No soy una jovencita, ni qué decir, nací hace ya bastante tiempo. Festejé mi cumpleaños 312 el pasado 12 de octubre; o séase que libra soy. Lo justo me viene de origen. El significado de mi nombre es un acertijo de la historia. Nadie sabe bien a bien si soy tierra de conejos o lugar de dunas o qué se yo. Pero a mí me encanta que mi nombre se haya convertido en expresión nacional de asombro: ¡ah Chihuahua! exclaman propios y extraños. Y me gusta, como no, me gusta estar en boca de todos.

Que la vida me ha maltratado un tanto, pues sí, que se le va hacer, pero ni menos que a ninguna ni más que a nadie. Tengo en mi haber mucho de que estar orgullosa y satisfecha en mi largo caminar de historia antigua y moderna.

Cuerpo esbelto ostento, más plano que protuberante. Mi piel morena ha sido quemada año tras año por el sol de verano que me calienta como carbón ardiente en el asador de suculenta carne. De vez en cuando me visto hermosa de blanco en el frio y otras más me empapo de lluvia cuando los dioses del tiempo me quieren bañar para limpiar mis calles y canales de arcilla, asfalto y cemento. Tierra soy de guerra y de paz. Ensangrentada por la Independencia, la Reforma y la Revolución. Y vuelta a hacerme sufrir con el maldito narcotráfico. Cuna de héroes y de gobernantes ladrones. Ciudad de todos los aquí presentes y de los ausentes también. Inconmensurable me siento capital de pesares y sueños, de tristezas y dichas, de lágrimas y risas. Leal amada Chihuahua que doy vida con mi imperecedera esperanza.

Pero para fincarme el renombre de ciudad inteligente debo de hablar de lo bueno y lo malo que me pasa en la actual etapa de mí acontecer. Trataré de ser equilibrada para no parecer histérica incomprendida. Y aunque prefiero aquello del pesimismo de la inteligencia sobre el optimismo de la voluntad, hablaré con verdad, como frente a un buen sicoanalista de modernas urbes.

Que el aumento poblacional me ha engordado en exceso ni como esconderlo. Como toda metrópoli en el mundo he seguido el modelo de crecimiento dictado por el capitalismo desde hace siglos. En tiempo reciente la necesidad de instaurar zonas industriales vitales para la creación de empleo me marcaron. Como manchas de moho vi nacerme cientos de asentamientos humanos desordenados en donde alojar a masas de trabajadores y brindarles un mínimo lugar para vivir.

Desde siempre, como parte del norte trabajador, he sido tierra prometida que genera fe socioeconómica. Polo de desarrollo donde antes sólo había arena de semi-desierto y es cierto. Yo y mi malquerida hermana Juárez, somos ejemplos clásicos del progreso manufacturero, que no sólo le dio trabajo a los oriundos, sino provocó la llegada de miles de migrantes de todo el país que se naturalizaron chihuahuenses. Amorosa les he abierto los brazos a todos mis hijos sin importar su origen, que caray.

Más si ciudad inteligente me quieren ver, necesario es hablar, por ejemplo, de los defectos de mi piel que me avergüenzan. Cicatrices de viruela me han dejado por doquier los hombres de las Juntas de Aguas. Registros de agua potable les llaman. Pequeños oscuros fosos que acumulan basura, hierbas, alimañas. Trampas para todo caminante que se anegan de aguas pútridas como pus de repugnante absceso. Pues sus desaparecidas tapas, primero de hierro y ahora de frágil plástico, han sido ejemplo histórico de la incapacidad de los ingenieros municipales para solucionar un menospreciado problema urbano. Como puede ser posible, digo yo mujer práctica, que teniendo en mi seno producción tecnológica de punta, --electrónica-aeroespacial-cibernética--; que albergando a institutos tecnológicos, politécnicos, universidades de donde han salido campeones mundiales de ciencia y cerebros ubicados por la NASA, no haya existido una opción para un plan, un proyecto, una simple buena idea, que logre por fin poner fin a mi defecto-epidérmico-banquetero mantenido por cuanto Presidente Municipal asume el cargo. ¿Qué nunca caminarán por los alrededores de su Palacio, para avergonzarse de este lamentable cáncer de mis calles que me afea y lastima sin remedio?

Si con buen sentido común lograron instalarme “feítas” pero funcionales glorietas de mil pesos, (monumentos a la austeridad) que correctamente han agilizado el tránsito automovilístico en no pocas conflictivas intersecciones viales ¿no podría repetirse la hazaña ingenieril para beneficio de todos los peatones de Chihuahua? Mi esperanza como la de todos al último morirá.

Y cómo callar, si me pretendo inteligente ciudad, otra tragedia de mi género. No creo que exista en todo México una zona de tolerancia, un área urbana donde se prostituyen mujeres, que se ubique entre la Catedral y el Poder Judicial de una Capital. No lo creo. Justo en el centro, en mi corazón, el penoso espectáculo de la prostitución. --Alabado sea el Señor--. Creer que ninguna autoridad lo vea. Pensar que si van a misa en Catedral los fervientes políticos católicos que nos han gobernado, puedan no saber que a esa misma hora y a 300 metros de donde rezan y comulgan existen mujeres vendiendo su cuerpo como respetables trabajadoras del oficio más antiguo del mundo. Quizás alguien podría argumentar que el fenómeno es justa piedad cristiana convertida en derecho humano para esas féminas que por lustros han estado ahí. Pero vergonzante es y será que desde las ventanas de las oficinas de juezas y jueces, ejemplos de moralidad, bien se pueda mirar el pecador comercio local de la carne. Y peor todavía, que las jovencitas y jóvenes de bachilleres también lo observen cada mañana de camino a su escuela, como parte natural de mi paisaje citadino. --Cristo ten piedad--. De qué tamaño puede ser el poder fáctico que ha impedido desde siempre la reubicación de este problema social para alejarlo del centro de mi ser.

Y cómo olvidar a mis dos queridos cerros: el Grande y el Coronel, como turgentes pechos que han reflejado la belleza de mi geografía. Afortunadamente no me los han amputado, a dios gracias. Lamentable es que al del Coronel lo hayan desgraciado en su cima con antenas de radiotransmisión televisiva. Pero vaya pues, al final el daño contra-natura es menor. Que a mi Cerro Grande ya lo quieran comenzar a carcomer para instalar gasolineras en sus faldas es otra falta de respeto a mi naturaleza dibujada en el mismísimo escudo estatal. Pero bendito sea Dios, aún me quedan queridos hijos defensores, que habrán de seguir dando las batallas de mi protección.

A tres siglos de mi nacimiento sigo siendo la Chihuahua capital del estado más grande de México. Pero para ser verdadera ciudad inteligente indispensable es que me habiten autoridades inteligentes y ciudadanos más todavía. Orgullosa me siento de las luchas que he brindado a sangre y fuego en mi reconocida historia. Voy a seguir aquí eternamente hermosa en mi caminar. Seguiré luchando por lo que creo afianzando mi glorioso destino. Con el amor y la valentía de todos mis hijos: los legítimos imprescindibles y los que me llegaron de fuera para quedarse a sufrir y ser felices en esta tierra incomparable, bendita y bien amada.