposibilidad en la práctica de hacer pruebas a todos los mexicanos.

Y le creí sus datos. Fui condescendiente con vuestra merced porque finalmente los teóricos epidemiólogos en todo el mundo también daban palos de ciego. El mal es tan terrible que atacarlo no es sencillo. Entendí que los modelos matemáticos son falibles cuando las condiciones de la realidad cambian constantemente. Me alegré de su optimismo cuando decía que para el mes de octubre del 2020 la pandemia estaría dominada. Hasta me sentía aliviado que mientras el presidente hablaba de que lo peor de la pandemia había pasado usted sutilmente lo contradijera.

Los indicadores del contagio se desbordaban diariamente. A pesar del excedido optimismo gubernamental. Luego –supongo una ocurrencia surgida desde Palacio Nacional- se vio obligado a encontrar la panacea con los llamados “Municipios de la Esperanza”. Luego una y otra vez se vio en la necesidad de decir frente al jefe que los tapa bocas no eran necesarios y en su comparecencia vespertina decirnos que sí. En las mañanas decía que el mero mero tenía razón cuando hacía llamados a abrazarnos, a ir a restaurantes y en las tardes que Doña Susana Distancia nos protegiera. También llegué a temer que un día se cansara de la irresponsabilidad oficial o renunciara o lo renunciaran. “Llegará un incondicional del presidente que no lo contradiga” temí. Su jefe es todo lo político que usted guste pero de medicina sabe más un boticario de farmacia de pueblo.

Luego se empezaron a presentar dimisiones en el gabinete: Javier Jiménez Espriú de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, salió Jaime Rochín del Rincón, entró Mara Gómez Pérez quien al medio año también se retiró. Mónica Maccise declinó al Conapred, Ricardo Ahued a la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria. Carlos Urzúa de la SHCP y así, renuncias, remociones o despidos por todos lados. Y había una constante: se atrevieron a cuestionar las sagradas palabras del presidente. Creo que usted en ese momento se dijo “o le sigo la corriente o voy para afuera”. Y no doctor, no lo critico por tratar de conservar su empleo y salario. Pero muchísimos especialistas con ética profesional sí lo hubiesen hecho. Los más de 190 mil muertos, los semáforos que se mueven al arbitrio de ya sabemos quién, la negativa de proteger y protegerse con las mascarillas, la presunción de que a diferencia de otros países en México se les permite a los ciudadanos contagiarse y contagiar libremente hubiesen sido motivos más que suficientes para bajarse del barco. Pero vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Y desde hace tiempo las políticas de salud pública se dirigen desde el edificio frente al Zócalo. También sabemos que Claudia Sheinbaum y usted no podían obligar legalmente a los antes defeños a usar tapabocas porque exigirían al presidente a hacerlo, y eso ni en sueños. Se convirtió de héroe a villano porque usted perdió mi confianza –y la de millones de ciudadanos- y desde hace tiempo no le creo. Reciba mis deseos de que disfrute de una salud física, mental y sobremanera moral. Y que la historia sea benigna y justa con usted. Atentamente R.S.B.

Mi álter ego agradece al altísimo porque después de ocho meses y medio de terapia, al fin pude dominar mi ludopatía ¡les apuesto lo que quieran a que no volveré a apostar!