Cerrando ciclos, cumpliendo sueños. Última parte.

"Dentro de veinte años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que ¡suelta las amarras! ¡atrapa los vientos alisios en tus velas! ¡explora! ¡sueña! ¡descubre!" Mark Twain.

Últimas caminatas Culiacán-Guadalupe y Calvo.

Octava jornada. Revolcaderos a Ciénega de Silva. Distancia recorrida: 16 kilómetros. Tiempo invertido 5.5 horas. Inicié a las 07:20, y si bien es cierto es poca distancia por caminar, debemos tomar en cuenta el desnivel de 600 metros, desde la salida hasta la línea divisoria de los Estados de Sinaloa y Chihuahua. En este punto se tiene una panorámica espectacular de las sierras de ambos estados. Frente a mí, por el lado de Chihuahua tuve a la vista el cerro más emblemático, orgullo de los guadalupecalvenses: el cerro Mohinora. Atrás quedaba, en una azul lejanía, los cerros aledaños a Tameapa y Badiraguato. Fue ahí, frente al gigante chihuahuense donde, con sólo verlo, recargué baterías en mi decisión de llegar a mi pueblo caminando, nada me podría ya detener. De los límites de los estados es una bajada, por un faldeo (como decimos en la sierra) de unas tres horas hasta Ciénega de Silva.

En este lugar fui recibido por la familia de Salvador Avilés, con quien fui recomendado por mi hermano Chuy. Me brindaron hospedaje y alimentación con calidez, pero algo muy importante, me orientaron y advirtieron sobre la larga y extenuante jornada que se avecinaba. Esa advertencia me preocupó sobremanera, tan es así que dormí muy poco pensando en lo que me esperaba.

Novena jornada. Ciénega de Silva al Riyito. Distancia recorrida, 35 kilómetros. Tiempo invertido, 16 horas. Desperté, aun sin alarma, a las 4:30, y 16 minutos después, estaba ya con mochila al hombro y bastones en mano saliendo de Ciénega. Me amaneció prácticamente en el Río Mohinora. Es una bajada prolongada con 630 metros de desnivel hasta los puentes. En ese tramo perdí una hora porque llegué a una encrucijada y no recordé las indicaciones que me dieron sobre el camino, así que ahí esperé hasta que pasara alguien que me orientara para continuar. En eso estaba cuando aparecieron mi cuñada Ruth y mi hermano Chuy, quien ya me había dicho que me encontrarían en la subida del río rumbo al Riyito para auxiliarme en ese tramo. Él conoce perfectamente todos esos caminos pues los ha recorrido en cuatrimoto en diversas travesías por las sierras de Sinaloa y Chihuahua, así que sabía la magnitud de la subida.

Me proveyeron de alimentos, chocolates, fruta, agua y suero. A estas alturas de la caminata el agotamiento y las ampollas en talones y dedos de los pies hicieron estragos, me derrumbé como "hilacho" a la vera del camino, sin importar que me hubiera acostado sobre las piedras. Una foto que me tomó mi hermano sin darme cuenta, retrata las condiciones en que llegué a ese punto. Una bebida azucarada me volvió a la vida. Descansé un rato, me levanté, tomé mis bastones y con la mirada puesta en Guadalupe y Calvo me levanté y seguí el camino. Si el dolor y el cansancio te tumban que el orgullo te levante ¡adió, faltaba más!, diría mi mamá.

De los puentes del río Mohinora al punto más alto de esa travesía, hay una diferencia de niveles de aproximadamente 1900 metros, tal es la magnitud del esfuerzo. Chava Avilés Jr. me advirtió lo que me esperaba, y hasta me sugirió desistir. Desde luego aprecié y consideré sus consejos, pero la decisión ya estaba tomada: seguiría adelante. En congruencia, tomé mis providencias para sortear la jornada más prolongada y difícil del viaje. Él me adelantó que de salir a las 5 de la mañana, estaría llegando al Riyito a las 9 de la noche. Yo le calculaba llegar a las 7 de la tarde, pero "el que sabe, sabe", y aquél joven tenía razón, llegué a las 20:45 al Riyito, es decir, erró por sólo 15 minutos.

Las mejores vistas escénicas del viaje se dieron indudablemente en esta jornada, dominando el paisaje, desde luego, el imponente cerro Mohinora. También, a la derecha del camino y a una profundidad bastante considerable, pudimos observar Galeana. Ahí nació mi padre y fue donde mi madre, en su calidad de maestra, fundó la escuela del lugar, a la cual puso por nombre "Ignacio Allende".

En la Laja Colorada se despidieron mi cuñada y mi hermano, sin cuya asistencia, reitero, hubiera sido imposible la feliz culminación del viaje. En ese punto fue un respiro en el camino porque después de muchas horas de caminar, en gran parte de subida, inicia una corta pero revitalizante bajada hasta el puerto del Infiernito, donde se juntan los caminos de Galeana y Ciénega de Silva.

Los últimos rayos del sol cayeron sobre el Mohinora, pero no mi ánimo. Extasiado ante su belleza, en lugar de continuar el camino, me dediqué a tomar fotos sin ton ni son, y a disfrutar el atardecer, pues ese espectáculo no se ve todos los días. Minutos después oscureció, y entonces sí, apuré el paso para llegar a las primeras casas del Riyito a las 20:45 de la noche. Ahí me hospedé en casa de mis sobrinos Martín Herrera y Lupita Salas. Después de una suculenta cena, azoté en la cama como un pesado bulto, y de inmediato me quedé profundamente dormido. Mi agradecimiento a mis sobrinos por su hospitalidad.

Décima y última jornada. Del Riyito al panteón de Guadalupe y Calvo. Distancia recorrida: 32 kilómetros. Tiempo invertido: 8.5 horas. Ya desayunado, salí a las 7:30. Cerca del Muertecito me encontraron mis hermanos Moisés y Martín para proveerme de alimentos, agua y suero. En Crucecitas me esperaba nuevamente mi hermano Chuy quien caminó conmigo el resto de la jornada. A las 4 de la tarde llegamos al panteón de arriba, punto final del viaje según lo tenía programado, precisamente ante las tumbas de mis padres y hermana. Ahí en silencio les dije que por fin había regresado y todo lo que los seguía queriendo. Que esos 50 años de ausencia no habían sido en vano, que rindieron frutos benditos. Les agradecí todo lo que hicieron por nosotros para que fuéramos útiles a la sociedad. Sentí de ellos su presencia, sus abrazos y mimos como antaño. Salí sumamente fortalecido del sagrado recinto, abrazado de mis hermanos y familiares que me recibieron con el cariño de siempre. Fue un momento emotivo que jamás olvidaré.

Aún me alcanzaron las fuerzas y el entusiasmo para llegar caminando desde La Calzada hasta la plaza del pueblo, donde terminó mi aventura.

Gracias a los lectores por su paciencia, quedó muchísimo de este viaje en el tintero. 275 kilómetros de caminata en 10 jornadas por 4 municipios de 2 estados no se pueden escribir en unas cuantas cuartillas. Pero habrá mucho material para varios cafecitos platicados.

Para finalizar quiero reiterar a todas las personas que me apoyaron en Culiacán, La Campana, Majada de Abajo, Badiraguato, Tameapa, Santiago de los Caballeros, Los Amoles, Bacacoragua, Huixiopa, Revolcaderos, Ciénega de Silva, El Riyito, y Guadalupe y Calvo. Pero sobre todo a mi esposa, hijas e hijos sin cuya comprensión no hubiera tenido la inspiración para lanzarme a la aventura. Fue un trabajo de equipo, sin ustedes simplemente no hubiera sido posible. A todas y todos les deseo salud, felicidad, armonía y larga vida. Que así sea.