Cienfuegos y el factor Ayotzinapa

El gobierno ejecutivo de Estados Unidos, su prestigiada Fiscalía General, determinó retirar los cargos en contra de un capturado en los Ángeles por la DEA, como presunto narcotraficante mexicano. Jamás en la historia había pasado algo así. Lo ocurrido es más fantástico y controversial cuando ese detenido, por suficientes pruebas en su contra, es nada más ni nada menos que el ex-secretario mexicano de la Defensa Nacional. El adusto y temible “padrino” general Salvador Cienfuegos.

La inédita decisión se ha convertido en un acertijo. Las conjeturas y críticas hasta ahora planteadas por la malpagada-comentocracia-nacional, van desde los absurdos más inconcebibles (fue un regalo del golfista Donald Trump, por el no reconocimiento al triunfo de Biden), hasta los reclamos de haber caído en una siniestra trampa; el más craso error diplomático-judicial del lopezobradorismo, que lo va condenar a la ignominia de la historia.

Se ha establecido en los más reconocidos medios de prensa estadounidenses dos teorías; una que México exigió la entrega del desaforado General bajo la amenaza de expulsar a los agentes de la DEA, que laboran en nuestro territorio, más de paso cancelar todo convenio de colaboración binacional antinarcóticos. --El patio trasero del imperio ¿amenazándolo? Un país tercermundista ¿haciendo recular al más poderoso gobierno del planeta? ¿Los patos tirándole a las escopetas? ¿Es en serio Washington Post?--.

No obstante, es esta la tesis que más se acerca a la reconvertida explicación dada en las mañaneras por el presidente Andrés Manuel. Luego de desbarrar en su primera impresión sobre la captura del jefe militar (donde AMLO declaró que la aprehensión de Cienfuegos, era una prueba más de que todas las autoridades del neoliberalismo autóctono estaban podridas hasta sus más altos mandos y niveles de gobierno), reculó como nunca antes. Devino después su definición de lo que pasó: sólo exigimos diplomáticamente el respeto a los acuerdos vigentes de cooperación en materia de la lucha compartida contra el crimen organizado entre ambas naciones. Se lo demandamos a nuestro buen amigo perdedor Donald Trump, y en 24 horas nos resolvió el problema. O sea que ya podemos negociar de tú a tú con el imperio. Vaya, vaya, enhorabuena.

La segunda tesis es un tanto más creíble. El gobierno de la 4T habría solicitado la devolución del general Cienfuegos a cambio de la captura y extradición del “Mencho”, o ya de plano, del Padrino mexicano de a de veras, el fantasmal Mayo Zambada; un par de los 10 criminales más buscados por el FBI. Esto pudiera ser, pues ambos gobiernos ganan algo. México, el supuesto respeto a su soberanía y la tranquilidad de la “incorruptible” élite militar. USA, la captura de peces gordos al que tiene rato de traerlos entre ojos, por la inundación de sus ciudades con fentanilo, la droga más letal y barata existente, que ha trastocado el mercado de las drogas en el vecino país del norte, con colosales pérdidas para muchos respetables empresarios del multimillonario mercado de las adicciones.

No obstante, la captura de un gran delincuente mexicano, por más publicitada y mediática que pueda ser, ha demostrado que no produce una utilidad política importante en una sociedad que ya se acostumbró a vivir bajo el poder fáctico de los jefes del narco y sus hordas, que deciden y generan miles de muertos cada mes. El ciudadano mexicano término medio ya ni siquiera se inmuta ante la captura de cualesquier capo traficante. Peor aún, si la transacción se confirmara en próximas semanas con la caída del “Mencho” o el “Mayo”, y con ello se validara la repatriación e inmunidad del general Cienfuegos, la jugada sería contraproducente en la percepción de la principal bandera de honradez y legalidad del régimen amlomista. Electoralmente sería gravemente negativo para Morena el próximo año.

La mejor periodista en investigaciones sobre el narcotráfico, Anabel Hernández, afirma que lo hecho por el gobierno mexicano de proteger al general Cienfuegos, de un largo juicio en Nueva York, es en error monumental, porque manda el peor mensaje de impunidad a toda la estructura militar y policiaca del país. Ella ha referido en sus recientes entrevistas lo dicho por el canciller Marcelo Ebrard, aquello de que no indagar sobre las serias acusaciones contra el general sería un suicidio para el gobierno mexicano. Pero la visión de Anabel da por sentado que Cienfuegos no va ser investigado ni detenido jamás. Y pasa por alto dos factores no menores. Uno: que la milicia mexicana no es cualquier poder, sino uno real y bien estructurado, para bien o para mal. Dos: que la captura y reclusión del general de marras no era una medalla que podría colgarse López Obrador, y que a final de cuentas su futura y previsible condena en Estados Unidos, no le redituaría políticamente nada en México.

Sin embargo, existe un factor que sí es vital para la cuarta transformación: el caso Ayotzinapa. El actual régimen mexicano carga a cuestas con un problema criminal-judicial-político, que lleva ya dos años demostrando su impotencia. Los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, es una piedra de molino metida en el zapato presidencial. Ese sí es un gran factor que cambia la suma de una valoración política de un gobierno que no quiere que la tragedia más parecida a la masacre del 68, pase a la historia como el ejemplo sempiterno de lo que no puede resolver una presidencia que se ufana de ser diferente a todo lo pasado en nuestro país en materia de corrupción e impunidad.

Metidos en proyectar digamos que; el presidente López Obrador metió las manos al fuego por Cienfuegos, a cambio de la solución definitiva del inexpugnable caso Ayotzinapa. Rescatar al general de morir olvidado en una celda de un país extranjero, si y sólo si, se comprometiera a revelar lo que realmente ocurrió con los malogrados normalistas. Porque quién si no es el General Secretario de la Defensa Nacional en el año 2014, quien sabe perfectamente qué demonios pasó la negra noche del 26 de septiembre de ese año en el pequeño y pobre municipio de Iguala, Guerrero. Quién si no el general Cienfuegos puede aportar las pruebas contundentes de la verdadera verdad de todo lo que ha costado y podría seguir costando en millones y millones de pesos, manifestaciones, conflictos y desesperanza en un gobierno que le ha dado todo al Ejército y la Marina, pero no puede conseguir la única y ansiada historia real de una masacre que fustigará la conciencia de la 4T cada día que pase sin saber, mientras no se esclarezca y se conozca la hasta ahora inalcanzable verdad. Al tiempo.