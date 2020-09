¡Chihuahua está en peligro!... ¡No hay gobernador!

Para empezar decimos que el gobernador y sus diputados mienten. La discusión acerca de a quién pertenecen las aguas y el cuidado de las presas; y si “las concesiones de agua son propiedad privada” están claramente resueltas en la Constitución y leyes reglamentarias: ¡el agua de las presas y los ríos son propiedad de la nación; y el cuidado y protección de las presas, lagunas y ríos es responsabilidad directa de la Guardia Nacional! Cualquier otra cosa que diga el gobernador y sus diputados, es un engaño a la población y a los agricultores de riego.

El gobernador Corral, al asumir la gubernatura, nos “dio a entender” que “juró solemnemente cumplir y hacer cumplir la Constitución”, pero fue un juramento “janico” (el Dios Janos, es de doble cara) pues en realidad, él estaba jurando para sí mismo, en “violar y hacer violar la Constitución y las leyes continuamente”. A la luz del concepto del arte de gobernar, él, no encaja en el concepto de un “gobernante auténtico”, sino en el de un agitador vulgar.

La política y el arte de gobernar trata de buscar entendimientos. Sin embargo, el “gobernador”, no busca el entendimiento entre ciudadanos ni con la federación; sino en la creación y manipulación de problemas que no existían y hacerlos grandes. A tal grado que hoy por sus imprudentes acciones, amenazan con provocar muy graves daños a la economía no sólo de Chihuahua, sino de todo el país.

En palabras pobres, el gobernador se convirtió en la parte más conflictiva del problema, pues en lugar de asumirse como árbitro en el problema, ¡él es quien lo generó!... ¡y sigue echándole gasolina al fuego!

Todos sabemos que desde diciembre pasado, él mandó hacer acciones para convertir, por sus propios designios, el pago del agua de La Boquilla en una manipulación electoral, para poner en la candidatura a Gustavo Madero y para hacerse él, del CEN del PAN. Todos lo sabemos.

Desde entonces, las tomas de carreteras, de vías del ferrocarril, de instalaciones federales, de incendios y destrucción de vehículos e inmuebles, la llegada de guerras de odio y fake news a los whatsapps, twitters, instagrams, facebooks y mails a los ciudadanos, los insultos y agresiones a la Guardia Nacional y al Ejército y la toma violentísima e ilegal de la presa de La Boquilla y de sus aguas, causando graves daños a las instalaciones y máquinas, tienen toda la marca del gobernador Corral. ¡Ya nadie lo duda!

¡Y “alguien” y algunos, tienen que pagar por todos esos daños y actividades delictuosas!

Las cámaras empresariales del país, deberían de ver que el gobernador no busca el bien común; sino el desastre. Está llevando a todo Chihuahua, e incluso al país, a generar un problema internacional, con terribles consecuencias económicas y de migración para las empresas y todos los mexicanos. ¡Es el resultado de poner a un papelerito a cargo de la gubernatura!

Y ¡todo para satisfacer el ego personal y a su amigo Gustavo Madero!

En Derecho Constitucional, nos enseñaron que “ningún interés personal, puede estar por encima del interés general de la nación”. Igualmente nos enseñaron que “nadie puede hacerse justicia por propia mano”, ¡Nadie! Mucho menos el gobernador puede ni debe ejercer la violencia contra las Instituciones militares y policiacas, para hacerse de La Boquilla ni de sus aguas por su propia mano. Por ende no puede secuestrar ni la presa de La Boquilla ni sus aguas, que por la Constitución es del Estado Mexicano, por medio de la violencia orquestada por ¡el gobernador! Y todo para satisfacer sus necesidades personales, violentando totalmente el superior interés general de la nación.

Corral es el político más peligroso que hay para Chihuahua, al provocar conscientemente el enfrentamiento con la federación con las funestas consecuencias que ya conocemos: el presupuesto para la SCT y Desarrollo Rural del gobierno estatal viene en ceros; entró al tema la UIF que congeló cuentas bancarias de su aliado Reyes Baeza por 329 millones de pesos que fueron dirigidos a empresas fantasmas; también congelaron cuentas al presidente de Delicias y también a Alcántar, ejecutores de esa agitación tan destructiva para Chihuahua. ¡Y falta conocer la implicación de otros prominentes panistas y priístas en las carpetas penales de Lozoya y Odebrecht!

Por esas consecuencias dañinas de la insensatez del gobernador Corral, se está convirtiendo en imposible resolver el problema que él se creó. Para mal de Chihuahua.