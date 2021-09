Ciudad Deportiva…víctima de Javier Corral.

El 02 de septiembre de 2020, Javier Corral junto a Juan Pedro Santa Rosa, este último quien todavía se desempeña como Director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, así como otros funcionarios del gabinete estatal, anunciaron con bombo y platillo la inversión de 71 millones de pesos, (cantidad nada despreciable) en la Deportiva, un emblemático espacio de esta ciudad.

En esa fecha se declaró que para enero de 2021 los trabajos de rehabilitación a tan importante lugar estarían terminados, para variar y no perder la costumbre Javier Corral deja esta cuenta pendiente a la sociedad chihuahuense.

La información que cito sobre la inversión y la fecha de terminación fue publicada en el portal de gobierno del estado, y el día primero de septiembre de 2021, Juan Pedro Santa Rosa, confirmó que los trabajos de rehabilitación de la Ciudad Deportiva, no serían terminados, es decir será una obra más que el gobierno estatal deja a medias, me pregunto, ¿existen los recursos financieros para que la administración entrante termine los trabajos de remodelación?, eso lo sabremos en unos días.

Y mientras eso sucede, la Ciudad Deportiva será una obra inconclusa de Javier Corral, es inverosímil que ni siquiera un espacio en el que es un punto de reunión de familias y amigos de nuestra ciudad lo entreguen como una zona de guerra, ¿no me cree?, acuda usted mismo a la Deportiva, y podrá observar que en efecto ya se encuentra con mejor sistema de iluminación, sin embargo podrá ver bolsas de basura por todos lados, siendo una muestra que estas no han sido recolectadas, las lluvias que se han presentado en la ciudad son el pretexto ideal para justificar el crecimiento del pasto, la señalética que hay a lo largo de los corredores es por demás obsoleta, y frente al Estadio Olímpico veremos que la explanada se encuentra llena de material de construcción, el cual espero no se haya averiado con las lluvias.

Javier Corral y su equipo al menos debieron esforzarse para culminar la remodelación de la deportiva pues el mismo declaró:

“Este es uno de los espacios más importantes a donde la gente viene a activarse físicamente, a caminar, a correr, desde muy temprano. Hay esa buena costumbre, esa disciplina en la ciudad de Chihuahua, porque este es un espacio realmente privilegiado para las y los habitantes de nuestra capital. Yo corro aquí”.

Ante tal declaración, solo podemos decir este señor ni siquiera fue capaz de terminar una obra de la que el mismo sería beneficiado…sin palabras.

Y será entonces una tarea más para la gobernadora electa María Eugenia Campos, poner manos a la obra y terminar los trabajos de remodelación, para entregar a la ciudadanía un espacio digno, en el que hasta Javier Corral y Juan Pedro Santa Rosa practiquen deporte.

Hace 5 años Javier Corral, ganó la gubernatura con la promesa de perseguir a los corruptos, de conducirse con honestidad y de trabajar en beneficio de Chihuahua, hoy podemos confirmar que el prometer no empobrece, y sin duda alguna el quinquenio encabezado por Corral, así como quienes formaron parte de su gabinete serán recordados como la peor administración estatal en la historia de nuestro estado, pues nunca asumieron con responsabilidad y profesionalismo el cargo que se les confirió.

Como dice una conocida frase:

“El primer acto de corrupción que un funcionario público comete es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias”.

Esperemos que el inicio del nuevo gobierno traiga consigo una mejor forma de gobernar, exigimos un gobierno eficaz, eficiente, porque de voraces funcionarios que solo llegan a llenar sus bolsillos hemos llegado al hartazgo.

Mtra. en Administración Pública