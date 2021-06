“El PET, Programa de Empleo Temporal, la 4T lo desapareció, las comunidades indígenas, mujeres y ancian@s auxiliaban a las brigadas contra incendios, cuidaban sus deforestados bosques, la CONAFORT, Comisión Nacional Forestal sin presupuesto, solo testimonial, moderno emperador Nerón, contemplando el fuego”

Chihuahua en llamas, el fuego arrebatado consume parte de la sierra tarahumara, provocada por la sequía, los fuertes vientos y las altas temperaturas, amenazando municipios como Guachochi, Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Carichí, Guazapares, Temósachi, Balleza, Uruachi, Maguarichi y Casas Grandes, regiones donde se han registrado más de 500 incendios que representan 266% más de los siniestros ocurridos para estas fechas del año pasado. Datos señalan, que la afectación en bosques y tierras se incrementó 894% respecto al año anterior; sin duda, la temporada de incendios 2021 avanza con mucho más rigor. Cientos de familias pierden su sustento, quedan en cenizas sus siembras, sus animales.

El PET, Programa de Empleo Temporal, la 4T lo desapareció, las comunidades indígenas, mujeres y ancian@s auxiliaban a las brigadas contra incendios, cuidaban sus deforestados bosques, la CONAFORT, Comisión Nacional Forestal sin presupuesto, solo testimonial, moderno emperador Nerón, contemplando el fuego.

Imágenes de pinos ardiendo y de las brigadas trabajando en medio del fuego, se viralizaron en segundos, despertando la empatía y la solidaridad ciudadana, que ante la impavidez institucional, organizó centros de acopio en diversas parte de la entidad para llevar ayuda humanitaria a quienes trabajan arduamente por salvar la sierra de Chihuahua.

Por ejemplo, San Juanito, Bocoyna, una región que ha sufrido por años incendios, no sólo naturales, algunos provocados por grupos criminales que operan en la zona y que, entre sus actividades, se dedican a la tala ilegal de árboles.

Por desgracia, Chihuahua no sólo arde en su ecosistema, los jinetes apocalípticos avivan la hoguera de la pobreza, feminicidios, inseguridad, narcotráfico, deuda pública, asesinatos de policías, desabasto de medicamentos en hospitales de gobierno, campo en ruinas por falta de apoyos y agua, etnias en hambruna, cientos de negocios en quiebra, que desde la pandemia, la indiferencia gubernamental, en materia de reactivación económica los dejó morir a su suerte.

Ante un contexto desolador, familias completas de tarahumaras hoy se apuestan en avenidas y centros comerciales en la mendicidad para vergüenza de tod@s, imagen de abandono de un gobierno autista, que sólo vive del discurso, catapixia su falta de resultados con culpas al pasado.

Atiza también el caso de la periodista Miroslava Breach, donde el exalcalde de Chínipas, implicado en su asesinato por proporcionar información a un grupo criminal que perpetró su homicidio. El parte informativo señala que, tras la solicitud de procedimiento abreviado generado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), el presunto reconoció su responsabilidad en el crimen. Esta es la segunda sentencia condenatoria que se emite en torno al crimen de la corresponsal del periódico La Jornada y columnista del diario Norte de Juárez, luego de que en agosto de 2020 fuera condenado a 50 años de prisión Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, como coautor material del crimen.

Hugo Schultz confesó: “… lamento mucho que cualquier acción de mi parte haya contribuido a su lamentable homicidio. Quiero transmitir este mensaje a la familia de Miroslava, en el que reconozco que mi aportación afectó los derechos de Miroslava, y lamento las consecuencias que generaron. La ausencia de Miroslava Breach, como voz crítica del periodismo, sin duda alguna afectó el derecho de la sociedad a la información pública”.

Para las agrupaciones defensoras de los derechos humanos y periodistas, Propuesta Cívica (PC) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), consideran que la sentencia representa un avance importante, porque quedó establecida la participación y responsabilidad del exalcalde Hugo Amed Schultz en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea. Demandó Propuesta Cívica: "Recordamos también que en el caso está pendiente la ejecución de la orden de aprehensión en contra de Jaciel “N” y en contra de la autoría intelectual, por lo que hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República para ejecutar las órdenes pendientes". Recordemos que Miroslava fue asesinada afuera de su casa, justo cuando arrancaba el gobierno de Javier Corral.

La periodista conocía perfectamente la Sierra Tarahumara, su trabajo fue crítico y veraz, denunció activamente la constante violación a los derechos humanos. Los últimos meses puso énfasis en Hugo Schultz, quien, a pesar de señalamientos de lazos con uno de los grupos criminales, fue nombrado funcionario de Educación en el gobierno de Javier Corral, quien fue retirado de su cargo hasta que se conoció que participó en grabaciones telefónicas de periodistas, incluida Miroslava, para entregársela a tal grupo.

Al parecer de una servidora, la sentencia pone en evidencia la falta de rigor legal para quienes asesinan a una mujer.

Incontrolable, en cinco meses, 146 mujeres han sido asesinadas, de los cuales, el 50% está relacionado con el crimen organizado, el resto se presume sean feminicidios. En últimas fechas, aparecen mujeres degolladas y la autoridad sigue muda ante tal barbarie; Chihuahua, sigue siendo tierra feminicida. El calvario de la violencia doméstica, los acosos, las agresiones sexuales y la persecución política siguen siendo la constante.

Este mes de junio, hemos observado una violencia desmedida, elementos policiales caídos en el cumplimiento de su deber; guerra post electoral entre cárteles, el llamado reacomodo de plazas; déficit sanitario, más de 400 mil personas carecen de seguridad social, 4 de cada 10 chihuahuenses, NO cuentan con servicio médico, donde el sistema hospitalario del Estado, en promedio, se encuentra permanentemente a un 80% de su capacidad, el Covid desnudó las fallas. La población sufre las consecuencias de malas administraciones estatales y federales, déficit de medicamentos, tratamientos, vacunas, héroes de blanco que trabajan sin descanso, sin insumos suficientes para mejorar la calidad de los servicios.

Más de dos meses para que la presente administración estatal cierre como la peor gestión en la historia de la entidad, el bono democrático, resultado del hartazgo y el encono social, le salió muy caro a la ciudadanía, consultorías de prestigio lo confirman, el mandatario ocupa el último lugar de 32 estados. Se deja una andanada de promesas incumplidas, rezagos en materias educativa, económica, financiera, salud, vivienda, seguridad, obra pública, planeación, transporte público, género, desarrollo social y rural, cultura y deporte, fortalecimiento a los municipios, protección civil, administración de justicia, desatención a personas con discapacidad e indígenas.

Crudas imágenes, como la del hombre, oriundo de Uruachi, que se disparó con una escopeta frente a las Puertas de Palacio de Gobierno, para llamar la atención del gobernador, ejemplifican claramente la asfixia social, hasta hoy el ejecutivo sigue desatendiendo las urgencias que enfrenta la población, el suicida dejó un cartel en su vehículo, que reza: “Buenos días para ustedes. Hoy quise hacer algo importante por las familias de mi pueblo URUACHI, pero nadie me apoyó me dejaron solo, a pesar de haberles dado muestras de la existencia del agua que es la vida, gracias a quien sí creyó en mí, gracias por su comprensión y tolerancia; el tiempo me dará la razón. los videos y fotos son mis pruebas (aquí en el celular) ATTE Renato Banda Zamarrón”.

Que las llamas sean sofocadas por la llegada de gobiernos empáticos y eficaces. Como dice Andrés Bello, filósofo, poeta, traductor, filólogo, ensayista, político, diplomático y humanista venezolano: “Sólo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantizan la grandeza de las naciones”.

Sumemos Voces.