Los feminicidios en México siguen al alza, 78 mujeres en promedio, fueron asesinadas cada mes de enero a julio, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública así lo revelan, un total de 549 víctimas que, comparadas respecto a los mismos siete meses del año anterior, que fueron 519, refleja un aumento de 5.8%. Ni protocolos internacionales, bastas legislaciones, alertas de género, el activismo de colectivos feministas, la capacitación de los gobiernos en materia de perspectiva de género, las recomendaciones de organismos oficiales internacionales y la observancia de la CNDH han frenado esta ola de violencia.

El confinamiento por Covid-19, el retorno a la “nueva normalidad”, la cultura patriarcal ejercida desde hace siglos, el desinterés de los gobiernos por atender el tema y el mutis ciudadano, han provocado que las mujeres y niñas vivan diariamente expuestas al maltrato físico, sexual, sicológico, laboral, patrimonial e institucional. Muchos dirán, que quienes alzamos la voz por denunciar estas violaciones parecemos discos rayados, hasta no apagar la flama de la violencia de género seguiremos ocupando las calles, espacios informativos, y redes sociales para denunciar la opacidad gubernamental.

Ante el panorama desolador, colectivos de víctimas y feministas tomaron desde hace días, las instalaciones de la CNDH, exigen justicia, ser escuchadas por las autoridades, desde la creación de la Comisión, la mayoría de sus recomendaciones por desgracia no son atendidas por la autoridad, no obligan a una reparación del daño, según evidencia periodística, sustentada por señalamientos de expertos, pareciera otra dependencia más del abultado aparato oficial. Hasta ahora, el mandato de la 4T, ha descalificado a las agrupaciones feministas, tachándolas de violentas; ha desmentido las cifras y desatendido las recomendaciones de organismos oficiales internacionales; ha cancelado programas de apoyo para mujeres; recordemos que hace un año, trató de sepultar a los refugios para mujeres víctimas de violencia, en ese entonces la crítica lo obligo a recular.

Entre las manifestantes de la CNDH, se escucha el reclamo de Erika, su hija tenía 7 años cuando el hermano de su padrastro abusó sexualmente de ella, todos vivían en la misma casa, debido a las condiciones de pobreza; tras la denuncia, ellas se quedaron sin techo. Tres años han pasado y no hay justicia, el presunto agresor sigue libre y Erika y su hija no tienen dónde vivir. Por eso, ahora denuncia que se quedará en el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del Centro Histórico, asegurando entre sus clamores que ya no lo devolverán, se convertirá en un refugio para cientos de mujeres que por vergüenza y temor guardan silencio de las vejaciones, tentando a la muerte.

Según la crónica, fue la hija de Erika, ahora de 10 años, quien pintó sobre el cuadro de Francisco I. Madero que estaba al interior de la Comisión, AMLO en su mañanera señalo: “No estoy de acuerdo en la violencia en el vandalismo no estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco I. Madero, yo creo que quién conoce la historia de este luchador social sabe que debemos guardarle respeto. Se le conoce a Madero como el apóstol de la democracia, el dio su vida por luchar en contra de la dictadura porfirista…Quien atenta contra la figura de Madero es porque no conoce la historia o porque es un conservador”.

Como respuesta, Erika señaló: “Este cuadro, estas flores, estos labios pintados, se los pintó mi hija. Mi hija, una niña que a los 7 años fue abusada sexualmente. Entonces quiero decirle a ese presidente que cómo se indigna por este cuadro, ¿por qué no se indigna cuando abusaron de mi hija?”.

Las manifestantes también mostraron otros cuadros de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Benito Juárez, exhibidos de cabeza, dijeron: “porque todo está de cabeza en este país”. Ofrecieron subastarlos para conseguir algo de la reparación del daño, Erika como muchas mujeres más en el país, recibe un apoyo de 300 pesos cada tres meses, mientras sigue con el proceso legal y sin casa.

Otra cara visible del movimiento Ni Una Menos, es Yesenia Zamudio, madre de Marichuy Jaimes, asesinada en 2016, quien hasta ahora el delito sigue impune. En la sede, irrumpieron niñas y niños, familiares de personas desaparecidas, y jóvenes de colectivas como Crianza Feminista, Movimiento Estudiantil Feminista o Aquelarre Violeta. Estas colectivas montaron una mesa como centro de acopio, recibieron donaciones de productos básicos y colchonetas, tanto para las mujeres que están dentro del edificio como para ayudar a otras víctimas.

El lunes pasado se había llegado a un acuerdo con una parte de las familias que permanecen al interior para tener un diálogo con autoridades de la CNDH y de la Secretaría de Gobernación (Segob), que finalmente no se concretó porque pretendía que fueran las inconformes quienes se trasladaran a otras oficinas, mientras que las autoridades de la Comisión rechazaron acudir al lugar de la toma, con el argumento de que hay otras manifestantes que no quieren dialogar. Como se dice vulgarmente “La burra no era arisca, la hicieron”.

¿Cómo empezó la protesta? Diarios informativos reseñaron que María Isela Valdez se volvió noticia nacional cuando se arrodilló ante López Obrador en Palacio Nacional para pedirle justicia en el caso de su hijo Roberto Quiroa, desaparecido en Tamaulipas en 2014, quien cuenta que AMLO le respondió “te lo voy a entregar”. Ha pasado más de un año desde esa única vez en que familiares de desaparecidos pudieron reunirse directamente con el presidente, que estuvo lleno de reclamos y en la que les prometió que cada tres meses revisarían sus casos, pero nada de eso ha pasado. Así que María Isela y otras víctimas del Colectivo 10 de Marzo instalaron hace unos meses un plantón en la puerta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la CNDH. Muchos podrán estar de acuerdo o no en la forma de protestar, lo cierto es que el espíritu de las demandas es justa, nadie quisiera ocupar sus zapatos, el dolor que los corroe, exigiendo justicia bajo la sinrazón, la ceguera y la miopía institucional.

En su Segundo Informe de Gobierno, el presidente afirmó que en los feminicidios y otros delitos de género se registró una baja de hasta el 30% en comparación con noviembre de 2018, sin embargo datos del mismo gobierno demuestran lo contrario. De acuerdo con cifras del gobierno federal, en 2018 se registraron 891 presuntos feminicidios, para 2019 (primer año del actual gobierno) subió a 934, y en siete meses de este 2020 ya se han registrado 549, más de la mitad del año anterior. El documento Información sobre violencia contra las mujeres, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también revela una tendencia a la alza en los delitos de feminicidio desde hace 5 años.

AMLO ha sido cuestionado sobre estas contradicciones a lo que respondió que la diferencia en cifras se debe a las diversas metodologías que existen para registrar los delitos, “Yo utilice, ya lo dije, de noviembre a la fecha. Ese fue el dato que nos dieron, es un dato oficial, es público. Ahorita lo vemos y han variado (…) es depende cómo se haga la medición, pero desde que entramos sí ha habido cambios”.

La CNDH aceptó el pliego petitorio de las colectivas y anunció que coadyuvará en las gestiones para que familiares de víctimas cuenten con un refugio y centro de acopio, reiteró que no tomará ningún tipo de represalia ni presentará denuncia alguna contra las personas que se manifiestan en las instalaciones.

La crisis mexicana de derechos humanos representa uno de los más grandes desafíos, los reclamos de las víctimas, consecuencia de décadas de impunidad, se dan en un contexto donde el titular del Ejecutivo Federal se comprometió a adoptar políticas públicas para garantizar los derechos a la verdad, la justicia, y la reparación integral de las víctimas de violaciones a derechos humanos.

El México bronco parece despertar, el coctel de agravios, acumulados por años es el detonante, desempleo, pobreza, marginación, inaceptable distribución de la riqueza, narcotráfico, adicciones, desaparición forzada y COVID-19, son el componente del descontento social, la ceguera, miopía y el autismo del gobierno, irremediablemente nos arrastra al despeñadero. Es tiempo de construir un México justo para todos, sin violencia, el diálogo es el camino, es forjador de conciencias. Sumemos Voces.