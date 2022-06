César Duarte y Javier Corral: ni perdón ni olvido

El mejor legado de un padre es el ejemplo de trabajo, honradez y responsabilidad, mientras que la madre es el amor, carácter e inteligencia...nuestro más sentido pésame a la familia Fierro Beltrán, por la pérdida irreparable de Doña Guillermina...Descanse en Paz

No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla.

Finalmente, Cesar Duarte, ex gobernador de Chihuahua, se encuentra en una de las salas de los juzgados penales del Tribunal Superior de Justicia, ante el juez Humberto Chávez Allende, para que responda a dos acusaciones penales: Peculado Agravado y Asociación Delictuosa.

Coincidentemente, el proceso de extradición termina a unas horas de llevarse a cabo las elecciones en 6 entidades, donde los pronósticos más coincidentes, destacan que MORENA alcanzará el triunfo electoral en Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo, mientras que la coalición de PRI, PAN PRD, solamente en Durango y Aguascalientes.

Al término de su administración Cesar Duarte, elevó la deuda estatal por encima de los 50 MMDP, dejó un déficit anual por encima de 8 mil MDP, así como un desvío de recursos por 1200 MDP.

Se esperaba que las autoridades federales, podrían ejercer su facultad de atracción para que primero fuera presentado ante un juez federal, por la acusación de desvío de recursos con fines electorales, derivado del descuento ordenado por su gobierno a los funcionarios de su administración, para ser entregados al PRI, además de diversas entregas de recursos económicos para apoyar las campañas electorales de su partido.

Desde hace unas semanas, la estrategia de la defensa del ex gobernador, había dado a conocer que Cesar Duarte se encontraba enfermo y que requería de una atención especializada que no se podría brindar en las instalaciones del CERESO; de hecho, al bajar del avión que lo trasladó desde Miami a nuestro país, fue subido a una silla de ruedas, además de que se advertía que su condición física no era la que se le conocía.

Lo más importante en la primera audiencia, es lo relativo a las medidas cautelares; esto es, al debate entre Ministerio Público y la defensa, para asegurar que Cesar Duarte no busque evadirse, se presente ante el juez durante todo el tiempo que dure el proceso, que no represente algún riesgo para los testigos que declararán en su contra, además de que tampoco se constituya un peligro para la sociedad.

Hay que recordar que cuando se giró la primera orden de aprehensión contra CD, éste se encontraba ya en USA.

Sin duda, se solicitará por la defensa, que Duarte permanezca en su domicilio con brazalete y vigilancia durante el proceso, aunque la decisión dependerá únicamente del juzgador Chávez Allende.

Como se recordará, el tema de la prisión preventiva oficiosa, ha sido un asunto de gran debate dentro de las instancias federales, incluso se considera inconvencional; al interpretarse como una pena adelantada, violatoria del derecho a la libertad personal, vinculado al principio de presunción de inocencia, que es la columna vertebral del derecho a un debido proceso.

Durante la administración de Javier Corral, la prisión preventiva oficiosa, fue el factor común que identificaba a todas las personas que fueron acusados de peculado, derivándose una férrea lucha jurídica en los tribunales federales, que a la postre fue ganada por los abogados defensores, y hoy, ninguna persona acusada de peculado, se encuentra recluida en el CERESO.

En el caso de Cesar Duarte, su principal y más eficiente defensor fue el propio ex gobernador Javier Corral, quien violando su presunción de inocencia y anteponiendo su interés político personal, llevó a cabo acciones violatorias de sus derechos humanos, que sin duda serán materia de la defensa.

La autorización de Javier Corral para que se violentaran los derechos humanos de las personas recluidas en el CERESO, y "recordaran" mejor sus declaraciones, como las que se denunciaron por parte de Maru Campos, al señalar que de madrugada los sacaban a bañarse con agua fría, forman parte del rosario de denuncias que se encuentran en etapa de integración en las carpetas respectivas.

Javier Corral más temprano que tarde, tendrá que hacerse cargo de estas denuncias que en breve -a decir de la propia Gobernadora-, se presentarán ante los jueces de control.

César Duarte armó toda una estrategia para adelantar tiempos y curarse en salud, en nadie confió más allá de su familia y primer círculo; en los usos y costumbres del poder, repartió el botín, antes de que se convirtiera en motín, entendió que la moral, es un árbol que da moras y que la lealtad pagada, sólo permanece hasta que se gasta, pero que la traición no desaparece hasta los tres días de muerto...

·ABOGADO INTEGRANTE DE LA FECHCA Y AECHIH