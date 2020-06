Cerrar el PASO

Se debate a contra-reloj, una iniciativa de reforma de ley propuesta por el obernador Javier Corral, que busca cambiar la ley secundaria en materia electoral en Chihuahua, estableciendo el concepto, nuevo en México, de elecciones primarias forzosas, para abrir siempre la selección de candidatos de los partidos políticos a toda la ciudadanía. Se le nombró: modelo de elecciones Primarias-Abiertas-Simultáneas-Obligatorias, por sus siglas: PASO.

Su exposición de motivos es bastante atractiva por lo que evidencia de la corrupción sistémica interna en los institutos políticos en competencia electoral. Su debacle en la confianza ciudadana está más que confirmada en el documento con datos reales. Sólo uno de cada 10 mexicanos le otorga el beneficio de la duda al comportamiento ético de sus liderazgos.

Prácticamente nadie cree en esas organizaciones, porque fueron secuestradas por una élite de “profesionales” de la política, que se separaron de la sociedad de forma virulenta y vergonzante. Los dirigentes partidistas pagados con ingentes sueldos, que ellos mismos se conceden, se han dedicado a “administrar” en sus bunkers los brutales presupuestos que les otorga la ley para existir. --¿Quién pone el tope de lo que puede ganar un dirigente partidista más prebendas, con el dinero que les pagamos los ciudadanos, quién?--,

Desde hace décadas los partidos en México se han dedicado a no hacer nada por la sociedad que los subsidia. Estructuras-piramidales-burocráticas donde el personal sólo acude a rellenar un espacio-tiempo en una oficina, para platicar con sus congéneres, tomar café, comer burritos, grillar, y desearse los buenos días. Algo se mueven en meses de elecciones, pero nada más.

Los partidos se han convertido en agencias de colocaciones. Porque todo poder político que se pretende perpetuo dimana de su potencia de otorgar favores, empleos y negocios; protección del Estado-partido, para construir ejércitos de agradecidos incondicionales, movilizables electoralmente. (La idea no es nueva ni mexicana, deviene establecida desde que el buen Nicolás Maquiavelo la diagnosticó hace 500 años, con la diferencia del objetivo de guerra real, no votaciones, claro está).

Conservo en mi memoria periodística denuncias y reclamos de chihuahuenses sinceros, que cercanos a los dirigentes priístas se asquearon de lo que pasaba en esos antros llamados Comités Ejecutivos Estatales. Donde cada delegado nacional llegaba para conocer a las secretarias, como quien quiere contratar scorts y celebrar bacanales donde ofrecer al mejor postor el próximo cargo público local en juego, con la garantía de conocer y convencer, de acuerdo a la inversión en efectivo, al poderoso dedo designador. Qué mejor forma de representar la política nacional.

Que no todos los partidos hayan imitado al ejemplar PRI, puede ser, nunca es bueno generalizar. Pero que todavía existan partidos en Chihuahua dirigidos por ex-convictos, es de una ignominia que nos debería avergonzar a todos como sociedad. La condena social de la que toda la partidocracia no puede salvarse es más que incontrovertible.

Se entiende que de ahí proviene la iniciativa PASO, que establece una serie de interesantes reformas a la ley electoral, para rescatar de su abismo a los partidos, entes imprescindibles en toda democracia. Realizar comicios primarios obligatorios internos con la convocatoria abierta a la participación de todos. Bien.

Hacer que los independientes compitan entre sí antes de las elecciones generales, certificando con ello sus firmas recabadas, por qué no. Abrir la contienda a regidores independientes es exigencia social. Y lo mejor de la reforma de ley en ciernes: acabar por fin con la plaga de los chapulines políticos, esos nefastos seres que cambian de bandera partidista como de calzoncillos sucios; Excelente.

No obstante, se argumenta que los problemas de la iniciativa se abren con la no obligatoriedad de que todos los institutos políticos registren más de un precandidato. Cierto. Si un partido sólo postula a un sujeto ¿cuál es la opción ciudadana? Con un solitario voto gana. Los reacios políticos que no aceptan la propuesta reviran. ¿Qué va a ocurrir el día de la simultánea votación primaria?

Pues nada, que el clásico acarreo de las tropas-manipulables, que por una torta y un refresco van a intervenir en las elecciones de otro partido en donde sí haya competencia, para hacer ganar al ubicado candidato más débil opositor. Vaya, vaya, que bonito piensan los políticos de lo que van hacer eternamente sus semejantes adversarios en la fútil democracia que los empodera. Incorregibles todos, pues.

Paradójico, pero los más aguerridos críticos de la iniciativa son panistas. Como el experto electoral, ahora secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui, puesto a combatir a ultranza una iniciativa del primer panista del estado, su propio gobernador. Cosas veredes.

Los críticos de la PASO arguyen que sin remedio la ley va ser violada “legalmente” por sus lagunas. Hablan de las fatales consecuencias de instituir las elecciones primarias por ley. Porque en su lógica no existe en Chihuahua ningún dirigente político, o sea colega suyo, que no sea corrupto, que no sea un lobo-coyote-zorra, que no le vaya dar vuelta a la ley y la transforme en beneficio propio y de su pandilla-mafia. Su razonamiento deduce que no hay en Chihuahua un político honesto.

Bendito Dios. Ellos mismos se definen y retratan entre sus iguales sin darse cuenta. El espejo de la política partidista les indica: No existe dirigente, presidente de partido, líder político, cúpula partidista alguna míseramente honrada en México. Vale. Si ustedes lo dicen, que algo saben de quienes hacen la “real-polítik” chihuahuense, a qué dudar de esa irrefutable verdad. Solitos desnudándose ante el electorado. Con tales argumentos le restarán mínimo otros 2 o 3 puntos porcentuales a la confianza ciudadana en los partidos políticos. Ni cómo ayudarlos.

Los funcionarios y diputados que le quieren cerrar el paso a la PASO, aseguran que todos los partidos contrarios van a romper y corromper el espíritu de la ley reformada. ¿Sólo los adversarios? Puestos en la tesis de poder obtener una ventaja electoral personal quienes buscan atajar la iniciativa ¿no lo harían?

Lo que sí es una lamentable realidad es que los partidos, la clase política que hemos votado, se enfrasquen de nueva cuenta en un trifulca donde lo que queda claro, establecido por ellos mismos, es que están dirigidos por una caterva de ambiciosos, amorales, avarientos de poder, que a toda buena ley (porque hasta eso hay que reconocer que los opositores arguyen que la iniciativa no es tan mala, o por lo menos tiene buenas intenciones, pero que debe ser larga y minuciosamente analizada), los políticos profesionales de todos los partidos siempre buscarán darle la vuelta a las leyes, para imponer sus aviesos intereses personales y de grupo, neutralizando todo proyecto de cambio democrático sin cargo de conciencia alguno. --“C-o-n-c-i-e-n-c-i-a” ¿qué diablos les significará este concepto a la increíble-impoluta clase política chihuahuense?--.