Celebra el día de la mujer acompañado de “juanitas”

-¿Donde quedó la alerta de género?

-Pone ‘Chela’ el punto en las íes

-Siguen las muertes Covid sin explicación

Sostuvo Corral una reunión con las que se supone son líderes morales del movimiento feminista estatal, pero que en realidad se encuentran disfrutando -con honrosas excepciones- de la nómina estatal. Muy lejos del ideal de una auténtica representación femenil, porque ellas se han colocado -y muy bien- el cubrebocas desde mucho antes de la pandemia. No hay una sola critica a la administración del gobernador, al contrario, puras flores, pese a que la violencia contra la mujer, en todas sus dimensiones, no sólo no se ha reducido, sino que se ha incrementado. Los números estatales, reflejados en la estadística puntual del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, así lo evidencian. La felicitación por la reunión, cuya imagen le mostramos en nuestra edición digital, no podía provenir de nadie más que de Lucha Castro, pontificando desde la península Ibérica donde se encuentra desde hace un par de años. “Hay nivel en las conmemoraciones del 8 de marzo. Así en gobierno federal. Acá en Gobierno Estatal de Chihuahua, con lideresas feministas que me representan”, escribió. En el largo encuentro del mandatario con las mujeres, no hubo ni por asomo un mía culpa por la tardanza en la alerta de violencia de género, que se encuentra detenida y que es urgente a todas luces. Este instrumento jurídico será un reconocimiento de que las cosas no se han hecho como debieran en el tema, por lo cual, desde un inicio fue soterrada e incluso abiertamente boicoteado desde el Congreso del Estado por las operadoras proclives a Palacio. Es más, hasta recursos económicos representa, tan necesarios en una administración quebrada. Ya con los tiempos encima y en plena época electoral, es muy difícil que llegue, en omisión criminal que le carga a la mujer, a la de a pie, las consecuencias.

* **

En esa reunión –a la que llegó muy tarde- se cortó las venas el mandatario colocando a Chihuahua en ejemplo nacional por haber iniciado la administración con un gabinete auténticamente paritario. Y tiene razón, sólo que termina con puras “juanitas”. En octubre de 2016, de las 13 posiciones de primer nivel, siete eran ocupadas por mujeres: Águeda Lozano en Cultura; Cecilia Olague en Desarrollo Urbano; Rocío Reza en Desarrollo Municipal; Ana Luisa Herrera en Trabajo; Norma Ramírez en Obras Públicas; Stefany Olmos en Función Pública; y Alejandra de la Vega en Innovación y Desarrollo Económico. Pero poco a poco quedó claro el papel de auténticas “juanitas” al que fueron sometidas las mujeres invitadas al primer nivel. Permanece en el puesto sólo Ana Luisa Herrera, las demás fueron sustituidas por varones, con excepción de Águeda Lozano y Stefany Olmos. Actualmente la paridad se ha roto completamente, fue simulación, cumplió con su objetivo, y en ese camino, fueron quitadas del camino. Ahora de las trece posiciones sólo en tres de ellas hay mujeres, muy lejos de la pretendida paridad, que se presume sólo de los dientes para afuera. El gabinete circula estrictamente por aparente testosterona: Fernando Mesta, Arturo Fuentes, Antonio Fernández, Ramón Galindo, Carlos González, Eduardo Fernández, Víctor Rodríguez, Felipe Siqueiros, Rene Almeida, Gustavo Elizondo y César Peniche. Todos ellos respectivamente en Secretaría General, Hacienda, Innovación, Desarrollo Social, Educación, Salud, Desarrollo Municipal, Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural, Comunicaciones y Fiscalía. Poco hay que celebrar entonces, cuando las barreras de género son sutiles y sujetas a la simulación con fines de lucro político.

* **

Es inexplicable que habiendo caído el nivel de contagio y hospitalización de pacientes Covid, el número de muertos continúe al alza. El último reporte nos coloca en cerca de cinco mil quinientos los fallecidos con motivo del virus, cifra extraordinariamente alta. Apenas el 23 de febrero pasado, hace doce días, habíamos llegado a los cinco mil muertos. El 16 de diciembre del 2020 rebasamos los cuatro mil. El ascenso en fallecimientos ha sido exponencial, incluso por encima del ritmo que traíamos cuando el semáforo estaba en el tono más colorado posible. El promedio diario de muertes del 23 de febrero a la fecha es de 38. Pero, del 16 de diciembre al 23 de febrero, los fallecidos en promedio son 18. No existe parámetro de igualdad alguna. Hasta el momento la autoridad de salud no ha dicho nada. El argumento es que se han contabilizado fallecimientos ocurridos en fechas pasadas. Pero en lo sustantivo, carece de explicación real. Vox populi, en los pasillos, la versión es de que los pacientes están muriendo en sus casas, sin la asistencia médica oficial y con cargo a las familias de los chihuahuenses, que deben pagar con los gastos y enfrentar el sufrimiento por las lamentables pérdidas humanas.

* **

No deja ni por error el tema del agua la aspirante del PRI a la gubernatura Graciela Ortiz. Con el largo colmillo de la experiencia insiste en el asunto. No ha dejado pasar ni una semana en que ponga el dedo en el reglón. Su último tuit tiene que ver precisamente con ello, capitalizando un tema abandonado por los punteros. “Es indignante pensar que los campesinos serán reprimidos por exigir el derecho básico del agua, cuando la necesiten para cultivar y alimentar a sus familias...”. Está en el aire la amenaza de Conagua de suspender la entrega del agua para riego hasta que la presa La Boquilla sea entregada al Gobierno federal. El asunto porsupuesto tiene caldeada la zona, en función de lo que para los hombres y mujeres del campo es una extorsión a despoblado.

* En medio de la pandemia, de la mayor crisis económica de la historia y de los berrinches de un gobernador que hace todo menos gobernar, lo que menos importa a la gente son los pleitos entre políticos, cortados todos con la misma tijera. Tal fue el razonamiento al comenzar el fin de semana dentro de la campaña del candidato panista a la Presidencia Municipal, Marco Bonilla Mendoza, para delinear la estrategia discursiva y del mensaje de su proyecto. Palabras más, palabras menos, la instrucción del abanderado remarcada a su equipo fue la de cero pleitos. Morena y el PRI van a apostarle al desgaste de los gobiernos de Acción Nacional, y vaya que tienen de dónde agarrarse, por lo que la propuesta albiazul debe ser diferente. El argumento fue que los partidos, incluido el PAN, se han desgastado en conflictos internos en lo corresponde a la lucha a nivel estatal. En la capital ni se diga, pero esa ha sido la diferencia del panismo en cuanto a la ciudad de Chihuahua. Por ello, Bonilla buscará unificar con su partido un discurso que llama la atención por carecer de elementos belicosos. El eje panista en la capital es y seguirá siendo “Lo que importa es Chihuahua”. Pretende dejar de lado los ataques y la guerra de lodo característico de todas las campañas y en especial del proceso electoral actual. Al parecer en Acción Nacional traen bien el pulso de que en medio de tanta crisis, los pleitos entre políticos únicamente desincentivan a la ciudadanía.