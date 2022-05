Censura y apología del delito

Después de dos años sin la tradicional Feria de Santa Rita en la Ciudad de Chihuahua a causa del Covid 19, los chihuahuenses vuelven a disfrutar de eventos masivos, como los tan anhelados conciertos. Sin embargo, con la presentación de artistas de renombre nacional e internacional, viene también un polémico tema que se suscita desde hace ya muchos años: las multas de hasta medio millón de pesos a los artistas que, en sus canciones, hagan apología del delito. ¿Qué significa esto?

La palabra apología hace referencia a un discurso en donde se alaba o se defiende a una persona, cosa o situación. La apología del delito, un término usado comúnmente en el lenguaje jurídico, se refiere a aquellas ideas o doctrinas que ensalzan los delitos y enaltecen a su autor. En la música, la apología del delito habla de aquellas canciones que narran hechos delictivos de una manera heroica, con orgullo o amena. Es bien sabido que dicha música abunda en la cultura mexicana. Ante ello, cabe aquí una pregunta: ¿Son los gobiernos quienes deben encargarse de evitar que se canten tales canciones en espacios públicos o, por otro lado, depende de la formación y los valores personales de cada quien si decide escucharlas o no? Abordemos esta pregunta desde dos vertientes.

Por un lado, es cierto que la formación personal, los valores e ideales de cada quien tienen mucho que ver con los hábitos de consumo, en este caso, de consumo musical. Es una decisión personal asistir a conciertos, lugares o espacios donde se presenten este tipo de contenidos. Sin embargo, la decisión tampoco es tan libre como parece. Al vivir inmersos en una cultura, también estamos condicionados por la misma. Es decir, aunque nuestros gustos o decisiones vayan hacia un lado, la exposición constante a alguna actividad o situación terminará tarde o temprano por influir en ciertas áreas de nuestra vida. En este sentido, se puede decir que vivimos inmersos en cierta cultura musical a la que tarde o temprano estaremos expuestos, independientemente de los contenidos o géneros que nos gusten.

Por otro lado, una de las tareas indispensables de los gobiernos consiste en propiciar la paz entre los ciudadanos. Por lo tanto, imponer sanciones a los artistas es, en la mayoría de los casos, una estrategia más para este cometido. Aunque el lenguaje que hace apología del delito está extendido a lo largo de toda la cultura mexicana, como bien lo hemos dicho, no por eso significa que deba normalizarse. Una situación, por más cotidiana que sea, no debe ser aceptada si esta afecta directamente a las personas y a la comunidad. Evidentemente, la apología del delito afecta a la sociedad en general desde muchas áreas. Una de ellas, la que encontramos en la música, por ejemplo, consiste en que si la sociedad no es capaz de discernir desde el lenguaje entre acciones heroicas o delictivas, tampoco será capaz de hacerlo en la vida cotidiana. Finalmente es el lenguaje el que modela la constitución del mundo y viceversa. Así, un lenguaje violento o delictivo, es índice de una sociedad con estos problemas.

Por lo tanto, las multas para los artistas que hacen apología del delito no son ni desproporcionadas ni recaudatorias, sino necesarias. Son una estrategia, entre muchísimas más, para la construcción de una sociedad pacífica. Es muy importante aclarar que tampoco se trata de una censura. En un sentido amplio de la palabra, la censura consiste en suprimir contenidos que no se ajustan a ciertas ideologías, prácticas políticas o religiosas específicas. No alentar la apología del delito no es una censura, sino una medida para combatir el mismo. La paz, en su sentido ulterior, no es una simple ideología o doctrina sino un alto cometido del ser humano, y tratar de evadir las situaciones que normalicen la violencia no es simplemente censurar, sino construir una sociedad.

Queda mucho todavía por analizar del contenido y la apología del delito en la música y en el lenguaje. Cuando tocamos el tema, lo primero que se nos viene a la mente son las canciones que hablan respecto a historias de narcotráfico, por ejemplo. Sin embargo, la apología del delito no solo se puede hacer respecto a este tema. Hay muchas canciones en donde se habla de la cosificación y violencia hacia la mujer, y generalmente estas canciones son pasadas por alto. El peligro de todo este contenido es la sutileza y la normalización. Al escuchar una canción en donde hay una vejación en contra de las mujeres o de la persona en general, la gente pocas veces es consciente de ello, por lo que el contenido se replica sin más. Discernir y examinar es una tarea personal, es cierto, pero también esperemos que próximamente, las estrategias por parte del gobierno en contra de la apología del delito no solo vayan enfocadas a temas de delincuencia organizada, sino a una sólida construcción de una sociedad pacífica en general.