Ciencia y mascarillas

Ciudad de México.- Las mascarillas sí sirven. Un estudio científico ha demostrado que su uso es "determinante" en las tendencias de la pandemia de Covid-19. "Esta medida de protección reduce significativamente el número de infecciones", según los investigadores.

El estudio lo realizó un grupo de científicos de la Universidad de Texas en Austin, encabezado por Renyi Zhang, con la colaboración de Mario Molina, el mexicano ganador del Premio Nobel de Química. El trabajo se publicó el 11 de junio en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos.

Según la investigación, el uso de mascarillas reduce de manera significativa los contagios, "en más de 78 mil en Italia del 6 al 9 de mayo y más de 66 mil en la Ciudad de Nueva York del 17 de abril al 9 de mayo. Otras medidas de mitigación, como el distanciamiento social aplicado en Estados Unidos, son insuficientes por sí mismas para proteger al público. Concluimos que la portación de mascarillas es el medio más efectivo para prevenir la transmisión interhumana. Esta práctica poco costosa, en conjunción con una cuarentena simultánea de distanciamiento social y el rastreo de casos, representa la mejor oportunidad de detener la pandemia de Covid-19".

En México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cabeza del esfuerzo gubernamental contra la pandemia, ha sido escéptico ante las mascarillas, que los mexicanos llamamos cubrebocas. El lunes 27 de abril el funcionario reconocía que "una persona que tiene la infección debe usar el cubrebocas para evitar contagiar a otros", pero añadía: "Aún no hay evidencia científica sobre si las personas que no tienen la infección deben usar los cubrebocas como una forma de protegerse contra el coronavirus. De acuerdo con un análisis realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, cuatro de seis estudios no encontraron que el uso de cubrebocas reduzca el contagio de infecciones respiratorias agudas".

Las autoridades sanitarias internacionales eran también reacias en un principio a recomendar el uso de mascarillas para la población en general, aunque desde el principio de la pandemia se advirtió que los países en que es habitual su empleo tenían tasas inferiores de contagios. Tanto el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos como la Organización Mundial de la Salud han cambiado ya su posición y recomiendan el uso general de mascarillas. El subsecretario López-Gatell lo hizo también en mayo pasado, pero sólo como "medida auxiliar".

El estudio de Renyi Zhang y sus colaboradores va más allá y plantea que las mascarillas son el método más eficaz para evitar contagios. Quizá más importante es que plantea la necesidad de que los gobiernos tomen medidas basadas en la ciencia. La recomendación es relevante en un país en que la directora general de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, descalifica la "ciencia neoliberal" y aplaude la "evidencia científica" del decálogo del presidente para "salir de la pandemia", el subsecretario López-Gatell afirma que la "fuerza moral" defiende al mandatario de contagios y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirma estar protegida del coronavirus por nanopartículas de cítricos.

Hoy más que nunca es importante defender el pensamiento científico, que nos recomienda generalizar el uso de mascarillas.

Médicos cubanos

Muchos médicos mexicanos se quejan de la contratación de facultativos cubanos por el gobierno. Argumentan que están menos preparados que los mexicanos y se les paga más sin que se les certifique como manda la ley. Es un desperdicio de recursos, dicen, que se necesitan para fortalecer a nuestro sector salud.

