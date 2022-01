Chihuahua se estremeció hace 50 años: 15 de enero de 1972 (Segunda parte)

/ Credencial del Avelina Gallegos Gallegos que acreditaba que era estudiante de quinto año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chihuahua (hoy UACH) / Credencial del Diego Lucero que acreditaba que era estudiante de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chihuahua (hoy UACH). Se le acusó de coordinar el triple asalto en 1972 en Chihuahua. / Banco de Comercio de Chihuahua en Ocampo y 20 de Noviembre.

Después de los dos asaltos consecutivos en los bancos del canal del Chuvíscar de la 25a y el de la 20a de Noviembre y Ocampo, un tercer asalto se agregaría a la lista de violencia callejera ante el desconcierto de las autoridades y la sorpresa de los chihuahuenses con el asalto del Banco de Comercio de Futurama, el botín, la no menos despreciable cantidad de 215 mil pesos según el parte de Ángel Sandoval, gerente de la institución y otros empleados que asustados, daban cuenta de lo sucedido; ahí, estaban las nerviosas cajeras casi en shock, Linda Dolores Márquez y Marina Castillo, quienes gritando y llorando daban cuenta de lo sucedido ya que lo relatado por los testigos indicaba que, cuando el reloj marcaba las 9:30 de la mañana, tres tipos armados habían entrado violentamente a los pasillos del banco gritando con voz amenazante: “¡Este es un asalto!” y la gente que se encontraba ahí, tuvo que poner sus rostros en la pared ante las ordenes amenazantes de los atracadores.

Al vaciar el banco, algunos buenos ciudadanos quisieron intervenir para detener a los criminales, pero sin ninguna suerte, ya que los hampones empezaron a “rafaguearlos” logrando fácilmente la huida, asemejándose a esas películas del cine de gánsteres, estas valientes personas que trataron de atrapar a los maleantes, fueron: Arnoldo Ponce Frías y Roberto Rivera que, se lanzaron intempestivamente sin poder hacer nada. Según los primeros comunicados de la policía y los diferentes medios de comunicación, se mencionaba que los jóvenes asaltantes habían aplicado un plan coordinado para cometer sus fechorías, secuestrando algunos autos de alquiler que, sin duda, era una estrategia bien planeada que les ayudaría a cumplir su cometido. Lo bueno de esto es que, sólo había sido un secuestro exprés ya que los desafortunados chóferes no sufrirían daños físicos, pero que tal el psicológico, sin duda, les quedarían profundamente registrado en el recuerdo como para contárselos a sus nietos. Los nombres de los “ruleteros” fueron: Eliseo Chavira del sitio 28; Luis Anchando del sitio 2-01-43 (Niños Héroes y Cuarta) y finalmente, Fernando Cardona del 2-22-11, ubicado en la avenida Zarco y 30ª.

El primer chofer manejaba un Ford Falcón, el cual, fue ocupado a muy temprana hora por cuatro sujetos que le solicitaron los llevara al lejano poblado de Santa Eulalia, pero rumbo a ese poblado, los presuntos lo amordazaron y lo dejaron abandonado en el camino ante el frío y la soledad del desierto. Los otros dos chóferes, al parecer sufrieron la misma suerte al ser abandonados en varios puntos de las afueras de la ciudad. Fue pues el primer día del 15 de enero de 1972, día agitado y con una incesante caída de fuego y terror. Las autoridades de gobierno entraban en acción para seguir la pista de los que habían cometido los tres asaltos. El reloj registraba el “tic tac” y las noticias fueron fluyendo intempestivamente como las lluvias torrenciales; donde quiera, se escuchaban las notas periodísticas en la radio y la televisión.

La prensa escrita lazaba su extra vespertino: “¡Tres Asaltos en Chihuahua!”. Los angustiados taxistas que habían sido parcialmente secuestrados y dejados abandonados en diferentes partes de la zona sub-urbana de Chihuahua, se mostraban nerviosos. El primero “Cheche” Chavira del sitio 28, fue abordado por cuatro sujetos y despojado de su auto, dejándolo amordazado y atado de manos, pero tuvo suerte de escapar; el segundo, Luis Anchondo del sitio Niños Héroes, sería abandonado en el monumento de las “Cabecitas” en las “Curvas del Perico” al norte de la ciudad, en la soledad de los cerros, utilizando este automóvil por parte de los maleantes para robar la Sucursal “Chuvíscar”. Finalmente, las investigaciones relacionadas con los taxistas, arrojaron que el tercer vehículo secuestrado era del señor Fernando Cardona del sitio Zarco, dejándolo en la Concordia, amarrado y amordazado, muy cerca de las aguas pestilentes del Chuvíscar. Era así que estos pobres hombres habían recibido la peor experiencia de su vida, un secuestro “exprés”. Dentro del banco, los jóvenes asaltantes utilizaron “pasa montañas” para cubrir sus rostros como esos que lleva el “Sub comandante Marcos”, así lo confirmarían algunos testigos que les tocaría la peor experiencia de su vida, ratificándolo Lucía Carreón Portilla, Gloria Escobedo e Isaías Camacho, agregando además que los asaltabancos habían utilizado sus pistolas, haciéndolas disparar al aire.

En aquel entonces quien conducía los destinos del Gobierno del estado de Chihuahua, era el licenciado Oscar Flores Sánchez, me sentía como identificado con él, simplemente porque llevaba mí propio nombre, el de Oscar. Así con su forma estricta de ser, a este gobernador se le distinguió de mano firme, no tuvo empacho para dejar las cosas al azar, sino que intervino personalmente en las investigaciones. ¡Una mano firme se necesita en Chihuahua! decía la gente y en él, recaía esa responsabilidad, sí, un verdadero “Bárbaro del norte”, don Oscar Flores Sánchez. Otro personaje que se integraría a las investigaciones sería el mismísimo Jefe de la Quinta Zona Militar, el General de División Fernando Pámanes Escobedo. No se esperaría menos de ellos, pues en los primeros minutos se pusieron a “chambear” en el caso junto con sus “sequitos” de judiciales, en coordinación con agentes federales asignados en Chihuahua.

Pobres muchachos, con una vida por delante pero el camino y el objetivo de su futuro equivocado, decían los políticos y mucha gente de la población. Los hechos caminaban como “bólido” y algunas casas serían cateadas por parte de los elementos policíacos; residencias, donde se presumían se reunían los jóvenes para planear el atraco. La primera de las calles, Justiniani y 13ª en San Rafael, cuya propietaria era la señora Lucila Chávez y la otra, de las calles José Aceves y Doce en el barrio del Puerto de San Pedro, donde se encontraron algunas armas y folletos propagandísticos de la banda. En la casa de San Rafael, se dijo que había sido rentada por la mujer asesinada en el Banco de Comercio del Chuvíscar, cuyo nombre llevó en vida el de Avelina Gallegos “Natasha” de 24 años y su acompañante un tal “licenciado” de aspecto sureño.

Era implacable la policía contra los asaltantes, no darían tregua decía el gobernador Flores y así fue. Entre la angustia y la desesperación como sucede en todos estos tristes y lamentables hechos, la figura de los familiares, de las mamas angustiadas con el alma desgarrada y el rostro inundado de llanto, al ver y palpar que alguno de sus hijos formaba parte de alguna de las nefastas bandas de asaltabancos. Pero aquellos que no teníamos nada que ver directamente con los hechos, nos obligaba un sentimiento de tristeza y lamentación al ver lo sucedido, sufrieron la desgracia de morir, como lo fue Magdalena Contreras quien recibió una bala en el asalto del “Chuvíscar”, su pecado, solo haber ido a cambiar un cheque. Su padre sin duda, angustiado reclamaba el cuerpo de su muchachita de tan solo de 18 años que vivían en la colonia Nombre de Dios. Amanda Gallegos, madre de Avelina llagaba de Ciudad Juárez, angustiada por la noticia de saber que su hija yacía muerta como consecuencia de la balacera con los soldados. La señora se enfrentaba a la triste realidad de su muchacha muerta; doña Amanda con rostro lloroso y destrozado, rendía las declaraciones sobre su hija: “Era estudiante de la carrera de Derecho y era maestra de Historia Universal en una escuela secundaria”. Así el futuro se le fue para siempre, nunca volvería para Avelina.

Las investigaciones empezaron a ser más agresivas, un número no determinado de empleados bancarios y clientes, fueron llamados por órdenes expresas del entonces Procurador del estado el licenciado Antonio Quezada Fornelli, para que rindieran sus declaraciones en relación a los tres atracos, coincidiendo que el número de asaltantes eran cuatro en cada uno, pero los de la Sucursal Chuvíscar no corrieron con la misma suerte. A su vez, los directivos del banco recibían de manos del mismo procurador el botín recuperado, siendo testigos de este suceso un sin número de personas de los diferentes medios de comunicación. Lo recuperado 304 mil 795 pesos de un total robado de 514 mil pesos. De lo anterior, 209 mil 105 pesos, fueron del Banco Comercial Mexicano, el restante del Banco de Comercio de Chihuahua (95, 690 pesos). Otros testigos, manifestaron que uno de los asaltantes al ponerlos manos arriba, juntaban en una bolsa de plástico de colores varios “fajos de billetes”....Esta crónica continuará.

