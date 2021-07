Cine, confinamiento, confinamiento, cine…

Después de permanecer encerrados 1 año, cuatro meses y un día, llegué a la conclusión de que las personas, tiranos de tribuna y tiranos de jacal, desde luego las tiranas no quedan fuera; no les interese un comino ser libres, quieren ser poderosos y quien busca y ejerce el poder ha renunciado a la libertad para siempre.

Cuando ejerces el poder, cuando te empoderas, tus acciones van referidas al otro, a que no hagas y en cambio obligues a otros a hacer. Nostros los libres, libres del poder y de los empoderados, no le damos órdenes ni al perro y vamos por la vida con amor por la senda que nosotros mismos construimos. Sin embargo las sufridoras y las empoderadas, siempre encuentran la forma de que otros hagan lo que ellas no hacer lo que quieren, despreciando su tiempo en forzar a los demás a hacer su voluntad.

La sufridoras, lloran por hombres horrendos que las maltratan, no les darán dinero para niño y desde luego no permiten que el padre vea al niño porque presentan en los juzgados familiares una foto con Photoshop donde se ve claramente que el padre del niño es Herodes. Así, sin haber trabajado nunca, ni de madres, consiguen casa, dinero y amantes que les dan más dinero, pero desperdician el precioso tiempo de ser ellas mismas mientras buscan ser víctimas indemnizables.

Las feministas empoderadas no son explotadas por el hombre, no, explotan al hombre para que les dé dinero para explotar a otra mujer, casi siempre indígena, que haga el trabajo doméstico y cuide a los niños, es que ellas son tan buenitas que gustan de darle oportunidad a los indígenas. Usan su sexualidad como moneda de cambio porque no están al capricho del marido, le exigen cuentas de su salario; profundamente acomplejadas y desoladas porque saben que nunca serán la mitad de inteligente y capaces que sus esposos, quienes no cuentan nada sobre el maltrato que sufren porque ¿quién lo creería?

En relación a las conductas ya descritas, dominadora-dominado o viceversa, me puse a reflexionar sobre cine y llama mi atención que en las películas, nunca salen hombres completamente desnudos, y de veras que yo no me imaginaba que la razón era que muchos hombres tenían, y tienen, el esclavizante miedo a que las mujeres comparen el tamaño de los penes, ¡aaaayyyyy, no manchen!, en parte esto explica porque los griegos colocaban en los desnudos masculinos unos genitales casi infantiles que se perdían en la magnificencia de la escultura.

Y siguiendo con el cine, le platico de cuatro películas comerciales pero extraordinarias, con narraciones peculiares y temáticas incómodas, para aquellas y aquellos que consideran un éxito reducir a su prójimo a la condición de esclavos o mascotas, la primera película – recomendable para seguir estos cientos de días que nos quedan por delante en esta pandemia es “Las Cazafantasmas”.

“Las Caza fantasmas” relata la historia de cuatro mujeres que comienzan un negocio en la ciudad de Nueva York (ya saben cuál), y su extraordinario secretario llamado Kevin, interpretado por Chris Hemsworth, quien es despistado, bobo y rubio, sin el menor talento para algo distinto al modelaje. Esta película presenta un genial cambio de roles de género, y lo difícil que puede ser a las mujeres ganar credibilidad ante la sociedad, el filme nos presenta también un hombre que es guapo, idiota, baila sexi y recibe órdenes de cuatro mujeres cuarentonas, eso fue un golpe muy duro para los machines. Por obvias razones la película no pudo ser tratada bien por la crítica.

La otra película para tus cientos de días en casa es Mad Max: Furia en la Carretera. La película muestra a un líder macho, monstruoso que encierra mujeres bellas para procrear, amas de casa, viven mejor que todos en ese mundo destruido, pero la comodidad no sustituye a la libertad buscan la manera de escapar de su jaula de hierro pasado. Max resolvió que la mejor forma de sobrevivir era penando solo por el mundo. Sin embargo, se ve arrastrado a formar parte de un grupo de mujeres que huye a través del desierto en un vehículo acorazado conducido por una Emperatriz de élite: Furiosa. Iracundo, el Señor de la Guerra moviliza a todas sus bandas y persigue implacablemente a las prófugas en un combate de altas revoluciones.

En Mad Max: Furia en la Carretera, las mujeres procrean, huyen, disparan, matan y aman, son dueñas de su existencia. La escena final en la que Max levanta en alto la mano de Furiosa, deja claro que las mujeres pueden construir un mundo para todos.

Y ahora mi favorita, “La Fantabuosa Emancipación de una Harley Quinn” o “Aves de Presa”. La película es explícita, el señor G arroja de su vida a Harley (Margot Robbie) tal como lo hizo su propio padre en su infancia. Sus antiguas víctimas ahora la persiguen, pero ella jamás llora, pide piedad o se finge inocente. Primera película en solitario de la súper villana, una original adaptación de los cómics “Birds Of Prey” donde la actriz es productora y que también es dirigida por una mujer, Cathy Yan.

La ex novia del Guasón y tres mujeres talentosas unidas por la causalidad, harán equipo para salvar la vida de una joven ladrona llamada Cassandra Cain, amenazada por un criminal sádico conocido como Máscara Negra (Ewan McGregor). Un elemento notable en esta producción a cargo de una mujer, es el respeto al cuerpo femenino; en “Escuadrón Suicida”, Harley aparece casi como striper, en esta película el vestuario es una explosión de colores, una verdadera belleza que trata con dignidad el cuerpo de las protagonistas. Ellas no lloran y no piden perdón, ellas no creen en la autocompasión.

Ahora que, si te entra la nostalgia por la telenovela mexicana estilo Rina, puedes ver la interpretación del Guasón que hace Joaquín Phoenix. El Joker sufre mucho, él no tiene la culpa de nada, un personaje muy similar a las feminidades tóxicas, Arthur Fleck se cree con derecho a lastimar al prójimo para saciar su resentimiento; es la solterona sin talento con ínfulas de grandeza que cuida a su mamá sin gusto, y que busca la manera de saciar su soberbia, empoderándose -en este caso- atacando con ira a los demás.

Le recomiendo una tarde de cine con estas cintas y si usted aún conserva su autocompasión, déjela olvidada por ahí y aligérese de necedades; sea simplemente libre y abandone por ahí sus caprichos y complejos, que esta pandemia va para largo.