Chihuahua, rehén de la demagogia.

“El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido”. Winston Churchill.

Parece ser que la retórica preferida del actual presidente municipal es la competitividad, ojalá Marco Bonilla nos ilustrara sobre ese tópico. Qué nos quiere decir exactamente con ese discurso que ha incorporado en el Plan Municipal de Desarrollo, con promesas difíciles de concretar: "… un Chihuahua más incluyente, más saludable, más seguro, más tranquilo, de familias plenas, de hogares sólidos, de un tejido social reconstruido…", romanticismo puro.

Me adelantaré un poco a lo que el edil nos pueda decir, si es que algún día intenta bajarse al nivel del pueblo y comunicarse con él, alejado de la parafernalia empresarial que parece serle inseparable.

Competitividad, según la Real Academia Española, "es la capacidad de competir". A su vez competir es "contender dos o más personas aspirando a una misma cosa", o también, igualar una cosa a otra análoga, en la perfección o en las propiedades".

De entrada tendríamos que empezar por plantear algunas cuestiones: ¿Contra quién vamos a competir? ¿En qué campo o campos vamos a competir?

El discurso recurrente del munícipe es ambiguo pues no precisa su alcance. Como pieza oratoria puede resultar persuasivo, pero para quien tiene la capacidad de análisis, no es nada convincente. Las falacias abundan… y las ocurrencias también.

Ante la vaguedad de la perorata presidencial surgen varias hipótesis, quedándome corto en las que mencionaré, pues se pueden dar tantos supuestos como instituciones públicas o privadas pueden existir en el mundo.

La competencia pudiera darse: a) Con municipios o ciudades del mismo Estado; b). Municipios o ciudades de otros estados; o, c). Ciudades de otros países.

Ignoro cómo quiere el alcalde preparar a Chihuahua para ser competitivo. Su discurso, me parece, está dirigido a las clases acomodadas y a los inversionistas (tendiéndoles alfombra roja para que vengan a pagar sueldos miserables) quienes probablemente le apoyaron para llegar al poder. Para los ciudadanos de a pie resulta totalmente alejado de nuestro día a día.

Alcaldes van y alcaldes vienen y las zonas marginadas de Chihuahua siguen igual. Los vecinos de la Nuevo Triunfo, Valle Dorado, La Noria, Ampliación La Noria, Ladrillera, Cerro Grande, El Mimbre, Ampliación Cerro Grande, Valle Grande, Los Mezquites, Granjas Chihuahua y muchas más no me dejarán mentir sobre la multitud de carencias para llevar una vida digna.

Aquí mi pregunta es: ¿Llegarán estas colonias, por el discurso del presidente, a tener los servicios en la cantidad y calidad para que Chihuahua compita con San Pedro Garza García, el municipio más rico de América Latina, Zapopan, Gustavo A. Madero o Monterrey?

O soñando un poco más ¿pretende Marco Bonilla preparar esas colonias para competir con Southlake, Texas, la ciudad más rica de Estados Unidos; Los Altos, California; McLean, Virginia o Westport, Connectitud?

No no señor presidente, ponga los pies sobre la tierra, váyase a las muchas colonias de Chihuahua capital cuyos habitantes viven en la extrema pobreza, ahí pronúncieles un discurso de competitividad. Dígales que van a tener calles de primera, cableado subterráneo, áreas verdes, alumbrado público, agua potable, escuelas dignas, policías honestos, mercados, guarderías, estaciones de policía, etcétera, y dígales que Chihuahua va competir con otras ciudades, de otros estados, es más prométales que competirán con las ciudades más ricas del mundo. Si le compran ese discurso populista, ya la hizo, usted va que vuela, no sólo para gobernador, sino para presidente de la República.

Si su discurso queda en una quimera no pierda la ilusión de la competitividad, porque con esas colonias de Chihuahua que viven en la miseria, podemos contender con Río de Janeiro y sus favelas; Puerto Príncipe y su tristemente célebre Cité Soleil o con los cinturones de miseria de la Ciudad de México, pero de que compite….compite, ¡adió, faltaba más! dijera mi mamá.

Las necesidades pululan por todo el municipio, excepto en las zonas fufurufas favoritas del poder político y económico, fuera de éstas, faltan señalamientos, nomenclatura de calles, alumbrado público, abundan cascarones de vehículos, basura, tiliches, baches, banquetas utilizadas como estacionamientos, talleres callejeros de mecánica y pintura por doquier, parques y camellones secos y descuidados, vecinos abusones que amplían sus cocheras a las banquetas, calles en pésimo estado (ejemplos hay cientos pero para muestra basta un botón: la calle Sicomoro entre Las Industrias y Heroico Colegio Militar), y muchos etcéteras más.

Siendo honestos señor presidente, ¿cree usted que cuenta con personal calificado y recursos económicos para superar las carencias que padece nuestro municipio? Lograrlo será el mejor escenario para la competitividad. Y acuérdese que su jurisdicción también llega a la zona rural: El Sauz, El Charco, Soto, Ciénega de Ortiz y Guadalupe, que, de acuerdo a su discurso, los preparará para competir, mínimo, con la Costa de Hermosillo, Valle de Mexicali o campos menonitas.

Los chihuahuenses ya cumplimos con el fisco, ahora le toca a usted corresponder…pero no con discursos valines.