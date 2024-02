Carta al presidente municipal

Presente:

Excelentísimo ciudadano presidente:

Muy atinada y eficiente ha sido su gestión como edil de esta gran ciudad de Chihuahua, para afrontar y resolver con inteligencia y ánimo pronto sus muy variadas problemáticas como el tema de la seguridad. En lo local, se le reconoce el poder mantener a raya a la delincuencia en la medida de lo posible, con una policía que, recibirá adiestramiento y apoyo por el (NYDP) New York Department Police, Departamento de policía de Nueva York. Además que, dicho apoyo será transexenal, si Morena lo permite.

También es de reconocer el eficiente servicio de recolección de basura, a pesar de estar colapsado el actual relleno sanitario, y de haber enfrentado resistencia a la construcción de un nuevo proyecto, por grupos con intereses personales, políticos y económicos.

A pesar de vivir en un desierto, en Chihuahua, disponemos de agua suficiente, porque se ha invertido en proyectos hídricos, no en refinerías; envidia por supuesto de latitudes chilangas que, muy a pesar de llover mucho, reciben agua turbia o en pipas y en muchos casos ni eso, la tienen que comprar.

Sin embargo, en lo que tristemente no puedo decir lo mismo, es referente a la solicitud que hizo un servidor, en uno de tantos miércoles ciudadanos, recibida el 20/04/2022/, y canalizado a la Lic. Vanessa Caballero Chávez. A través de la cual se solicitó la pavimentación y, en su defecto la aplicación de gravilla sobre la calle Miguel Alemán, de la colonia Adolfo López Mateos, cuyos vecinos, pobres en su mayoría, soportan gran cantidad de polvo y enfermedades cutáneas y respiratorias, además de la gran cantidad de polvo que se acumula en sus hogares.

Como salida fácil, se les canalizó al CUM, el cual, a su vez, al Presupuesto Participativo, sabedores que sería misión imposible ganarlo, por ser contados con los dedos los vecinos que ahí habitan.

De este modo, ni pavimento, ni gravilla para mitigar el polvo contaminante recibieron quienes se sienten marginados, impotentes y enclaustrados en un rincón considerado híbrido: uso de suelo industrial y habitacional.

¿Es justo que nadie escuche y atienda sus demandas? ¿Por qué, por ser pocos y pobres han sido ignorados y desatendidos? No solo no fueron escuchadas sus peticiones, sino que, ahora el único pequeño parque de que disponen para relajarse y distraerse un poco en horas que no hay tanto tráfico, ha sido invadido y tomado como estacionamiento. Tal vez, No lo sé, si por empleados de alguna empresa vecina o no se sabe de dónde, pero ahí están.

¿Y, tránsito qué hace? ¿A quién corresponde poner orden en este rincón olvidado por sus autoridades?

Espero, señor presidente que éste muy sentido reclamo se atienda a la brevedad, y se vea voluntad política para resolverlo, porque no se trata sólo de dinero sino de voluntad para poner orden, ya que ellos también son ciudadanos y pagan sus impuestos, que por favor no se ignore más, como ha sido, ya que, no debe haber ciudadanos de primera y de segunda.

Señor presidente: Muy atinada su gestión en lo general, empero, hete aquí un prietito en el arroz. Antes de irse a contender de nuevo en elecciones, por favor atienda a este marginado grupo de vecinos quienes mucho se lo agradecerán, aún con votos.

Muchas gracias por su atención.