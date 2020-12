Carta de buenas intenciones

Estimado Santa. Inicialmente, esta carta estaba dirigida a Andrés Manuel, pero como ha demostrado que ni escucha, ni atiende ni razona, es más, lo más probable es que ni siquiera la lea, te la dirijo a ti.

Primero: Este año que termina, sin lugar a dudas no fue el mejor para México, para los mexicanos. Y no lo fue porque ante todos los pronósticos, ante la pandemia, la economía y la inseguridad, las autoridades no escucharon, ni hicieron caso y mucho menos hicieron algo.

Por ejemplo: se proyectaban más de cien mil muertes por Covid al mes de noviembre, y hoy llevamos más de 115 mil. De hecho, los fallecimientos por el nuevo coronavirus ya son considerados como la principal causa de muerte, por encima de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

México es hoy el país con más muertes de personal médico, el segundo con más muertes en el mundo, considerando el exceso de muertes y el último lugar en pruebas para detectar Covid.

En materia económica también los analistas proyectaban una recesión que resultó cierta.

La cancelación de al aeropuerto, la desaparición de Promexico, la quiebra de Pemex, la violación al estado de derecho, el bloqueo de trenes y carreteras, la crisis de inseguridad, el gasto clientelar, pero sobre todo las decisiones políticas más que económicas, son las principales causas.

Más de 15 mil millones de dólares no llegaron a México debido a la caída en la inversión extranjera directa en los sectores de electricidad, construcción, automotriz, transporte, industria metálica, transporte aéreo, comercio.

En México, el recorte a la inversión pública, a la construcción y modernización de carreteras fue brutal.

En materia de inseguridad ni que decir de las proyecciones. El 2020 fue el año con más homicidios dolosos: 40 mil 863.

De enero a julio se registraron 20,494 homicidios frente a los 20,176 del 2019.

La ruta hacia el 2021 es aún más preocupante. Se estima, según el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud en Washington, que en México habrá más de 150 mil muertes por Covid al mes de marzo.

En materia económica, se dice que ya estamos en recuperación pero van 7 millones de empleos perdidos; dos años de ventas de autos a la baja y sobre todo, sin inversión productiva ni un plan de apoyo a la economía.

Sin duda, el año tendrá un arranque difícil por el repunte de contagios.

Se espera que la economía mejore a partir del segundo trimestre, pero seguirá siendo menor que la del 2018. La inversión continuará detenida por la desconfianza y por las elecciones del próximo año.

En materia de inseguridad, igual sin estrategia definida y con los cárteles sueltos, debido en parte a que todo mundo anda centrado en las elecciones.

Hay que ser cautelosos en el gasto, tratar de optimizar lo más posible. Habrá tasas de interés más bajas, por lo que hay que aprovechar por ejemplo, para refinanciar.

Las vacunas tardarán en aplicarse pero llegarán, serán diferentes las cosas pero al menos no como en el 2019.

Por eso, querido Santa, te pido porque se acabe el mal manejo económico, porque la irresponsabilidad para enfrentar a la pandemia no siga, porque las autoridades hagan más pruebas, porque prediquen con el ejemplo y porque no mientan en las cifras oficiales.

También, porque el Gobierno no se endeude tanto, porque corrijan la política económica, porque se invierta en lo que vale la pena y porque no todo se enfoque en la popularidad presidencial.

Pido porque trabajemos inteligentemente todos como mexicanos, porque nos cuidemos y porque nos vaya mejor a todos, porque sepamos aprovechar las oportunidades que nos depare el 2021.

Porque ojalá los partidos postulen a los mejores candidatos que realmente vean por la sociedad, que lleguen a servir y no a servirse, por los que realmente puedan resolver problemas.

Porque todos tengamos seguridad, salud económica, pero sobre todo salud física, mental y espiritual.

Feliz Navidad en tiempos del Covid.