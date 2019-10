Chihuahua, sin lugar para las mujeres

La referencia es obvia, directa a la magnífica película de los hermanosCoen, Ethan y Joel, -Sin lugarpara los débiles (No country for old men [2007]) quecontócon un elenco de primerísimalínea: Tomy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson, Kelly Macdonald y Tess Harper- que, porcoincidencia, o quizáno, se desarrolla en la fronteramexico-norteamericana.

También, y ya no esuna simple coincidencia, la temáticaescomún, y no sólo, pordesgracia, de la frontera: La extremaviolenciapresente en la sociedad.

Violenciaque, como en el pasado, en Chihuahua se abate de manerapreferentesobrelasmujeres, lasqueahoraengrosanlasestadísticascriminales, no sóloporcaer, víctimas de la furiamisógina, sino, también, porsuparticipación en la delincuenciaorganizada.

Pero la obracinematográfica no aborda -porque no era algoquetuvieracontemplado- dos aspectosque son cardinales en la violenciaabatidasobre Chihuahua: La ejercida en contra de lasmujeres y los cadavezmásalarmantementefrecuentescasos en los que la Fiscalía General del Estado fabrica -o intenta- chivosexpiatorios; o en los que los fiscales“fallan” sorprendentemente en la elaboración de lasinvestigaciones y de los expedientes.

Y hay untercero, quizáel másimportante, el de la crecientedegradación social, fenómenoque se evidencia, sobretodo, desgraciadamente, en el incremento de la violenciadoméstica.

Si hubiesequebuscarunparámetroqueilustrequetantaviolenciaexiste en unasociedaddeterminada, esees, sin duda, el de lascondiciones de violencia o ausencia de ella en el seno de los hogares

Además, en el caso de Chihuahua, todos los indicios y los datosestadísticosapuntan a un grave deterioro de lascifras de violenciaprevaleciente en la sociedad, entre lasque se encuentranlasreferentes a los casos de extremaviolencia en contra de lasmujeres; la de la desaparición y posterior asesinato de algunas de ellas, cuyadinámicaessemejante a la presentada en aquellosaños, en los que la aparición de variasdecenas de mujeresasesinadas a lo largo de cadaaño, concitóla justificablealarma de la sociedadchihuahuense.

Y que en el caso de la violenciaextremaabatidasobrelasmujeres, la queya no essolamente la quepodríainferirse del involucramiento de lasmujeres en el crimenorganizado -sobretodo en lasactividadesrelacionadas con el narcomenudeo-, sino el de la desaparición -porotrasrazones, básicamentelasderivadas del género- y en algunoscasos, la posterior aparición de los cadáveres.

Como entonces, la actitudgubernamentalessemejante.

No obstante aquelpasado, quepropiciócambioslegales, la creación de distintasfiguras y dependenciasoficiales, asícomo del fondoparalasvíctimas de la masacre, de unaFiscalíaEspecializada en los Delitos en Contra de la Mujer, y/o de la Familia, etc., la conducta de muchísimosfuncionarios (as) encargados de atender tan sensiblesáreasadolece de los mismosvicios y conductas de los presentescasitresdécadasatrás.

Las informacionesdancuenta de un notable deterioro de la eficacia de la Fiscalía General del Estado. Cadavez, con mayor frecuencia, aparecenlasevidencias del incremento en los intentos de fabricarchivosexpiatorios, asícomo del enormedesaseo en lasinvestigaciones y la elaboración de los expedientesparafincarles cargos a los presuntosresponsables.

El másrecientees el del caso de la jovendeliciense, Salma Montes, desaparecida y asesinada, por lo cual la Fiscalíadetuvo al exnovio Kevin Gualberto P. en un caso en el quelastropelías de los agentesministerialesrecorrierontodo el patrón, incluido el de la detenciónarbitraria, el ocultamiento del detenido, el ilegalallanamiento de morada, el robo de pertenencias a los familiares del acusado, etc., hasta el de tenerqueaceptarsuliberación, por un juez, debido a que no habíapruebasque lo incriminaran.

O como el del presuntomiembro de la pandilla“Los Aztecas”, liberadoapenasayer, acusado de homicidio y al que un Tribunal de Enjuiciamientoabsolviódebido a que“el MinisterioPúblicopretendióacreditar la responsabilidad de Santos Javier Ledezma Sánchez con unaentrevista ministerial realizada al propiodetenido en el 2018”, cosailegal a todas luces.

Como esoscasos, a puños se encuentran en los juzgados, en tanto, crecenlasamenazas en contra de lasmujeres, en lascalles, pero, sobretodo, en el hogar.

¿Y el gobierno?

Bien, gracias.

