Nos gusta que los políticos cumplan sus promesas de campaña. Pero hay programas en las cuales los ahora funcionarios públicos deberían decir “lo dije, pero es imposible” por el bien de las finanzas públicas.

Eso esperaría precisamente del Presidente Andrés Manuel López quien se comprometió a fundar cien universidades. Pero ya ha pasado un año y no lo ha hecho. Por supuesto que soy un convencido de que la educación en todos los niveles es una estupenda inversión, pero tome papel y lápiz y hagamos números porque esas universidades serán –según lo proyectado- públicas y no negocios.

Vamos a suponer que por un milagro los gobiernos municipales, estatales y empresarios donan los terrenos y construyen edificios incluido mobiliario, laboratorios, centro de idiomas, bibliotecas, libros, centros de cómputo, oficinas administrativas, campos deportivos, gimnasios, pupitres, cubículos, computadoras, estacionamientos, hospitales, aire acondicionado, calefacción, huertas, ranchos, jardines, teatros, líneas telefónicas, equipo editorial, librerías, auditorios y un largo etc. Una universidad requiere básicamente de estos elementos, en caso contrario será completamente mocha, sin sostén. Necesitamos instalaciones con estos elementos.

¿Cuánto cuesta mantener el funcionamiento una universidad?

Un rector para cada una con un sueldo de digamos 90,000 pesos mensuales. Un secretario general y directores de Extensión, Académico, Investigación, Administrativo y Planeación –pensemos- con 45,000 pesos cada uno, la mitad del sueldo de la máxima autoridad. Luego deberán constituirse –no sé- unas cinco unidades académicas: institutos o escuelas o facultades. Cada una con un director y secretarios de Extensión, Académico, Investigación, Administrativo y Planeación. Salarios para cada director de 40,000 pesos al mes y para cada secretario 20,000. Y me estoy yendo muy bajo. Un buen profesionista ganará en el ejercicio público de la profesión mucho más que estas cantidades. Falta agregar al personal administrativo: secretarias, empleados de intendencia, técnicos, jardineros, choferes, guardias y veladores. Por supuesto los maestros. Supongamos que cada institución educativa atienda a tres mil estudiantes y que los profesores sean todos de tiempo completo con cargas máximas necesitaríamos 200 catedráticos de a 20,000 pesos por quincena.

Estos son los elementos humanos necesarios para cada institución de educación superior: un rector, un secretario general, cuatro directores de área: académico, extensión, investigación y planeación. Cinco directores de unidades académicas, veinticinco secretarios de área. Mil maestros y trescientos administrativos. Tampoco estamos contemplando a los coordinadores de carrera.

Si las cuentas están correctas, cada universidad costaría 43,415,000 pesos mensuales. 520,980,000 pesos anuales. Ahora multiplíquelos por 100 universidades: 52,098,000,000. Ojalá me haya equivocado y esas cuentas estén mal y en realidad sea mucho menos. Estas sumas –repito- solo son para pagar la nómina.

No están contemplados las erogaciones por vehículos, combustibles, servicio telefónico, electricidad, agua, internet, y por supuesto un presupuesto suficiente para la investigación. Tampoco las compras de seguros para los edificios.

Debemos agregar los gastos de seguridad social, fondos de jubilaciones y pensiones, aguinaldos, primas vacacionales, estímulo a la productividad, bono de transporte, vivienda, material didáctico, canasta básica para los empleados...

Estos conceptos dispararán el presupuesto. Serían 300 mil estudiantes con el atractivo de que seguramente en estas universidades no presentarán examen de admisión. Para que la nómina fuera cubierta por los estudiantes éstos necesitarían pagar colegiatura de casi 15 mil pesos mensuales.

¿De dónde saldrá el dinero para este gasto? ¿De un presupuesto federal y pedirá a los estados aporten al menos el 30%? Con los recortes los gobernadores no creo puedan comprometerse a colaborar económicamente “¿de dónde?” Preguntarán reclamando los recortes recientes.

El otro tema importante es la contratación de maestros. ¿Dónde están 20,000 académicos capacitados, con calidad profesional, preparación docente y que estén dispuestos a ganar 40 mil pesos mensuales? ¿No es más barato y más eficiente apoyar a las universidades públicas ya existentes y no crear modelos de educación superior espejos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? Ahora bien, a casi doce meses de iniciado el sexenio no se han construido las prometidas universidades. Le quedan cinco años para hacerlo. Esto representa 20 universidades por año. 1.6 instituciones por mes. Pero el presidente es obstinado, muchos tememos cumpla su palabra aunque sus universidades no sean patito, sino gansito.

