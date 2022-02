Chihuahua, una ciudad educadora

Tengo la oportunidad de ser maestro frente a grupo de hace ya algunos años. Egresé de la Facultad de Derecho y a ella regresé como formador de los futuros abogados de Chihuahua y de México. Hace unas semanas di una clase de Derecho a los alumnos del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU) y recordé que dar clases es una de las cosas que más disfruto, sabiendo que lo más importante son las herramientas para la vida que los maestros permitimos crear a nuestros alumnos a través de las actividades académicas que desarrollamos en conjunto, hombro con hombro, alumnos y maestros, haciendo lectura del contexto público y privado, en el que tenemos la tarea de construir un legado, personal y colectivo.

La verdad es que la educación no se limita al salón de clases o los centros escolares. Antes que la primaria o la universidad, nuestra primera escuela es el hogar, en donde aprendemos de papá y mamá los valores que ponemos en práctica con el paso de los años; el hogar, la casa de cada una y cada uno de nosotros, es un espacio educativo por naturaleza. Las calles, que también son espacios en donde aprendemos, por ejemplo, el valor de la lealtad con nuestros amigos, a quienes defendemos cuando algunos tratan de reñirlos, ahí, en la calle, nos curtimos, un poco más los que tuvimos oportunidad de crecer en barrios populares, como Chihuahua 2000 en mi caso, en donde por los días de mi adolescencia las pandillas defendían su territorio como lo más importante, porque en ese territorio ellos eran los que hacían valer sus reglas.

Las plazas y los parques también son espacios educativos, baste decir que conversar con los adultos mayores que ahí llegan a tomar el sol desde las bancas, es una verdadera experiencia de aprendizaje. Ellos, nuestros abuelos, los abuelos de todos, son maestros de la experiencia, razón principal para cuidarles y respetar el lugar que se han ganado a pulso, el lugar del respeto y el reconocimiento permanente. Las canas son el título no oficial que nos dan los días.

Y así podría enlistar otros muchos lugares en los que aprendemos algo nuevo cada día. De esta forma, nuestra ciudad termina por ser un gran salón de clases o mejor aún, un enorme complejo educativo. En las avenidas aprendemos sobre señales de tránsito, el respeto al automóvil que viene a mi lado, el cuidado del peatón que camina por las banquetas y utiliza los pasos peatonales para cruzar las calles, los colores en el semáforo, y la aplicación de normas que nos permiten una sana convivencia.

En el año de 1990 se celebró en la gran ciudad de Barcelona, España, el Primer Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, ahí se escribió la ‘Carta inicial de los principios básicos para el impulso educativo de la ciudad’, para que todos esos aprendizajes que se encuentran implícitos en nuestro diario vivir fueran encausados sobre líneas específicas como el cuidado del medio ambiente y la distribución equitativa de lo que es de todos. Esta Carta, que es el documento rector de un proyecto de clase mundial, fue revisada en los años 2004 y 2020, porque era necesario modificarla ahora desde los retos del presente; el escenario internacional había cambiado bastante recién cruzada la puerta del nuevo milenio, y con la situación de la pandemia por Covid-19 las formas de relacionarlos como sociedad habían cambiado, casi sin darnos cuenta por lo rápido con que todo ha sucedido.

La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) congrega a más de 450 ciudades de 35 países que asumen la ‘Carta de principios’ como un documento que organiza los distintos aprendizajes que en cada ciudad se dan en la interacción de las y los ciudadanos. Chihuahua capital decidió unirse como ciudad educadora en el año 2019, para de esa forma contar con herramientas que le permiten ahora buscar elevar los índices que se miden en el mundo para que una comunidad sea considerada como sostenible y sustentable.

Al ser Chihuahua una ciudad educadora se compromete a que todos los que en ella vivimos aprendamos y desarrollemos una conciencia como comunidad, así como habilidades para que la vida común se dé en condiciones de equidad y justicia. Pongo como referencia el siguiente ejemplo: nuestro centro histórico busca convertirse en un museo al aire libre, en donde las familias convivan y eleven su nivel de percepción cultural; habrás visto mientras caminas por la calle Victoria una serie de esculturas de metal que son obra de diferentes artistas chihuahuenses, esos elementos artísticos aportan a que el corazón de nuestra ciudad sea un espacio de más vivencial. De igual manera, cuando la agenda cultural se desarrolla al aire libre y hacemos nuestros los espacios, ahí se generan procesos de aprendizaje, en el disfrute de las artes y las producciones de nuevos o experimentados creadores.

La base de una ciudad educadora es el intercambio de experiencias, el encuentro entre generaciones, el aprendizaje de los jóvenes con los viejos, y porqué no, de los más viejos con los más jóvenes. Unos con los bríos propios de edad, y otros con las experiencias y vivencias que solamente un largo camino recorrido puede darles. Chihuahua ciudad educadora echa mano de sus instituciones educativas formales y sus intervenciones no formales, que tienen intención de formar fuera de la educación institucionalizada o regulada. Todas las experiencias, en todos los lugares de la ciudad como espacios y momentos educadores.

La Carta de Ciudades Educadoras tiene muchos y claros objetivos, de los que uno, es el que encuentro como central, en especial para quienes tenemos la tarea de hacer que Chihuahua sea una ciudad educadora con todo lo que ese título implica, me refiero a servidores públicos, líderes de opinión y profesionales de la educación: “las personas deben formarse para comprender el momento político, social, económico y ecológico y poder elegir libremente cómo quieren habitarlo.” Cada uno de nosotros debemos formarnos para elegir con base en buenos argumentos porqué elegimos un camino y no otro para llevar a Chihuahua hacia tal objetivo y no hacia otro de los muchos que podemos proponernos alcanzar.

Una ciudad educadora no se cierra el debate, tampoco ve en el consenso el único medio para logra cambios. Todas las agendas, todas las voces, todos los espacios son importantes y tienen cabida en una ciudad educadora, a la que todos tenemos derecho como extensión del derecho a la educación que se consagra en el Artículo 3º Constitucional y en tantos otros documentos oficiales, locales, nacionales e internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, por mencionar uno.

La situación de pandemia nos invitó a reflexionar sobre las acciones que habríamos de emprender para relanzar a Chihuahua como ciudad educadora, única en su tipo en el estado y norte de México, de forma que más familias conocieran que tenemos ese distintivo internacional, pero sobre todo que, como familias chihuahuenses tomen parte en este gran salón de clases que es su casa, la casa de todas y todos. Chihuahua ciudad educadora es ejemplo en el estado grande de cómo se debe aprovechar el presente para que nuestro legado trascienda nuestro territorio municipal e incluso regional.

Se trata de actuar y de informar de aquellas actividades y momentos que, con técnica y logística, se crean para que los encuentros se den y rindan fruto, todo esto bajo la convicción de que “la educación comienza en la infancia, pero no concluye ni se reduce a la capacitación laboral o profesional”, sino que nunca dejamos de aprender y así mismo, nunca dejamos de enseñar.