Chihuahua de Luto: la Tragedia del Sábado 22 de Septiembre(1990)

/ Como carambola quedaron una infinidad de vehículos, producto de las fuertes corrientes y la pésima infraestructura pluvial que existe en la ciudad de Chihuahua (Foto: APCUCh). / El saldo de la tragedia: una profunda herida para los chihuahuenses(Foto: APCUCh). / El Gobernador del estado y el Presidente municipal en aquel entonces, Fernando Baeza y Rodolfo Torres Medina, respectivamente, en estado de alerta por la tragedia del 22 de septiembre de 1990 (Foto: APCUCh).

Una triste y difícil experiencia viví en aquel 22 de septiembre de 1990, cuando un “diluvio” azotó la ciudad de Chihuahua, donde la desgracia no se dejó esperar al contabilizar a más de 60 muertos y millones de pesos en pérdidas materiales. En aquel entonces, conocí a un buen hombre, honesto y con una trayectoria de servicio a favor de la gente, abogado de carrera, quien en su tiempo llevó las riendas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y que ha desempeñado, además, una serie de cargos públicos con éxito, como director de Seguridad Pública Municipal, precisamente en el momento que ocurrió la tragedia del “Sábado Negro” como ha sí sería bautizado posteriormente.

Dober Jesús Soto Rascón, “León de Corazón”, le tocó vivir muy de cerca el acontecimiento que cambio radicalmente la vida de Chihuahua. Nada de esto le hizo declinar en su afán de ayudar a los más débiles, pues una parte de la población gritaba desesperada por ayuda inmediata. Mi buen amigo, se encontraba descansando en su hogar al lado de la familia, disfrutando de un buen partido de fut ball, cuando de repente escuchó en el horizonte algunas descargas eléctricas y las gotas de lluvia empezaron a caer de manera estrepitosa, de tal manera que, esto ya se había convertido en un verdadero aguacero, que, en pocos minutos,había provocando que las calles se inundaran,empeorando el escenario de manera vertiginosa. De repente, Dober expresaba: “Hijos, prendan el radio para escuchar las noticias”. El locutor y periodista Marco Aurelio Guevara, recibía decenas de llamadas por parte de su público, por lo que estas estuvieran siendo canalizadas a las corporaciones policíacas.

Casas derrumbadas, vehículos arrastrados por la corriente, personas desaparecidas, en pocas palabras, todo eso era un caos. En eso, Dober Soto tomaría su teléfono para tratar de comunicarse con la central de patrullas, ni por radio ni teléfono,pues todo estaba saturado. Al frente de la Policía municipal, no podía quedarse estático y desesperado por no recibir contestación, tomó de inmediato las llaves de su vehículo y se dispuso a salir hacía la comandancia, pues aunque la situación tenía poco tiempo de haber comenzado, esta se estaba agravando por lo intenso de la precipitación; fue así que, el angustiado director de seguridad pública se dirigía a su familia: “Familia, ya me voy porque es urgente que me presente en mí trabajo, estaré en contacto con ustedes; salí hacia mi vehículo particular, rumbo a la comandancia pero no pude atravesar el puente del Chuviscar a la altura de la avenida Mirador, por lo que me regresé a casa para dar aviso de lo que estaba sucediendo, ya que era imposible el acceso por la avenida Independencia y la Ocampo, ambas estaban totalmente intransitables.

“Por teléfono avise al Presidente municipal Torres Medina y a la Secretaria general de gobierno, Martha Lara; en ese instante, llegó mí asistente, hombre leal y diligente, su nombre, Andrés López Ibarra, quien acudía a ponerse a mis ordenes y buscar una solución a la difícil situación que se estaba presentando. Salimos de nueva cuenta de la casa y volvimos a intentar bajar por la calle Mirador; el agua saltaba por encima del puente del Chuviscar y ya en el Parque Infantil, antes de llegar a la avenida Cuauhtémoc, fue imposible avanzar, pues el agua tenía fácilmente un metro y medio de altura; algunos carros, se encontraban en el agua sin poderse moverse. Poco a poco nos condujimos por la avenida Revolución, hoy Teófilo Borunda y al llegar a la esquina del Boulevard Díaz Ordaz, vi una camioneta negra con una persona muerta, ahogada en el interior, llamé por radio al personal de rescate para que recogieran el cadáver.“Continuamos por la Teófilo Borunda, y al llegar a la Central camionera (hoy Museo Semilla), vi el cuerpo de un hombre que yacía en la entrada del estacionamiento de los autobuses; al bajarme del vehículo y con el agua hasta el empeine del pié, caminé hacia el cadáver el que se encontraba cerca de un arbotante de luz mercurial el cual, estuve a punto de tocar para apoyarme; cuando en eso escuché un grito de un vigilante de la caseta de la Central de autobuses: “!Cuidado el poste está electrizado con alto voltaje!”…De inmediato me retiré de ahí, y fui donde la persona acababa de morir electrocutada, su cuerpo, desprendía un ligero vapor, se hacía perceptible por el ambiente fresco y húmedo.

“Volví a llamar a la central para que pasaran por él; posteriormente, después de un amplio recorrido y cuando las aguas permitieron la pasada, me fui a Palacio de gobierno a la oficina del gobernador Fernando Baeza. Al llegar, estaba también el comandante de la V Zona Militar y el Presidente municipal, Rodolfo Torres Medina “Fito”, a quienes les informé de la situación. De ahí, salimos rumbo a las zonas más dañadas, como las colonias El Saucito, Granjas, Santa Rita, Revolución, El Barrio del Pacífico y otras que se encontraban bastante afectadas por el torrencial aguacero.Recuerdo también, que cuando se daba el aviso a los agentes del Ministerio público sobre un cadáver, éstos ordenaban rigoristamente que no se movieran hasta que no llegara el representante social. Lo urgente de la situación, es que era necesario tener policías guardando el área de cada cadáver hasta que el funcionario correspondiente no llegara a dar fe; con el retraso, provocaba que la policía no pudiera atender otras situaciones de emergencia, por lo que le pedí al funcionario de averiguaciones previas, encargado del turno, que permitiera a nuestras unidades recoger a los muertos y trasladarlos al anfiteatro de la Facultad de Medicina y luego proceder a los trámites de la necropsia y demás procedimientos legales.

“Dicho funcionario no aceptó mi petición, contestándome que no se levantarían los cadáveres del lugar, por lo que tuve que dirigirme a la Secretaria de gobierno para que ella ordenara lo conducente, cosa que se hizo, dando mayor agilidad a tan penosa tarea, lo que me permitió mover a mí personal con más libertad y disponer de un contingente para preparar un dispositivo especial en las zonas siniestradas y evitar así actos de rapiña.Digno de mencionarse fue, la actuación de los agentes de la Policía Municipal, quienes trabajarían cada minuto para auxiliar a la angustiada población. No debemos olvidar también, la intervención siempre oportuna delHeroico Cuerpo de Bomberos, que se portaron como verdaderos héroes en esta tragedia; pues cuando se empezó a transmitir por los medios de comunicación el siniestro, una gran cantidad de elementos que se encontraban fuera de servicio, se presentaron en las instalaciones de la Comandancia de policía y en las delegaciones a ofrecer sus servicios, en un gesto de verdadera entrega a la comunidad.

“Menudearon los actos heroicos en los que, con un franco desprendimiento de sus circunstancias personales, los “polis” y bomberos, dejaron sus hogares para entregarse a salvar vidas.En los partes informativos, se empezaron a documentar todos estos casos como el de un agente que, perdió totalmente su vivienda y después de poner a buen recaudo su familia, se fue a presentarse ante su comandante para que se le designara servicio en las tareas de salvamento.A la mañana siguiente, antes de acudir a una reunión del Comité de Prevención Civil, di un recorrido por las zonas siniestradas. ¡Que espectáculo!, la ciudad parecía haber sido víctima de un bombardeo; viviendas destruidas, el ejército, auxiliando a damnificados; vecinos, llorando por las pérdidas de sus seres queridos o su patrimonio, en fin, las escenas eran dramáticas; las instalaciones de la Escuela de policía, fueron rehabilitadas como albergue y centro de acopio de materiales y despensas; la solidaridad de los chihuahuenses era manifiesta, pues recuerdo entre otras cosas, la llamada del doctor Carlos Algaba, de una empresa purificadora de agua que se había ofrecido a abastecer gratuitamente agua a los damnificados, así como la contribución de alimentos por parte de Juan Manuel Fuentecilla, gerente de un exitoso restaurante local”.

“Poco a poco la ciudad fue tomando su actividad normal, aunque después, fueron apareciendo cuerpos de infortunados ciudadanos que habían sido arrastrados por las aguas embravecidas. Los chihuahuenses no olvidaremos esos días aciagos y en mí experiencia personal, no como funcionario, sino como ser humano, lo vivido en ese 22 de septiembre de 1990, será recordado por siempre y Crónicas de mis Recuerdos, me ha dado la oportunidad de contar mi experiencia; así mismo, quiero decirles a todas las personas de buena voluntad, que ningún problema o asunto por más difícil que sea nos va doblegar, la unidad y la fe, serán la clave para enfrentar cualquier adversidad”. De esta manera terminaba la entrevista con el licenciado Dober Soto.

El contenido de esta crónica es con fines de investigación, sin ánimo de lucro, por lo que no viola derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. "Chihuahua de Luto: Sábado 22 deSeptiembre de 1990" forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos.

