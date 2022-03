Chihuahua es más grande que sus problemas

Esta tierra es ejemplo y orgullo nacional. Lo digo y lo sostengo. Mujeres y hombres hemos construido un territorio que tiene muchos corazones, almas y cuerpos que se la partieron por lograr un pedazo de patria envidiable.

De norte a sur y de este a oeste… desde la frontera con otro país hasta los límites con otras entidades mexicanas, Chihuahua se pinta aparte. Y no es que intente un calificativo en demérito de otras latitudes de nuestra nación; es que aquí le arrancamos alimentos al desierto, encontramos agua donde nadie imaginaba, cosechamos en suelos inhóspitos y, por si fuera poco, soportamos los climas más extremos del país.

Observo con emoción, todos los días, mujeres apuradas llevando a sus niños a la escuela para luego cumplir con el diario trabajo con el quelleva gran parte del sustento a casa; en las calles hay hombres cargando cansancio y hastío rumbo a la obra, a la fábrica, a la tienda, pero siempre con una sonrisa y agradecidos por tener trabajo.

En las mañanas se escuchan las campanadas de las iglesias llamando a la primera misa, de las siete, y también me gusta el sonido de las cortinas de metal de algunos comercios abriendo para empezar la jornada. Eso es señal de que estamos vivos y que somos parte de una entidad que tiene pulso, siente y escucha.

Me gusta saber que todos los días, más de un millón de personas van a la escuela, sean alumnos, maestros o empleados administrativos; los niños, niñas y adolescentes son la pasión que nos hace abrir nuevos caminos para que no los encuentre la delincuencia, las drogas o la violencia. Por ellos y ellas somos capaces de rompernos el alma y estoy seguro que no se trata de una simple expresión: los niños y niñas nos necesitan y siempre estaremos para cuando nos llamen.

Veo cientos de personas que todos los días van a sus centros de trabajo, en oficinas de gobierno, farmacias, tiendas de ropa, despachos contables, fábricas, llanteras, talleres mecánicos, ferreterías, refaccionarias, dulcerías, bancos, restaurantes o paleterías y estoy seguro que cada una de estas personas quiere un mejor futuro para todos y todas de nosotros.

Chihuahua es un laberinto de sorpresas y aquí es donde vivimos y daríamos mucho por la casa grande de todos nosotros, por eso necesitamos cuidarla; veo mujeres embarazadas que cargan orgullosas al hijo que dentro de poco llegará. Veo en las calles policías honrados que darían la vida por mis hijos, como si fueran los propios. Aquí nos tocó vivir, en esta tierra, aquí y ahora.

Antes, hasta hace pocos años, no necesitábamos rejas en las puertas o ventanas y podías salir con tu familia al parque y sentarte a hablar incluso con extraños solo por cortesía y hasta por conocer gente; hoy no nos interesa hablar con extraños por desconfianza, por temor o simplemente porque no nos interesa la gente que no es de nuestro círculo familiar o amistoso.

Me gustaba caminar al lado de mi mamá o de mi papá por el barrio donde crecí, saludando vecinos, o cuidando a los hijos e hijas de sus vecinos; hoy quizá conozcamos a los vecinos más cercanos a nuestra casa, pero no nos interesa conocer a nadie… estamos perdiendo la posibilidad de convivencia porque no queremos saber a qué se dedica quien vive enseguida o simplemente no nos importa.

¿Qué nos pasó? De pronto, nuestra sociedad quedó atrapada en un torbellino de prisas y ambigüedades de los que queremos salir y no sabemos cómo. Antes era fácil pedir ayuda, hoy tienes que implorarla. Antes le pegabas un grito al policía de tu barrio y encontrabas un respaldo incondicional y casi inmediato.

Antes había muchas cosas que hoy no existen. Antes había hermosas costumbres, hoy nos estamos acostumbrando a las cosas hermosas, aunque sean peligrosas. De una cosa estoy seguro: el antes ya se fue. El hoy es el que necesitamos defender. Si ayer fue bueno, hoy no tiene por qué ser malo o peor que antes. Ese es el punto de esta reflexión. De nada nos sirve vivir de los recuerdos o de los ayeres, si no estamos seguros de construir el presente para dejar un buen país a nuestras generaciones futuras.

Este mundo no se construye con ocurrencias o casualidades, sino con oportuna sensatez y humilde sabiduría. Aquí nos tocó vivir, en esta generosa entidad. México es nuestra patria. Chihuahua es nuestra casa. Es momento de amar la tierra que tenemos y defender lo bello de nuestras raíces y proyectar el futuro de nuestros hijos.

Chihuahua se pronuncia con cuidado y con respeto y a donde vayas, la gente nos conoce por el acento y la forma de separar la u de la h; pero si la pronunciación se hace con respeto, a Chihuahua se le ama con el alma. Somos una casa llena de fe y esperanza y nada puede enfrentarnos como para hacernos daño, ni siquiera un proceso electoral… ¿verdad?