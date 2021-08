Ciudad herida

El sexenio de Patricio Martínez se caracterizó por una deformidad profesional que hacía que se sintiera el gobernador de una ciudad, si bien medianamente disfrutamos del palomar, el proceso de regeneración del Hospital General de Chihuahua fue algo esplendoroso, el hospital atendía por sumas de $5 a personas rarámuri en condición de pobreza, gente de la periferia, madres solas e incluso drogadictos en la indigencia. Cuenta la leyenda que cuando Patricio Martínez hizo una visita por el hospital, brincando charcos de agua y pateando basura volteó furioso a ver al entonces director y le exigió la reforma integral del hospital, el burócrata de corazón le preguntó: - ¿Y cómo para cuándo sería eso?, el gobernador, furioso, le respondió:- ¿no quiere que le diga también a qué hora.

Sí, extrañamos esas obras de arte que eran el Hotel Apolo y el Café Merino, pero es triste pensar que estábamos mejor cuando estábamos peor. Hoy el Hospital General ha vuelto a ser sucio, tener fugas de agua y falta de medicamentos, las fuentes danzarinas que sustituyeron al Hotel Apolo son un basurero, el presunto estacionamiento central por el cual derribaron antiguos departamentos de adobe, albergan hoy el famoso pantano de la Niños Héroes que un día va a producir un virus más brusco que el Covid 19. No he podido llevar a mis hijos a pasear al parque de diversión de del DIF porque lleva cinco años cerrado, y francamente aunque lo abrieran no iría, con el poco mantenimiento que ha recibido y esa espantante rueda de la fortuna, corremos el riesgo de terminar como en una de esas películas de Destino Final.

Pero si el Hospital General hace agua, el Hospital Central está como de bombardeo en Sarajevo, se trata de un hospital de guerra que ha sobrevivido al bombardeo de este quinquenio, y sus pacientes esperan un milagro para no morir, no por la enfermedad que los llevó al hospital, sino por las enfermedades que pueden adquirir en tan insalubres condiciones.

El Hospital Central se encuentra en tales condiciones que el gobernador se negó a entrar a sus instalaciones para filmar un breve spot sobre el coronavirus.

Si usted levanta la mirada, verá que el ala izquierda del edificio cayó, no hay techo en el tercer piso y las ventanas están rotas, el agua se filtra piso tras piso hasta la entrada del hospital, de seguir así el personal sanitario que trabaja ahí, pronto padecerán pie de trinchera, un padecimiento por la humedad constante del agua sucia en los pies; lo que debieron soportar los combatientes de la Primera Guerra Mundial, hoy en el 2021, la padecerán los médicos de un hospital público de un estado próspero con amplia nómina. Claro que el personal y los pacientes están en constante peligro de morir por un derrumbe del hospital.

El secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera parece no entender que la reparación de los daños al hospital no le corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia y mucho menos a la dispendiosa Secretaría de Cultura. El Instituto de Antropología valora los daños del edificio que ya tiene 122 años y sugiere las mejores técnicas y estrategias para su restauración. La Secretaría de Cultura al mando de la Sra. Concha Landa se encargará de recuperar los archivos dañados por la lluvia, pero de dinero no hablamos, así que más vale que el Secretario de Salud abra el corazón y vaya gestionando la limpieza y reparaciones de un hospital que por más de cien años ha dado servicio a los más desprotegidos.

Las ráfagas de viento del pasado 19 de julio arrancaron las láminas del tercer piso del hospital, ¿porqué láminas, mísero-tacaños?, la centenaria estructura de madera que da solidez a los muros y techos no ha sido modificada desde su construcción, la madera absorbe la humedad y agrega peso a la estructura, me parece urgente que esta estructura de madera sea sustituida por una estructura metálica; que se lleve a cabo un proceso de sellado de adobe y cantera para que también se vuelvan impermeables.

Hay tantas obras y demoliciones de las que nadie, mucho menos el gobernador, dan cuenta. La demolición de la antigua Casa de Gobierno, misma que fue usada para realizar los interrogatorios especiales de la Operación Justicia, es algo que requiere una explicación, ¿Qué había en esa casa? ¿Qué guardaban esos cimientos? ¿La momia del rey Tut?

Es imposible entender la lógica de derribar hasta los cimientos un edificio público, cuando te urge un hospital nuevo. Esperemos que el Hospital Central no se caiga de aquí a que la gobernadora electa tome posesión, tiene tantos desarreglos por arreglar;

Los ciudadanos necesitamos que alguien nos dé una explicación del destino de la Casa de Gobierno, puesto que era, al igual que el Hotel Apolo y el Hospital Central, patrimonio de nosotros los chihuahuenses.

Cuando eso ocurra, como dijo Pablo Milanés “En una hermosa plaza liberada, me sentaré a llorar por los ausentes”.