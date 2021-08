Citas no citables, parte uno

“Nuestras imperfecciones nos ayudan a tener miedo. Tratar de resolverlas nos ayuda a tener valor”

Vittorio Gassman, director italiano de cine y teatro

El español suele ser calificado como uno de los idiomas más ricos del mundo. Esta aseveración representa indudablemente una agraciada hipótesis que nos hace sentir bien como hispanoparlantes. Sin embargo, ese sentimiento de orgullo nos compromete, sobre todo a los abogados, a emplearlo de la mejor manera posible respetando los principios de la lógica.

Es común en el sistema oral que los abogados incurramos en expresiones que se alejan de su significado gramatical, llegando al grado de convertirlas en falacias, redundancias o pleonasmos.

No debemos perder de vista que no porque una frase o palabra mal empleada se diga muchas veces, adquieren patente de pensamiento correcto (de acuerdo con las leyes de la razón) o verdadero (que está de acuerdo con la realidad), eso representaría un sofisma populista.

A continuación expongo algunas locuciones que a mi parecer, debiéramos corregir:

“Se apertura la audiencia”. Una audiencia no es una cuenta de banco que se pueda aperturar. Lo que el juez hace es declarar abierta la audiencia, o abrir la audiencia, o iniciar la audiencia. No existe en español el verbo aperturar, sin embargo es más común su utilización en la banca que en el foro.

“Ministerios Públicos, procedan a su individualización…”. Esto es incorrecto, el Ministerio Público es una institución (y sólo una). No es una persona física. Quienes acuden a la audiencia van en su representación, es decir, son agentes del Ministerio Público.

“Señor defensor, le vuelvo a repetir…”. Repetir significa volver a decir lo que ya se dijo, por lo que decir “le vuelvo” y posteriormente “repetir”, resulta innecesario. Bastaría con decir “le repito”.

“Defensa, sus conclusiones finales”. Esta expresión es redundante, sobra la palabra “finales”, porque la conclusión implica fin o terminación. Con pedir a las partes sus conclusiones o alegatos de clausura es suficiente.

“Se cita a los intervinientes no antes de las dos de la tarde” Esta forma de citatorio es una pésima importación chilena que ha ido desapareciendo poco a poco del léxico judicial local, puesto que se les ha hecho saber a los jueces y magistrados, y así lo han entendido, que los litigantes podemos llegar, como en el caso, a las cuatro o cinco de la tarde sin contravenir su instrucción “…no antes de las dos…” El citatorio debe ser claro: “se cita a las dos de la tarde”.

“Escapando a toda velocidad”. En una formulación de imputación o acusación, esta proposición fáctica resulta poco clara, puesto que no establece una velocidad específica sobre la que los peritos en tránsito terrestre puedan validar hipótesis que inciden en el esclarecimiento del evento.

“Se solicita se imponga la máxima pena al acusado”. No olvidemos que el Código Penal prevé la actualización de ciertas circunstancias agravantes para la individualización de las sanciones, y aunque es posible, resulta poco probable que se satisfagan en su totalidad para la imposición de la pena máxima, tal como la experiencia nos lo ha enseñado.

“Al desviar fuertes cantidades del erario público”. Con decir erario es suficiente, agregarle público es redundante. Erario, según el diccionario Nauta Maius, significa tesoro público.

“Descendiendo el copiloto del automotor…” No, los vehículos no traen copiloto, es material y jurídicamente imposible traerlo a bordo. Los grandes aviones traen dos pilotos y los barcos en maniobra requieren de por lo menos tres pilotos (práctico, capitán y oficial de guardia) porque así lo exige la complejidad de la navegación, pero en el manejo de un vehículo automotor no interviene otra persona más que el conductor. Jurídicamente no existe el copiloto, sólo el conductor y los pasajeros, al decir de los artículos 3, 36, 48 y otros relativos de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua.

“¿Qué hizo usted el pasado dos de julio de dos mil quince?” Resulta redundante el vocablo pasado, puesto que se infiere que el dos de julio de dos mil quince ya pasó.

“Testigo ¿pudiera hacernos un resumen breve de su narración?” Con decir un resumen es suficiente. Resumen implica brevedad.

“Señor defensor ¿tiene pruebas que ofertar?” No no, no estamos en el mercado buscando ofertas en frutas y verduras. Las pruebas no son artículos que se oferten, se ofrecen y punto.

“Señor juez, mi representado cuenta con una aseguranza”. Lo que el defensor quiso decir es que su cliente cuenta con un seguro. El significado de aseguranza, vocablo en desuso y no contenido en el diccionario de la Real Academia, lo podemos encontrar en el antiguo Diccionario de Legislación y Jurisprudencia de don Joaquín Escriche.

Cierro esta entrega con una frase de Lynn Johnston, caricaturista canadiense, ganadora del premio Pulitzer 1994: “En cierto modo, una cierta autocrítica es algo bueno, porque te mantiene humilde”.