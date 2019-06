Carta cerrada a míster Trump

Despreciable señor Trump:





Reciba de mi parte un saludo de sincera recriminación por su malvado actuar en contra de México: mi patria, mi país, mi tierra. Es usted de los hombres que más desprestigian al género humano. Es usted de los nefastos líderes que deberían ser detenidos, encarcelados, antes de provocar los desastrosos conflictos mundiales, que después todos vamos a lamentar. De no ser presidente de los Estados Unidos, sus estúpidas declaraciones y demenciales acciones ya deberían haberlo conducido a una celda o a un manicomio. Pero qué le vamos a hacer, es usted el transitorio inquilino empoderado en la respetable Casa Blanca.

Está usted formado en la histórica fila marcada por Hitler-Mussolini-Hirohito.

De esa casta de corruptos animales inhumanos, aprendimos que existen seres que pueden parecer hombres carismáticos, admirables. Militares nacionalistas de valor y voluntad implacable y de ejemplar audacia combativa. Sólo le recuerdo cómo terminaron. Uno: cobarde suicida de cuerpo calcinado en un hoyo sin tumba; otro, ahorcado ante una multitud de sus propios compatriotas sedientos de venganza; y uno más aguantándose las lágrimas antes de firmar la rendición incondicional, gracias a su grandiosa estupidez de soñarse emperador del mundo. Pequeños miserables enfermos de poder, que con su terrible brutalidad inconsciente causaron la muerte de ¡más de 50 millones! de hombres, mujeres, niños y ancianos inocentes. ¿Realmente quisiera usted señor Trump, terminar así, o en algo parecido? Es en serio. Lea un poco de historia, la del siglo pasado por lo menos.

De no tener atrás a los desaforados halcones del pentágono, solo, en cualquier calle de Nueva York, tendría usted más miedo que las niñas y los niños latinoamericanos que están muriendo cruelmente en los desiertos del sur de su país, por tan sólo querer sobrevivir a su lamentable realidad originaria. Reconózcalo.

Cualquier sicoanalista que lo pudiera tratar le informaría de su tragedia mental. Es usted un abusador señor Trump. De niño alguien debió abusar de usted, que triste. Su venganza adulta-anciana esta lastimando a todo el mundo desde la posición en la que el sistema capitalista salvaje lo ha encumbrado. Permítame diagnosticarle sicológicamente que se quedó atrapado en su etapa infantil anal señor Trump. Lea un poco al maestro Sigmund Freud. Su monstruosa e insaciable avaricia por el dinero y el poder, demuestra su incapacidad mental de entender la vida como la convivencia solidaria entre todos los miembros de una comunidad; desde el más pequeño pueblo hasta nuestro contaminado globo terráqueo.

Su fracaso de construir el absurdo muro entre nuestro país y el suyo lo está llevando a la desesperación del impotente-idiota-sicótico, que no quiere verse como tal. Le comprendo, que no le justifico. Busca usted una guerra, aunque sea comercial, para no verse técnicamente pendejo.

El arte de la política como sistema de diálogo de confrontación civilizada para llegar a acuerdos entre posiciones encontradas, se inventó señor Trump, para impedir llegar a la barbarie de la violencia, la guerra y la mortandad. Abra sus ojos y sus oídos, encuentre su conciencia de ética y moral personal, si acaso todavía es un ser humano en alguna parte de su cerebro o su corazón. Porque aún existe la esperanza de que rectifique y recupere un poco de sensatez.

¿Guerra de aranceles contra su mejor socio comercial? Se necesita estar verdaderamente loco señor Trump. Pero bueno, quiero decirle, le digo, le aseguro que se va topar con pared. Gracias a su supina ignorancia, no sabe a quién pretende enfrentarse de este lado del rio Bravo.

En este lado llamado México no hay ni cobardes ni miedosos señor Trump. ¿A poco así lo llegó a pensar? Y vaya, que si continúa con sus absurdas amenazas le vamos a tener que agradecer algún día su capacidad para unir a todos los mexicanos en su contra, despeñando también a sus iguales racistas seguidores. Subrayar se debe, que los mexicanos no estamos en contra de los razonables, inteligentes y amigables ciudadanos norteamericanos, que respaldan a las ejemplares instituciones gubernamentales creadas en más 240 años de libertad y legalidad en el mejor país creado y construido por migrantes, con la bella estatua de la Libertad neoyorquina como icono mundial de refugio, tolerancia y progreso.

Si Estados Unidos, su propio país señor Trump, le ha dado a la historia universal líderes tan ejemplares como George Washington, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, Martin Luther King; podemos confiar en que sus compatriotas lo habrán de someter para que pare en su tonto discurso de confrontación irracional.

Usted pasará a la historia, si sigue como va en su inadmisible actuación, como un pobre millonario que quiso conquistar al mundo, como el ratón, como el tigre de papel, cuyo “bullying” será recordado por todos sus contemporáneos como ejemplo de estupidez, locura y degradación, de lo que nadie en su sano juicio quiere llegar a ser. Que la historia que a todos pone en su justo lugar lo ubique lo humille y lo olvide, como a sus famosos antecesores torpes, irresponsables e inhumanos. .





Atentamente un ciudadano mexicano.