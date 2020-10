Coahuila e Hidalgo: ¿Último reducto del PRI?

La puesta en marcha del régimen de la Cuarta Transformación confirma que la mejor perspectiva política-pública-gubernamental es la DEMOCRACIA. Todos los pueblos del orbe, recibieron al S. XXI, conscientes de la gran necesidad de la convivencia con plena justicia, equidad, la igualdad, LIBERTAD y auténtica democracia. Los jóvenes (mujeres y hombres) exigen una democracia fundada en la libertad verdadera, exenta de lo negativo de la enajenación del individuo; una relación democrática cotidiana dentro de las aulas. Dentro de las iglesias, como lo acaba de expresar el Papa Francisco, se desea una democracia como la que se desprende de las prédicas de Jesús Cristo, en los tiempos del evangelio. Los obreros, los empleados, los trabajadores del sector público-gubernamental y privado protestan callada o abiertamente por el trato antidemocrático con que generalmente se les trata.

De ahí, el que resulten interesantes los resultados que arrojarán las elecciones cívico-político-electorales de ayer domingo 18 de octubre, que se efectuaron en los estados de Coahuila e Hidalgo. Por lo pronto, el PRI, que desde sus orígenes fue manufacturado para imponerse en todo el territorio nacional y en esos dos estados; incluso, obstruyendo o desplazando a otros posibles partidos o expresiones políticas, aunque siga en Coahuila el cacicazgo de los Moreira, consentidos de Elva Esther Gordillo Morales, o en Hidalgo el férreo y peleonero control del actual gobernador Omar Fayad Meneses, el otrora poderosísimo tricolor enfrentará su penúltima o última prueba de fuego. Y, por ende, su supervivencia.

Seguramente, la afluencia de sufragantes no será la misma que se presentaba en circunstancias, espacios y tiempos normales como en los anteriores comicios, dada la presencia del Covid-19. No obstante, se espera que acuden a las urnas 4.4 millones de votantes para renovar 109 cargos o encargos (como dice el Presidente AMLO) públicos.

En HIDALGO, 2 millones 186 mil 338 ciudadanos podrán elegir la renovación de 84 ayuntamientos. Los resultados preliminares o PREP se publicarán entre el 18 y 19 de octubre y los cómputos municipales del 21 al 24 del mismo mes. Contenderán los siguientes partidos: PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC, MORENA. Y locales: PODEMOS, MÁS POR HIDALGO, NUEVA ALIANZA HIDALGO y ENCUENTRO SOCIAL. Contará con 3,874 casillas.

COAHUILA tiene registrada en su lista nominal 2 millones 227 mil 413 electores, de donde se obtendrá la votación para elegir 16 diputaciones por mayoría relativa y 9 por representación proporcional. Partidos que participarán en el proceso: PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, MORENA. Además de partidos con registro local: DEMOCRACIA DE COAHUILA (PDC), UNIDOS DE LA REVOLUCIÓN COAHUILENSE (PURC) y el EMILIANO ZAPATA LA TIERRA Y SU PRODUCTO (EZTP). Tendrá 3,828 casillas.

Cabe destacar el uso de urnas electrónicas en algunos distritos, 53 en Coahuila y 40 en Hidalgo, que tienen como objetivo central, obtener la experiencia con la posibilidad de llegar a aplicarse en las próximas elecciones del 2021.

El Presidente Constitucional de los EUM, Andrés Manuel López Obrador, quizá, exagerando en su optimismo, en relación al predicho proceso, expresó: “Que se deje de traficar con la pobreza… Que sean elecciones limpias…”

En tanto que el muy controvertido Lorenzo Córdova, presidente consejero del INE, aseguró que: “Serán las elecciones más vigiladas, ya que se inscribieron 452 observadores electorales…”

Por supuesto que no podían faltar las declaraciones del presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien afirmó: “Hoy el PRI está fuerte y unido por México [antes no], porque a este gran país le urge liderazgo y decisión [se insiste, antes no], y eso es lo que nos ha permitido trabajar intensamente en los estados de Hidalgo y Coahuila, donde postulamos a los mejores perfiles para las alcaldías y las diputaciones locales.

“El partido de las propuestas y de los resultados…” Si cómo no: antipatriotas y antinacionalistas privatizaciones, corrupción e impunidad que les tiene en prisión a Rosario Robles, Collado, García Luna, y en capilla a Lozoya, General Cienfuegos, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz; César Duarte, exgobernador de Chihuahua; más de 70 millones de mexicanos sumidos en la miseria, en la pobreza “moderada” y en la pobreza extrema; abandono cuasi total del campo…

Por cierto, las diversas encuestas que se levantaron con respecto a las citadas elecciones, no favorecieron ni al PAN ni al PRI.

Los coahuilenses y los hidalguenses si votan consciente y razonadamente su voto, sentarán las bases de la enorme esperanza DEMOCRÁTICA que se tiene en las elecciones del muy cercano primer domingo de junio del 2021.