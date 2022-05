Chihuahua, Capital de puertas abiertas

Recuerdo a mi mamá muy de mañana pedirme desde la cocina que corriera las cortinas para que entrara el sol, que abriera las ventanas para que circulara el viento y se refrescara la sala. Mi madre siempre me dijo que una casa debía tener grandes ventanas para que entrara mucha luz, y que entre más ordenada estuviera con más ganas nos daría gusto que nos visitaran, es más, que hasta nosotros mismos invitaríamos a nuestros familiares y amigos a que fueran a casa. Siempre me dijo, tenemos que tener en orden la casa porque una casa ordenada es más habitable y más confortable, porque quienes vivimos en ella tenemos derecho a que sea el lugar que más amemos y en el que nos sintamos más seguros.

De tantas enseñanzas que me sigue compartiendo mi mamá, el orden y buen estado de la casa es uno de los más significativos, porque debo ponerlo en práctica diariamente. Chihuahua Capital es la gran casa que se me ha encomendado, una casa de grandes dimensiones que requiere permanente atención, mantenimiento y que cada día quienes la habitamos le demos orden.

Mi mamá me mostró también que el trabajo en equipo es el que nos permite que la casa se mantenga limpia y ordenada. Papá y mamá siempre distribuyen las tareas del hogar entre sus hijos e hijas para que todos aporten y se aprenda a valorar el cuidado del espacio. Justo de esto nace que todas y todos estemos llamados a cuidar de Chihuahua Capital, a trabajar desde nuestras trincheras para que imperen el orden, la paz, la tranquilidad y la seguridad.

No cabe duda que la familia es la escuela de la vida, y que lo que bien se aprende, nunca se olvida. Aprender que el caos genera un caos mayor, que los trastes sucios siempre expedirán malos olores, que regar el jardín lo mantendrá verde y que barrer la banqueta disminuye la cantidad de polvo que podamos traer en los zapatos al entrar en la casa. Ese tipo de enseñanza, de las cosas sencillas que nos dignifican y hacen los días.

Así como una casa de puertas y ventanas abiertas permite que entre la luz, un gobierno abierto tiene espacio para todas y todos; un gobierno abierto reconoce que la ciudadanía propone, pregunta, plantea nuevas ideas, refuerza los proyectos trazados y si en la agenda pública reconoce su voz, se sumará sin reservas a favor de todo aquello que genere orden, organización, atención y seguridad.

Entonces, sabemos que la cercanía es una de las primeras características de los gobiernos abiertos. La cercanía acorta los márgenes de error; si todas y todos decidimos, proponemos, dialogamos, el sentido de pertenencia será mayor y el cuidado colectivo de lo que es de todas y todos tendrá como resultado la conservación de nuestra casa, de Chihuahua Capital.

Cada año durante el mes de mayo se convoca a la Semana de Gobierno Abierto, agenda promovida por la Open Government Partnership (OGP), que para este 2022 decidió que se desarrollara los días 16 al 20, y a la que Chihuahua Capital se suma con un programa foros y conferencias desde las que se abordarán la Participación Ciudadana (lunes 16), la Transparencia Inclusiva (martes 17), Datos Abiertos y Tecnología (miércoles 18), Anticorrupción (jueves 19), y Gobierno Abierto (viernes 20).

Será una semana de muchos aprendizajes, en donde la quíntuple hélice hará gala de su fuerza, reconociendo que un gobierno abierto tiene la vocación de sumar esfuerzos con el sector productivo, academia, sociedad civil organizada y la ciudadanía. Justo lo que mencionaba en un principio, trabajar por un gobierno abierto para compartir lo que hacemos y estar siempre listos a recibir visitantes para que a su vez nos compartan lo que se hace en sus ciudades, comunidades, municipios, instituciones, como es el caso de Roberto de la Rosa, quien es investigador del Programa Anticorrupción de México Evalúa, Ana Carrillo, presidenta de la Fundación Hearcolors A.C., Jorge Tlatelpa, director de vinculación internacional del Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento (IMAC) A.C., Edgar Ruvalcaba, profesor investigador de la Red Académica de Gobierno Abierto, o Miriam González, representante en México del Instituto Nacional Demócrata, a quienes recibimos con los brazos abiertos en Chihuahua Capital, la casa de México.

¿Qué sucederá mañana durante la inauguración de la Semana de Gobierno Abierto? Firmaremos el acta de instalación de la Red de Datos Abiertos (REDA) del Reto de Infraestructura Abierta, que ahora les platico de qué va, no sin decirles antes que, hablar de ‘infraestructura abierta’ me sigue recordando a mi madre cuando me decía que corriera las cortinas y abriera las ventanas de nuestra casa.

En Chihuahua Capital aceptamos el reto. El 25 de febrero escribí al Maestro Fernando de la Rocha Montiel, Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), la carta de intención del gobierno municipal de Chihuahua para atender la convocatoria lanzada por el INAI y México Evalúa Centro de Análisis de Políticas Públicas, registrando para tal efecto cuatro de las obras que marcarán un antes y un después para Chihuahua Capital: El Nuevo Relleno Sanitario Metropolitano; la construcción de la 2da y 3era etapas del CEDEFAM; el Distribuidor Vial Sur, ubicado en Bulevar Fuentes Mares y Avenida Nueva España, y el Polideportivo Luis H. Álvarez.

Chihuahua Capital fue seleccionada entre 15 municipios más, y 2 instituciones de carácter público, 18 seleccionados en total, de los cuales, Chihuahua Capital transparentará de cabo a rabo el total de $1,063,000,000 (mil sesenta y tres millones de pesos), siendo parte del Reto Infraestructura Abierta, promovido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y la Organización México Evalúa.

Durante este proceso seremos acompañados por la Red de Datos Abiertos que en colaboración con el ICHITAIP, nos apoyaran a que Chihuahua Capital una vez aceptado el reto, lo cumpla en tiempos y formas. En esta materia hay que reconocer el gran avance que dejó nuestra gobernadora Maru Campos, quien creó el ‘Portal de Obra Pública’, en el que se encuentran geo-referenciadas todas las obras con fichas completas de información y archivos fotográficos, y que se va actualizando en la medida que se generan nuevas carpetas de proyectos en obra pública.

Por todo lo anterior es que sabemos que Chihuahua Capital recorre hoy la ruta hacia la competitividad, un camino en el que todas y todos vamos de la mano, hombro con hombro y codo con codo, haciendo de Chihuahua, la capital que da norte a México.