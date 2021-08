Chihuahua diagnóstico del futuro

Para hacer comparaciones se tiene que fijar un punto de referencia. Estamos en el momento adecuado para establecer esos parámetros para el ya próximo Gobierno estatal de Chihuahua que dirigirá Maru Campos. Aprovecho y voto a Dios para que le otorgue el pronto restablecimiento de su salud, con gratitud al personal médico que la atiende y exhorto a que ella misma contribuya con su buena disposición anímica.

El diagnóstico del estado, y por ello me refiero tanto al gobierno como a las condiciones de vida de la población, desde luego son objeto de estudios detallados y técnicos que comprenden mediciones de indicadores importantes. No hay espacio para tanto en las pocas líneas ágata de un artículo, pero cabe acometer el propósito de un modo general. Y en obsequio a la misma concisión, agruparlo por temas.

Seguridad. En todas las mediciones del estado, cuando se le pregunta a la gente el principal problema, la seguridad va a salir entre los más mencionados. El concepto sin embargo, abarca una amplia gama de significados. Al final tiene que ver con la sensación de la gente de estar a salvo de sufrir una afectación en su propia persona, familiares y bienes. Podrían no haber sido objeto de asaltos, ataques, abusos, pero pueden sentirse inseguros. Peor aún si en efecto lo padecen, aislada o constantemente. En la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Púbica Urbana, seguimos mostrando niveles altos. Chihuahua, en este como otros temas, no es un territorio homogéneo. Pueden distinguirse diferencias marcadas en la capital, Juárez y la zona serrana. Hay una afectación adicional por delitos del orden federal, pero no hay duda de que tenemos en este uno de los principales problemas, y un gran reto de próxima administración sería una coordinación adecuada entre los diferentes órdenes de gobierno, adquisición de mayores capacidades, principalmente en el orden tecnológico, y más esfuerzos de prevención.

El desarrollo económico. Que podría referirse a empleos bien pagados. Chihuahua ha podido sortear con cierta solvencia los estragos de la crisis que trajo la pandemia, debido a algunas fortalezas. Pero desde hace tiempo, tres años quizá, un grupo de empresarios ha impulsado la idea de que el modelo de empleo en la industria maquiladora va a disminuir su importancia y hay que crear los empleos del futuro, basados en el conocimiento, los servicios, que retengan el talento local, y que aporten mejores sueldos. Actualmente estamos cerca del pleno empleo, pero de sueldos bajos. Otro gran reto es encontrar las vocaciones locales, el de la sierra, el desierto, el sur. Hay que llevar empleos al fondo de las barrancas, a la cuenca del Conchos, con valor agregado.

La salud. El modelo de salud mexicano ha sido puesto en evidencia con la crisis de la pandemia de Covid. Resolver esto es caro, pero debe ser una aspiración social que nadie padezca por falta de dinero para curarse. La manera de abordarlo es lo que mejor nos describe como sociedad. Nuestro enorme territorio ofrece una dificultad adicional porque la dispersión de la población encarece los servicios. Pero hay ya métodos para atención de pacientes a distancia por medios digitales, sin que sea la solución total. Hay manera de optimizar recursos. La gobernadora electa hizo el compromiso de un seguro popular de salud estatal. La ONU ha señalado el problema de poner especial atención a enfermedades que son fácilmente prevenibles, especialmente en niños, pero junto con ellas coexisten en proporción otras cuya incidencia crece de modo alarmante y son más complejas de abordar, como los males cardiovasculares, la obesidad y diabetes. Y en paralelo hay que instaurar un modelo para seguir sorteando los efectos de la pandemia y prepararnos para otras eventualidades.

La pobreza. Durante años hemos tenido algunos de los municipios con mayor índice de pobreza, por sus condiciones de aislamiento en la sierra y falta de acceso a servicios. Aun en zonas urbanas de las grandes ciudades, apenas salirnos un poco de los circuitos asfaltados encontramos condiciones de vida de esas que “claman justicia al cielo”. No hay duda de que resolver los temas dos y tres anteriores ayudarán. Pero no son suficientes. La superación de la pobreza, el imperio de la justicia social, no es solo fruto de la obra material, ni nada más del gobierno. También es de la manera como incordiamos las costumbres que nos relacionan con nuestros semejantes. La gobernadora electa constantemente se ha referido a “los que menos tienen, menos saben y menos pueden” como prioritarios en su atención.

Ya no hay espacio para hablar de educación, o de la difícil situación financiera para recorrer el camino. Las condiciones de partida son complejas, los obstáculos altos, las necesidades muchas. Pero seguro que es mayor la determinación de resolverlos, tanto como la esperanza que puso la gente en su voto.