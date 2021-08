Cinco años de un gobierno estéril

En esto se puede resumir la administración estatal que está a punto de concluir: un gobierno “estéril”, sin frutos, sin un solo resultado palpable; es más sin un solo sello que la pueda caracterizar, desde luego en sentido positivo, lo cual quedó claro en el último evento que realizó al presentar un recuento de los 5 años de gobierno.

Dejando de lado cualquier sesgo de tipo político o sectario, ¿cuál fue la obra o política pública más importante de la aún administración que le haya permitido un avance a los chihuahuenses?

Desde luego este artículo no pretende ni siquiera hacer un análisis detallado de uno sólo de los rubros del gobierno que concluye, pero de manera superficial se puede exponer detalles en las áreas de la administración pública, los temas más sentidos como la educación y salud, y desde luego la principal política pública impulsada por Javier Corral.

Lo mínimo que se espera de cualquier administración pública es un adecuado control del gasto y desde luego una pulcra gestión.

El gobierno de Javier Corral llega a su término con una deuda pública de 48 mil 473 millones de pesos, según sus propias palabras, y asegura que esto representa mil millones de pesos menos de la deuda que heredó de la anterior administración, pero olvidó informar un detalle, todo lo que se pagó en este periodo.

Como lo revela la publicación del día de ayer de este medio de comunicación, en estos cinco años se pagaron casi 32 mil millones de pesos, es decir más del 65 por ciento del total de la deuda, lo que revela un pésimo manejo de la deuda, un barril sin fondo a donde se fueron los recursos de los chihuahuenses y por ello simplemente no hay obra, no hay ninguna política pública, simplemente no hubo administración.

En estos cinco años los únicos que se vieron beneficiados fueron los bancos, esos acreedores que seguirán chupando los recursos de los chihuahuenses si no existe una política administrativa más asertiva, y sobre todo con un mayor compromiso social.

Como se señala a detalle en la publicación https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/pago-estado-por-deuda-31917-mdp-en-5-anos-20210821-1832449.html, miles de millones de pesos se fueron por la incapacidad de conseguir mejor opciones crediticias y optar por créditos a corto plazo que se realizaron en lo oscurito.

¿Alguien podrá informarnos de alguna obra importante o logro en materia de educación o salud?, desde luego que no, aquí también cayó como “anillo al dedo” la pandemia, ahí se han ido de la misma manera, miles de millones de pesos, un destino nada transparente y simplemente las condiciones de atención siguen igual o peor.

Por último dejamos el tema más controversial: el combate a la corrupción, que él mismo se jacta de ser lo más importante que realizó.

Aún sigue en construcción y en espera que empiece a funcionar el tan llamado Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua, que lo único que ha representado para la entidad es una gran carga burocrática pero sin un sólo resultado, y muestra de ello es que no hay ninguna mención en este quinto informe.

Huecas suenan sus palabras en este quinto informe: “También cumplimos el principal compromiso que tuvimos con el pueblo de Chihuahua desde la campaña electoral en lo referente al combate a la corrupción sin distingos, sin excepciones, ni privilegios, ni persecuciones a modo, con absoluta congruencia con nuestros principios, pero además logramos cerrar el círculo, a través de la reparación del daño, devolviendo a la gente en obras y servicios el dinero robado en la Administración pasada, a través del Fondo Justicia para Chihuahua”.

Tan sólo aquí en este rubro existe una telaraña que raya en la complicidad: se ha hablado de cientos de millones de pesos recuperados, pero nadie da cifras exactas, menos el destino que se le ha dado a ello, mucho menos un listado de personas o instituciones beneficiadas.

Y sobre las formas en que se ha conducido todo el aparato de gobierno es muy clara la resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde señala a Javier Corral que vulneró la presunción de inocencia de la hoy gobernadora electa, Maru Campos, y le prohíbe, ahora sí, que mientras siga en el cargo, la publicación de información y manifestar juicios de valor públicos, respecto a los procesos judiciales y administrativos en los que sea parte quien será su sucesora.

Vale pena de nuevo retomar una de las frases tal vez más profundas de Javier Corral en su último informe: “Ahora me declaro libre de rencores y resabios, que me impidan la honda satisfacción de desear lo mejor para mi tierra, para mi gente”… pero como en todo su gobierno no se detiene a saber si la sociedad, los políticos, empresarios, maestros, periodistas, policías, en fin la comunidad en general guardan algún rencor de su gestión, que si sólo quisiera escuchar un poco se daría cuenta del gran resentimiento, encono y hasta estela de odio que dejó en este quinquenio.