Chihuahua: huérfano de liderazgo institucional

El problema generado por la extracción del agua de las presas de Chihuahua, por parte de la Conagua, está alcanzado niveles de preocupación social, tanto por la gran cantidad de metros cúbicos que de manera permanente se continúan sacando, que por un lado, a decir de los productores, si se detiene en este momento, apenas alcanzará para asegurar el segundo ciclo del 2020, pero no el del año próximo, como por la afectación directa que se está haciendo del flujo vehicular que comunica la zona norte del país, al impedir el paso a todos los automotores que circulan por la carretera 45.

El condicionamiento que la administración de Javier Corral planteó a los productores apostados a las afueras del edificio de Gobierno del Estado, para que se pudieran reunir con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, por parte del Secretario de Gobierno Luis Fernando Mesta, según fue denunciado por el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego, Salvador Alcántar Ortega, fue en el sentido de que permitieran que se incrementara la extracción de agua de las presas Las Vírgenes hasta alcanzar 25 metros cúbicos por segundo, y de La Boquilla hasta los 71 metros cúbicos, hasta alcanzar la totalidad del pago del agua que se adeuda con los Estados Unidos, a pesar de que se tiene como fecha límite el próximo 24 de octubre.

El silencio sepulcral que ha mantenido el gobernador Javier Corral, respecto de la postura de los productores y la férrea lucha que mantienen en contra de la política de la CONAGUA, ha generado una serie de especulaciones que permiten advertir que la captura del ex gobernador César Duarte, exactamente el día de la visita del presidente López Obrador a Washington, fue una condicionante para que Javier Corral no metiera las manos en contra de la orden de abrir las compuertas de las presas, situación que se advierte, ha quedado fuera de su alcance porque han sido los propios productores y usuarios de las cuencas, los que han salido a encabezar acciones, sin esperar que el Gobierno del Estado se pronuncie.

Uno de los verdaderos conocedores de este conflicto, es el ex gobernador Patricio Martínez, quien a través de varias entrevistas ha dejado claro que la postura del Gobierno Federal de no tomar en cuenta la necesidad primaria que se tiene del vital líquido por parte de los productores chihuahuenses, puede generar un conflicto de grandes dimensiones, porque la postura de los afectados es la defensa del agua, tope donde tope; sin embargo, se ha manifestado abierto a buscar diálogo con las autoridades federales, sin encontrar eco en el gobierno de Javier Corral, que sólo ha convocado a los ex gobernadores para sacarse fotos con ellos y no como en el caso de Patricio Martínez, para aprovechar su experiencia y conocimiento del tema.

Los legisladores locales y federales, con sus honrosas excepciones, han permanecido casi al margen del conflicto, porque muchos de ellos pretenden su reelección o buscar nuevas opciones electorales y el apoyar con acciones la causa, o manifestarse en contra, les representa el estar presentes o no en las boletas del próximo año.

El gobernar a una entidad del tamaño de Chihuahua, exige a quien lo hace, un compromiso irrenunciable con los intereses y la solución de los problemas que se presentan, buscando privilegiar la política como forma de alcanzar acuerdos, pero cuando la formación del gobernante ha sido privilegiar la política para proyectar sus propios intereses, que como en el caso del saqueo del agua de las presas de Chihuahua, le representa a Javier Corral la disyuntiva de defender a los productores o estar en contra de ellos, su silencio e inmovilidad, refleja claramente cuál es su principal interés, ojalá y el gobernador tome conciencia de lo importante que es el defender los intereses del pueblo que gobierna y no anteponer los propios por encima de la tranquilidad del estado.

LÓPEZ OBRADOR Y CORRAL JURADO DOS AGUJAS NO SE PUEDEN PICAR

El egocentrismo del presidente López Obrador, frente a la soberbia del gobernador Javier Corral, da como resultado que Chihuahua no reciba ningún tipo de apoyo ordinario ni mucho menos extraordinario por parte de la federación y que sólo se espere el término del quinquenio de Corral, para que, de presentarse resultados favorables con el que resulte candidato de MORENA, puedan revisarse los apoyos para la entidad.

López Obrador no es ni Calderón, ni mucho menos Peña Nieto, a quienes Corral abiertamente los contradecía y les señalaba sus errores, pero en su calidad de legislador, contaba con el fuero para decir lo que quisiera sin temor alguno a las represalias, pero hoy, en su calidad de gobernador, los únicos perjudicados son los chihuahuenses, porque su proyecto personal continúa avanzando a paso más acelerado con la captura de César Duarte.

Si Corral busca apoyo social para enfrentarse contra el gobierno federal, lo puede encontrar y encabezar un movimiento legítimo, pero debe estar desprovisto del interés personal.

Él pretender utilizar las redes por encima de la presencia para dialogar, es tanto como pretender tapar el sol con un dedo; el Chihuahua bronco está por presentarse y el único responsable será Javier Corral por negarse a cumplir con su responsabilidad de enfrentar los hechos como están.

A estas alturas, Javier Corral tiene tiempo suficiente para convertirse en el líder social de todos los chihuahuenses, y no sólo del grupo de intelectuales del centro del país, que eventualmente comen y beben a costa del erario del Estado; ojalá que alguien con altura moral y reconocimiento social, pueda intervenir en este conflicto del agua, antes de que pueda presentarse alguna desgracia, ojalá… netoaviles@gmail.com

• INTEGRANTE DE LA AECHIH