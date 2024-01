Chihuahua en el Senado

Como bien sabemos México está definido como una república federal. Que sea república significa que a los gobernantes los elegimos los ciudadanos; que sea federal significa que está conformada por estados autónomos. Es un Estado de Estados que se unen por un pacto que se plasma en la Constitución General de la República.

Para la república el poder se divide en tres: ejecutivo, que ejerce el presidente; judicial que recae en un colegiado que es la suprema corte; y legislativo que se deposita en el Congreso de la Unión. Este a su vez tiene dos cámaras, la de senadores y la de diputados. Ambas cámaras funcionan como “colegisladoras”, es decir, las leyes se tienen que aprobar en ambas para que sean válidas. Pero en otros países el senado tiene una función muy diferente, a veces simbólica, y la realidad es que en la mayoría de los países americanos no existe.

La diferencia entre ambas Cámaras radica en algo sencillo pero que le dan el perfil distintivo a cada una. Los diputados representación a la población. Por ley los distritos electorales federales deben tener aproximadamente el mismo número de electores, deben tener continuidad geográfica y una cierta homogeneidad. Por eso hay estados que tienen más de treinta distritos, Chihuahua que tiene nueve, y otros que solo dos. Pero en el senado no es así. Originalmente había dos senadores por cada entidad federativa, sin importar el tamaño geográfico, poblacional o económico. Todos iguales. Luego se agregó uno más por estado, para dar representación política, con lo que se pierde un poco el concepto, y finalmente se termina de perder con senadores de representación proporcional. Y esos se eligen junto con el presidente de la república en las próximas elecciones de junio. ¿Quiénes van a representar a Chihuahua? Ese es el punto.

Solo van a popular la alianza de Morena que ya no entendí si van solos o aliados con el Verde y PT, aunque eso no afecta este análisis. También postularán el Frente Amplio por México, más Movimiento Ciudadano. Por Morena ya sabemos que los únicos aspirantes con la diputada federal Andrea Chávez y el ex delegado de la secretaria del Bienestar Juan Carlos Loera. Por el Frente Amplio, aunque van aliados PAN, PRTI y PRD el acuerdo nacional es que las dos fórmulas sean del partido albiazul y son la diputada federal Daniela Álvarez y el excoordinador de la diputación local Mario Vázquez. Aún no sabemos a quienes postulan los otros partidos, pero seguro de los antes mencionados saldrán los triunfadores. En este momento la posición la tiene Morena, porque en el 2018 el PAN se fue al segundo lugar. Pero no es previsible que vuelvan a ganar. Y esta sería la primera discusión. ¿Ganará alianza de Morena o el Frente Amplio la elección? Para mí, objetivamente hablando, lo esperado el triunfo del Frente, con lo que se llevaría dos posiciones y Morena se llevaría una.

Mis argumentos para lo anterior están a la vista. Morena en el estado solo es competitivo en Juárez, en ningún otro municipio. La zona rural del sur y la sierra, fuertemente agraviados por la política draconiana de López Obrador seguramente se volverán a mantener como en 2021 fuera de su alcance. Por otro lado, pese a sus caprichosas e interesadas críticas, la gobernadora esta mejorando la condición estatal y comienzan a verse resultados, tal como quedarán de manifiesto con su próximo tercer informe de gobierno el 3 de febrero. Y eso ayuda a consolidar los datos anteriores. Y finalmente las cartas que se les ocurrieron presentar. Por un lado, hay una fractura como quedó de manifiesto con las críticas a su propio partido y los abanderados de la diputada federal Rosana Diaz, entre otros datos. Y mi último argumento es la calidad de las propuestas.

Es evidente que pese a su juventud, la candidatura de la diputada Chávez tiene severos lastres para levantar el vuelo, ampliamente conocida su incongruencia en el uso de recursos públicos, alardes de influyentismo y criticas huecas. Juan Carlos Loera igualmente pasó con críticas por la delegación del bienestar y durante muchos meses pue puesta en duda su permanencia en el puesto, Ambos son de Juárez, con lo que manifiestas un desprecio olímpico por la capital, pero aun allá no hacen equipo con el alcalde Pérez Cuéllar que igualmente no los ayudará a ganar votos pues serían sus eventuales rivales por la candidatura a gobernador.

Por su lado en el Frente, Daniela conoce el ámbito legislativo, donde se ha revelado con mucha garra para defender su estado, y eso es lo que puede esperarse de ella en el senado. Trabajó duro por la nominación y logró llegar a la final de modo indiscutible. Mario Vázquez por su lado, proveniente originalmente de la zona de Santa Isabel donde fue alcalde, conoce bien el campo y se erige como un auténtico representante de un sector dolido por el desprecio y marginación del gobierno federal. Ambos con experiencia en campañas triunfadoras, y del lado correcto de la historia en este proceso. Van a ganar sin duda.